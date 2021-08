CB Correio Braziliense

O Dia dos Pais é uma data muito especial! Por isso, não deixe de parabenizar o herói da sua vida. Neste domingo é comemorado o Dia dos Pais. Parabéns para eles!

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Hoje, Dia dos Pais, o Brasil está órfão de governança, com quase 560 mil mortos pela covid-19.

Aurélio Brito — Águas Claras



Leitura de cabeceira do ministro Barroso: Dicionário Jurídico. Do presidente Bolsonaro: Dicionário do Palavrão.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Um alto funcionário de banco, em Goiânia, tirou da conta do cliente R$ 130 mil, e, em São Paulo, um gerente limpou a conta de um idoso falecido. De agora em diante vou passar a conferir diariamente o saldo da minha conta bancária. Não dá pra confiar.

Josuelina Carneiro — Asa Sul