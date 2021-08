Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Chega de palhaçada

Senador Rodrigo Pacheco

Presidente do Senado

Não caia numa cilada

Tenha muito cuidado

Tem gente que não sossega

E isso é perigoso

Onde já se viu impichar

Os ministros Morais e Barroso

A população brasileira

Já está estressada

Pandemia, desemprego e fome

Chega de palhaçada

Existem aqueles que querem

Ver o circo pegar fogo

São espertalhões populistas

Que só sabem enganar o povo

» Jeovah Ferreira,

Taquari



Afronta

Mais do que vergonha, as imagens do presidente da República, transmitidas pela CPI da Covid, admitindo que modificou um documento de um técnico do Tribunal de Contas da União (TCU) para negar, de forma mentirosa, o número de óbitos pela covid-19, é repugnante. A irresponsabilidade do sr. presidente ultrapassou todo e qualquer limite de tolerância, exceto para a Câmara dos Deputados, especialmente para o Centrão, cujos integrantes lucram com a incompetência e o desgoverno bolsonarista. Há meses, autoridades do Judiciário, pouquíssimos parlamentares e os meios de comunicação falam da existência de um gabinete do ódio. Na semana passada, o ex-deputado e notório corrupto Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi preso por incitar ações contra os poderes Judiciário e Legislativo, numa franca ofensiva contra a democracia, conquistada com a perda de centenas de vidas, subtraídas pela ditadura militar. A sua prisão foi criticada por elementos ocupantes de altos cargos no Executivo, como se os vídeos e mensagens divulgadas por Jefferson não se constituíssem uma afronta ao Estado democrático de direito, mais um indício de que a ideia é forjar novo golpe, como declarou o presidente na reunião de 22 de abril. Em vez de governar, Bolsonaro prefere criar conflitos para encobrir a sua incompetência macabra. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal parecem conluiados com essa ideia, pois nada fazem para conter o capitão, que usa as Forças Armadas para intimidar o país.

» Benjamim Costa,

Sudoeste



Impeachment

A esquerda está ávida para derrubar um presidente honesto, cristão, defensor dos preceitos familiares, para substituí-lo por um sujeito com uma dezena de processos por corrupção, anticristão, defensor da perversão de crianças e adepto à destruição das famílias. Jamais conseguirá, haja vista, a população brasileira ser constituída, na sua maioria, por pessoas cristãs e honestas.

» Jivanil Caetano de Farias,

Jardim Botânico



Rara exceção

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), eleito nas últimas eleições, veio para ficar. Bom parlamentar. Tem participação marcante na CPI da Pandemia. Não dá trégua a depoentes fantasiados de isentos que colaboraram, de alguma forma, com tratativas desonestas na compra de vacinas. A seu ver, Bolsonaro precisa ser responsabilizado no relatório final do colegiado. Como omisso ou conivente. O senador é rara exceção da trôpega, pretensiosa e acintosa “nova política”, que mandou pencas de medíocres para o Congresso Nacional. Nessa linha, em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília, Alessandro deplora o desespero de Bolsonaro, enviando ao Senado pedido de impeachment contra os ministros do STF, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. “Não tenho dúvidas de que sofremos uma ameaça à nossa democracia. Temos um presidente da República que diariamente ataca a democracia, o sistema eleitoral e autoridades sem nenhuma prova”, avalia Alessandro.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



Efeito adverso

Matéria do CB (11/8) relata que, das 983 mil pessoas que receberam a primeira dose das vacinas contra SARS-CoV2, 711 morreram; e, das 339 700 com duas doses, 236 faleceram. No total, 947 mortes em 1.323 000 vacinados, uma incidência de 0,06%. Estatisticamente, um número desprezível. Entretanto, quando se considera o número absoluto, algo chama a atenção. Nos últimos 20 anos, é um evento extremamente incomum, morte por todas as outras vacinas aplicadas na rede pública e nas clínicas privadas. Se, em 20 anos, raras pessoas morreram diretamente pelas vacinas, o número de 947 mortes após vacinação contra covid está fora da curva. Nos EUA, em 1976, uma vacina contra gripe suína causou 25 óbitos e, por isso, foi imediatamente cancelada. No DF, 947 mortes em apenas sete meses e... tudo normal? Necessita-se de uma explicação científica da Secretaria de Saúde sobre a coincidência ou a relação de causa e efeito entre as vacinas e as mortes. Afirmar que os benefícios superam os malefícios não convence. A morte não pode estar na conta de efeito adverso.

» Roberto Doglia Azambuja,

Asa Sul