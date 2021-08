O risco fiscal

CB Correio Braziliense

O governo se tornou a principal fonte de incerteza para a economia. Analistas reunidos ontem com diretores do Banco Central deixaram claro que há um temor generalizado no mercado em relação às contas públicas. O medo é de que o Ministério da Economia seja obrigado a abrir os cofres para bancar medidas populistas a fim de fortalecer a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Os especialistas foram contundentes: “O governo entrou no modo eleição”. E isso terá um preço alto.

Pelas projeções apresentadas aos diretores do BC, parte dos analistas trabalha com a possibilidade de o Produto Interno Bruto (PIB) crescer apenas 1% em 2022. No melhor dos cenários, o avanço econômico será de 2%. Ou seja, com um incremento da atividade nesse ritmo, será impossível reverter o desemprego, que atinge quase 15 milhões de brasileiros. Na visão dos analistas, o crescimento pífio da produção e do consumo decorrerá da inflação e dos juros mais altos.

Todas as estimativas pessimistas têm por base a grave crise fiscal que está se desenhando. O governo apresentou ao Legislativo uma proposta de reforma tributária que se transformou em um saco de gatos, em que cada parcela dos envolvidos quer garantir um naco maior de receitas do Orçamento da União. Estados, municípios e Tesouro Nacional não se entendem. O quadro se agrava porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, abandonou o comando das negociações. Tudo está nas mãos do Congresso, que, a todo momento, se rende aos lobbies dos que gritam mais alto.

Para se ter uma ideia da confusão em torno da reforma do Imposto de Renda, que se arrasta na Câmara dos Deputados, parte da equipe econômica que preza pelo ajuste fiscal diz que é melhor deixar tudo do jeito que está. Essa ala mais responsável afirma que a discussão sobre a reforma começou errada, pois partiu do pressuposto de que as mudanças teriam que atender os pleitos eleitoreiros do Palácio do Planalto. Primeiro, ao corrigir a tabela do IR, promessa de campanha de Jair Bolsonaro. Segundo, ao atrelar o fortalecimento do Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, à taxação de lucros e dividendos — uma medida correta, mas que precisa de um bom debate.

Não é só. A reforma tributária e o Auxílio Brasil estão atrelados à polêmica PEC dos precatórios, que prevê o parcelamento dos pagamentos de dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, visto como um calote. A proposta abarca a criação de um fundo de ativos, que ficará fora do teto de gastos, e fragiliza a regra de ouro, que impede o endividamento do Tesouro Nacional para pagar despesas correntes, como salários de servidores e aposentadorias. Os analistas dizem que, do jeito que tudo foi colocado, a percepção é de que o compromisso em reverter os deficits fiscais foi rasgado por completo.

O Banco Central entendeu todos os avisos. E o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, vem, reiteradamente, alardeando todos os riscos que o país está correndo. Ele é claro: sozinha, aumentando juros, a autoridade monetária não será capaz de conter o desastre anunciado. Sendo assim, é muito importante que a unidade do governo seja retomada e que o chefe do Executivo lidere o processo de colocar a casa em ordem. Ainda há tempo de evitar o pior. Mas o Brasil que conseguiu sair da beira do precipício voltou a flertar com o abismo. O resultado todos conhecem: recessão, mais desemprego, fome e miséria. Um verdadeiro filme de terror.