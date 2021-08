Artigo: O molho inglês de Tite

MP Marcos Paulo Lima

As ligas nacionais feias que me perdoem, mas a beleza do Campeonato Inglês é fundamental. Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, que o diga! Dos 25 jogadores convocados por ele para as partidas de setembro contra Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Qatar-2022, nove atuam na badalada Premier League. Os treinadores mais estudiosos do país focam nos jogos de lá porque sabem da capacidade dos colegas para descobrir — e reinventar — talentos brasileiros. A Seleção tem se aproveitado de bielsismos, klopismos, guardiolismos...

Algumas novidades recentes são influenciadas por treinadores da Premier League. A última delas pega carona nos olhos de lince do argentino Marcelo Bielsa. Tite convocou Raphinha, um ponta canhoto de 24 anos. El Loco pediu a contratação dele na temporada passada, e o time inglês pagou 25 milhões de euros ao Rennes. Custo-benefício: seis gols e nove assistências. O teste é válido, mas questionável. Ponta é o que não falta no país que deu as costas à formação de meias e centroavantes. Raphinha precisa provar que não é mais do mesmo.

Há mais influências do futebol inglês na Seleção. Tite é fã do técnico Carlo Ancelotti, ex-Everton — atualmente no Real Madrid. A admiração pelo trabalho do italiano o convenceu a consolidar Richarlison no elenco. Ancelotti deu até pitacos sobre posicionamento. “De frente para o gol, ele é muito frio. Fora da área, tem que perder menos bolas”, sintetizou.

Jürgen Klopp é outro influencer na convocação da Seleção. Uma das melhores fases do lateral-direito Fabinho, reinventado no papel de volante, é sob a batuta dele no Liverpool. O alemão não entendia o motivo da ausência do xodó na lista de Tite. Até alfinetou o técnico da Seleção. “Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar”, disparou.

Pep Guardiola também tem dedo na montagem do Brasil para a Copa. O goleiro Ederson vem se consolidando como titular na dura concorrência com Alisson e Weverton porque é o melhor dos três com a bola nos pés e oferece lançamentos de área a área capazes de deixar os companheiros do Manchester City e da Seleção na cara do gol. Assista no YouTube ao passe para o gol de Gundogan na vitória por 3 x 0 contra o Tottenham neste ano. Guardiola, não eu, diz que a distribuição de bola do goleiro brasileiro é a melhor que ele viu. Superior à de Neuer!

Atual campeão da Champions League, o técnico alemão Thomas Tuchel e seu Chelsea também oferecem molho inglês a Tite. O time londrino joga com três zagueiros. Um deles é Thiago Silva. A derrota para a Argentina na final da Copa América recomenda que o Brasil precisa de repertório tático. Que tal Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos em um 3-5-2.?

Sim, eu sei que você está ansioso para seguir o Campeonato Francês e se divertir com Messi, Mbappé e Neymar no Paris Saint-Germain, mas asseguro: as melhores cabeças, como diria o slogan daquele colégio do DF, estão na Premier League. Não abra mão do molho inglês.