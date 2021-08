CB Correio Braziliense

A sexta feira (13) gorda da

boa prisão compensou a

quinta-feira magra da má falação...

Marcos Paulino — Águas Claras



A oligarquia reaça do Centrão alia-se

ao cesarista de plantão para tornar o país primitivo, à margem da história.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Bolsonaro é alvo do segundo

inquérito no STF. Caso venha a

ser investigado em mais uma

notícia-crime, o presidente poderá pedir música no Fantástico.

Vicente Limongi Netto — Lago Norte