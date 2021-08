Planeta em risco

CB Correio Braziliense

Não se trata de especulação ou possibilidade que poderia ser descartada. O avanço acelerado do aquecimento global é ameaça concreta ao planeta e a todos os seres que nele habitam. O alerta está no relatório, elaborado por especialistas do Painel Internacional sobre Mudança Climática (IPCC), divulgado ontem. O documento, embasado em mais de 14 mil estudos científicos, prevê que a temperatura da Terra terá aumento de 1,5ºC em 2030, meta fixada para a década seguinte pelo Acordo de Paris, assinado por mais de 150 países em 2015. Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o estudo soa como “uma sentença de morte para combustíveis fósseis”.

Além dos derivados de petróleo, que se destacam entre os emissores de carbono na atmosfera, o documento aponta a queima de carvão e gás natural, os incêndios florestais e o desmatamento em larga escala. Até abril deste ano, a temperatura da superfície global ficou 0,79º acima da média global do século 20 (13,7ºC). Os fenômenos climáticos — tempestades, enchentes, degelo na Antártica e Groenlândia, calor extremo e estiagens prolongadas — serão muito mais severos, com danos inimagináveis no campo e nas cidades. O verão rigoroso no Canadá, as enchentes na Alemanha e os incêndios na Califórnia e na Grécia bem ilustram os danos da mudança climática, com repercussão na população humana.

Os impactos sociais e econômicos serão, igualmente, dramáticos. Entre os setores que serão mais afetados, estão a agricultura e a pecuária. No Brasil, a mudança poderá significar um grande revés ao agronegócio, que tem relevante peso na balança comercial nacional. A queda na produção de alimentos implicará aumento da fome e da miséria. Ou seja, o agravamento de uma realidade que hoje é dramática e que fez o país retornar ao Mapa Global da Fome.

A negligência governamental com o patrimônio natural brasileiro — com aumento das queimadas e do desmatamento tanto na Amazônia quanto no cerrado e em outros biomas — cobrará um preço alto no futuro. O descaso com o meio ambiente, a cada ano, tem reflexos negativos no regime de chuvas, o que obriga o país a apelar às poluentes termelétricas, a fim de evitar um apagão geral.

As conclusões do sexto relatório serão debatidas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, de 31 de outubro a 12 de novembro, na cidade escocesa de Glasgow, sob a presidência do Reino Unido. O estabelecimento de novas metas de redução dos gases de efeito estufa, revisão dos meios de produção industrial, a fim de fortalecer modelos econômicos sustentados, entre outros temas, estarão em debate. Diante de tantos desafios em política ambiental, o Brasil, mais uma vez, não terá como liderar as discussões.