Sr. Redator

Meio Ambiente

Fiquei tremendamente preocupado com as recentes notícias sobre a catástrofe que se anuncia sobre o clima em nosso planeta! São unânimes as opiniões de órgãos oficiais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a de estudiosos da área climática, de que, se a humanidade não tomar uma providência imediata, o planeta que deixaremos para as futuras gerações será catastrófico. Por isso, foi de extrema oportunidade e objetividade a vasta matéria publicada pelo Correio Braziliense (10/8). E, de quebra, sobrou para a política desastrada do atual governo quanto ao meio ambiente, que manteve, por longo tempo, como ministro da área um cidadão que está respondendo a investigações de favorecimento para madeireiros ilegais e que fez ouvidos moucos às denúncias de desmatamento da nossa Amazônia. Além disso, foi tremendamente constrangedor e vergonhoso, perante a comunidade internacional, ver o nosso presidente da República ser agraciado, em 2019 e 2020, com o antiprêmio de “Fóssil do Ano”, que destaca quem contribui para as mudanças climáticas. Lamentável, sob todos os pontos de vista.

» Paulo Molina Prates,

Asa Norte



Agosto louco

Os episódios políticos registrados nos últimos 15 dias justificam um dos mitos sobre o oitavo mês do ano: “Agosto, mês do cachorro louco”. Convenhamos, a insanidade está no ar. O chefe do Executivo passou meses assegurando à nação que as urnas eletrônicas eram inseguras. Garantiu que perdeu 12 milhões de votos nas últimas eleições, apesar de, lamentavelmente, sair vitorioso da disputa. Na hora que a Justiça o colocou contra a parede, para que provasse que as urnas são violáveis, Bolsonaro alegou que só tinha indícios — tudo fake news. Os tucanos — quem diria — embarcaram na canoa furada do presidente, apoiaram o retrocesso e votaram a favor da volta do voto impresso. A boa notícia foi a prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, figurinha carimbada entre os notórios corruptos do país, na esteira das investigações sobre as milícias digitais. O ex-parlamentar carregou na tinta do ódio nas postagens antidemocráticas em redes sociais e na verborragia de agressões contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, nem as senhoras ministras foram respeitadas — só o ministro indicado por Bolsonaro, de quem é aliado, escapou da ira insana do petebista. Oh! Louco! Mas o camarão da empada ficou mesmo com o funcionário do Tribunal de Contas da União Alexandre Marques, suspeito de produzir relatório falso sobre as mortes por covid-19. Ele deu um murro abaixo da cintura no presidente da República. Aos veículos de comunicação, afirmou que o Planalto teria adulterado um rascunho do texto que havia passado para o seu pai, um militar amigo de Bolsonaro. Espera-se que o presidente não exija que as Forças Armadas saiam atirando contra o povão, que está muito aborrecido com ele, diante da tragédia do seu (des)governo. Mais de meio milhão de brasileiros já morreram pela incompetência bolsonarista... Não precisamos de mais cadáveres.

» Alfredo Gonzaga,

Jardim Botânico



Roberto Jefferson

A Polícia Federal, autorizada pelo ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes, prendeu Roberto Jefferson, no inquérito das milícias digitais. A PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado democrático de direito. Jefferson, que atualmente é o presidente nacional do PTB, já foi filiado ao PP e ao MDB. Ele foi eleito deputado federal em 1983. Em setembro de 2005, teve o mandato cassado. Jefferson teve seu nome citado no esquema de propina na CPI do Orçamento, se envolveu num escândalo de corrupção nos Correios e denunciou o mensalão em 2005. O fundo eleitoral, entre diversas outras fontes de dinheiro público, vai parar nas mãos de alguns delinquentes, como o Jefferson, para a nossa absoluta tristeza. O advogado Jefferson é um abutre, pois os abutres são mais longevos em relação a outras aves, chegando a viver 30 anos em cativeiro.

» José Carlos Saraiva da Costa,

Belo Horizonte (MG)



Detran

O Detran é o exemplo maior da péssima qualidade do serviço público no DF. A máquina pública é inchada, excesso de cargos de confiança, horários privilegiados e nenhuma cobrança na eficiência e qualidade do serviço. Assim como todos os serviços do GDF... Não vemos o Detran nas ruas. Os semáforos vivem com defeito, pois são da década de 1960 e enriquecem uma empresa de manutenção. Qualquer cidade média brasileira tem sinais mais modernos e melhores. Nem sincronização de semáforos existe. O Detran, simplesmente, paga altos salários e recolhe taxas e multas. Só isso. Vários escândalos já foram denunciados, mas os inertes e omissos Ministério Público e Tribunal de Contas do DF nada fazem ou fizeram... Estão cobrando R$ 79 por um licenciamento, mas não enviam os documentos. Nem era para cobrar...Quero saber quando vão devolver, como tem sido feito em outros estados. Não se consegue ser atendido no Detran DF. É preciso contratar despachantes... É preciso desenhar ou a Polícia Civil vai agir?

» Elio Silva Santos,

Asa Sul