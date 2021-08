Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Por que não te calas?

Há alguns dias, o presidente da República xingou um ministro do STF e o presidente do TSE, chamando-o de filho da p.... Com todas as letras.

Antes, quando uma criança de 12/13 anos de idade chamava alguém de fdp, a mãe, certamente, lavava a boca com água e sabão, às vezes, colocava de castigo e até mesmo dava umas palmadas.

Mas o que fazer com uma criança de mais de 40 anos que exerce a função de presidente da República? Fica difícil. Lavar sua boca com água e sabão? Pôr de castigo? Dar-lhe umas palmadas? Como mostrar a ele que xingar uma pessoa — qualquer que seja — de filho da p..., além de falta de educação, significa falta de respeito para com a majestade do cargo que exerce, e, mais do que tudo, evidencia o seu despreparo?

Estou decepcionado, sr. Presidente.

» Flávio Salles,

Park Way



Desrespeito à Lei do Silêncio

O que mais precisa ser feito para os órgãos de fiscalização do GDF começarem a punir com a régua da lei os bares da Asa Norte? Muitos donos de estabelecimentos estão desobedecendo escancaradamente à Lei do Silêncio, e ninguém faz nada. Acorda, fiscalização! Acorda, porque muita gente perdeu a paz!

» Patrícia Amorim,

Asa Norte



Vamos trabalhar!

Este jornal publicou uma manchete contundente durante uma longa e inconsequente greve da polícia no governo Rollemberg: “Brasília quer polícia. Polícia quer política”. Pois bem, mesmo sem greve e com os salários e reajustes garantidos, a polícia de Brasília continua ficando só em política. Trabalho que é bom…. nada.

» Antônio Souza,

Águas Claras



Invasões

As invasões se multiplicam neste período de pandemia, e todos sabem o motivo: desemprego, ausência de projetos sociais para a população carente. Os governos só pensam em polarização e ideologia, enquanto o povo sofre na rua.

» Maria Aparecida Oliveira,

Asa Sul