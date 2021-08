Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Ética e moral

A palavra ética deriva do grego ethos, que significa costume e índole. Semelhante ao sentido da palavra latina moris, da qual deriva a palavra moral. O uso da palavra ética é empregado para denominar a ciência ou a filosofia da conduta humana. Já a moral é utilizada para se referir à qualidade da conduta humana. Os termos Ética e Moral costumam ser usados como adjetivos de uma conduta: diz-se moral ou ética a boa conduta, e imoral ou antiética a conduta má. Não é possível alcançar consensos democráticos e formular políticas públicas realistas num ambiente em que o embuste é a norma e quando o debate público é travado com base em mentiras escandalosas produzidas por quem tem máxima autoridade política. A desigualdade não é apenas um assunto material, também tem a ver com a forma que o Estado se relaciona com os cidadãos, com a forma como as empresas se relacionam com seus funcionários, com seus provedores e com seus consumidores e com a forma com todos os cidadãos nos relacionamos entre nós mesmos. Mesmo o homem recebendo a distinção de animal político por parte de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), a cantora Pitty, em I wanna be (Admirável Chip Novo, 2003), ressalta que o caráter humano é povoado de fingimento. Mergulhamos em um oceano de meias verdades, mentiras e lorotas. Estamos diante da maior escalada de pistas falsas de nossa história política e cotidiana.

» Marcos Fabrício

Lopes da Silva,

Asa Norte



Covid-19

A pandemia não acabou — alertam os cientistas Bill Gates, dr. Dráuzio e até Arnold Schwarzenegger. O “exterminador do futuro” está revoltado com o descaso para com as medidas sanitárias e baixo uso das máscaras. O dr. Dráuzio se mostra preocupado com as novas variantes e indignado com os rostos descobertos. Falta incentivo oficial a essas medidas, que impedem a disseminação do vírus e suas mutações. A morte do saudoso Tarcísio Meira trouxe à tona os negacionistas de sempre, alegando que vacinas não funcionam. Contra todas as evidências internacionais. Estamos na galopeira para o maior placar mundial de mortos. Dr Dráuzio pleiteia, além das vacinas, uso mais amplo das máscaras, que deveriam ser distribuídas nas ruas, metrôs e pontos de ônibus. Há tipos mais eficientes do que as simples máscaras de tecido, que são conhecidas como PFF2, de preço bem acessível; e ekomáscaras para as crianças O vírus desdenha de comprimidos ineficazes e ilusórios. O controle requer medidas de higiene das mãos, distanciamento social, realização de testes e uso de máscaras confiáveis, em larga escala. A população, desnorteada, precisa de orientação efetiva, consistente e constante. Mesmo tardiamente.

» Thelma B. Oliveira,

Asa Norte



Fanáticos

A fotografia de um decrépito Roberto Jefferson estampada na capa do CB de sábado (14/8), empunhando duas armas, mostra a decadência do “exército Bolsonarista”, que, infelizmente, é encorpado com alguns fardados de alta patente, igualmente decrépitos, fanáticos ou apenas saudosos dos tempos ditatoriais que não voltam mais. Jefferson é o retrato acabado do lixo político tóxico que se alia a Bolsonaro, abundante nos partidos do Centrão, que se tornou sócio do governo com maioria de ações. Os que votaram em Bolsonaro por desconhecer o seu passado inútil e nocivo no Congresso ou apenas para impedir a volta do PT ao poder podem ser absolvidos da culpa de trazer para o comando da nação um ser absolutamente diabólico. Mas os que nele votaram conhecendo-o e continuam a apoiá-lo, apesar de seus desvarios e loucuras, serão corresponsáveis por todo o mal que ele está fazendo ao país e ao povo.

» José Salles Neto,

Lago Norte