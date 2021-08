Mulheres negras: construtoras do passado, presente e futuro!

CB Correio Braziliense

As lutas pela vida, contra o racismo, o sexismo e pelo bem viver sempre pautaram a experiência das mulheres negras, num contexto de diáspora, na América Latina e Caribe. A resistência ao colonialismo e ao penoso regime escravista — que custou milhões de vidas — teve nas mulheres africanas e afro-brasileiras o principal alicerce. Por quase 400 anos, as mulheres foram organizando, liderando, insurgindo, contestando, tramando, envenenando os senhores, comunicando, recriando valores e cosmovisão africana, tecendo irmandades, ressignificando, alforriando, se rebelando, se aquilombando e, assim, enfraquecendo o regime escravocrata e forçando a formalização da abolição da escravidão.

Engana-se quem pensa que a experiência de resistência negra e feminina no Brasil ficou no passado. Com a abolição formal, a luta passou a outra etapa sem a incorporação da massa negra ao nascente regime de trabalho formal, e com o acirramento de uma legislação penal racista, que interditava a presença negra na cena pública, impedia sua incorporação ao mundo do trabalho livre, o acesso à educação e criminalizava manifestações culturais e religiosas.

O século 19 representou um projeto estatal de exclusão das pessoas negras recém-impactadas pela alteração formal do regime de trabalho forçado, num sistema de produção de riquezas assentado na desumanização e subalternização, para um regime pretensamente livre, mas que não significou nem liberdade real, nem alteração das condições de vida da população negra.

Havia um peso maior e significativo nas experiências de recém-liberdade para as mulheres negras. Enquanto a possibilidade de ser ganhadeira, quituteira ou trabalhadora doméstica representou mais probabilidades de compra das próprias alforrias, de maridos e filhos, a experiência do pós-abolição ensejou interdições, discriminações e violência próprias do entrelaçamento do racismo com o sexismo.

Via de regra, além dos limites impostos por uma legislação penal racista, excludente e de orientação higienista, havia horários de proibição de circulação de mulheres negras pelos centros das cidades, a violência sexual e demais tipos de agressões, o encarceramento e a superexploração do trabalho doméstico que figuraram como marcas desse período.

Após 13 de maio de 1888, seguiu-se um 14 de maio conforme cantado por uma das mais belas vozes da música brasileira, Lazzo Matumbi: “Eu saí por aí / Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir (...) O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver”. Adentramos no século 20 prenhes de lutas contra a desumanização, de denúncias de um projeto estatal higienista e racista, de enfrentamento ao racismo, sexismo, genocídio negro e indígena, de exclusão do mundo do trabalho e do sistema educacional, da criminalização da nossa religiosidade e marginalização da nossa cultura.

Mulheres negras dedicaram suas existências a assegurar melhores condições de vida a seus pares, entre elas Mãe Aninha, Mãe Menininha do Gantois, Mãe Senhora, Mãe Maria Jesuína, Mãe Stella de Oxóssi, Mãe Beata de Yemonjá, Mãe Railda de Oxum e Makota Valdina, nossas mais velhas no candomblé. Também trabalharam nesse sentido a Frente Negra Brasileira, a imprensa negra, o Teatro Experimental do Negro, as professoras, as trabalhadoras domésticas, as mulheres das escolas de samba, blocos afro e afoxés, as intelectuais, as mulheres negras nos movimentos sociais e espaços de representação institucional.

Foi graças à atuação disciplinada e dedicada das mulheres negras que o Brasil passa a se reconhecer como racista e sexista. Demolimos pressupostos do racismo científico, desconstruímos o mito da democracia racial, denunciamos o genocídio da população negra e indígena, desnudamos os altos índices de feminicídio, estupro, violência doméstica, abuso e exploração sexual de meninas e mulheres, especialmente negras, criminalizamos o racismo e erguemos um conjunto de políticas públicas para superar desigualdades.

A força da mobilização negra feminina abriu caminhos para as primeiras conquistas que possibilitaram que o feminismo negro fosse reconhecido como corrente teórica e movimento político com visibilidade, que pauta a agenda política nacional na contemporaneidade. Não podemos deixar de sonhar e alimentar esse sonho com pequenos goles de esperança em meio à tanta crueza de uma realidade que nos pressiona a desistir. Há vida, então, há esperança. Assim, tomo emprestado de Conceição Evaristo a frase com que encerro este texto: “Eles combinaram de nos matar, e a gente combinamos de não morrer”.



O muro miscigenado FELIPE CRUZ PEDRI Publicitário e secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal

O Brasil é, sem sombra de dúvidas, o maior país miscigenado do mundo, onde a formação do seu tecido social foi forjada na mistura absoluta do seu povo. Talvez seja por isso que o país é alvo de uma campanha internacional de ódio de classes, raças e quaisquer outras formas de divisão social. A ferramenta mais importante para o ideário marxista cultural é a divisão: subterfúgio que possibilita que o agente divisor medeie a relação social ou política com os grupos que conviviam entre si e que, por serem alvo de estímulos artificiais, acabam não conseguindo mais se relacionar.

Disputas étnicas sempre existiram no tempo. As guerras, de alguma forma, tinham como base a não semelhança dos povos. No entanto, mensagens de união e paz ganharam força com a expansão do cristianismo pelo Ocidente. A força dessas palavras e seu contexto espiritual cunhou aquilo que chamamos de civilização ocidental e, com elas, tivemos a oportunidade de formar novas nações, onde, mesmo com conflitos iniciais importantes, alcançamos uma maturidade na convivência entre povos de diferentes matizes.

No Brasil, esse cenário se deu de forma mais profunda ainda. Aqui, o sangue misturou-se de tal forma que hoje temos 43% da população miscigenada de forma declarada, e, se jogarmos uma lupa nas questões ancestrais sanguíneas, esse número será maior ainda, ou seja, além da população mulata gigantesca, boa parte dos brancos tem sangue de índios e negros também, pois os portugueses, principalmente, mesclaram-se de forma impressionante com os povos locais e negros advindos da África.

Neste embalo das tentativas de cisões artificiais do tecido social brasileiro, a esquerda, pelas mãos de meios de ações partidárias, lançou de uma artimanha de linguagem a partir do Censo de 2010: onde antes tínhamos a realidade miscigenada contemplada com brancos”, “mulatos” e “negros” na classificação de “cor de pele”, de repente, surgiu a exclusão da palavra “mulato” por “negro”, e o “negro”, por “preto”, ou seja, da noite para o dia, a massa de 43% de mulatos miscigenados sumiu e virou um símbolo homogêneo de uma raça só, a negra. Os negros mesmos viraram “pretos”. Nada mais artificial e cuidadosamente planejado para dividir os brasileiros.

Ocorre que, na prática, nada mudou. A raiva social segue sendo pauta de salas de aula, mas morre na partida de futebol do final de semana seguinte. O brasileiro continua misturando-se como essência. Portanto, a lógica da divisão racial no Brasil não faz sentido algum. Mesmo que tenhamos que reconhecer o nefasto período da escravidão, precisamos olhar com mais atenção ainda para como o brasileiro superou esse trauma sem destruição e ódio, algo muito presente em países que passaram pelo mesmo problema.

Há algo de errado no fato de que o maior autor sobre a história da nossa miscigenação, Gilberto Freyre, seja escondido em nossas universidades e suas teses sejam alvo de preconceitos, talvez muito piores do que aqueles que alguns dizem combater. Logo, em meio a esse plano de divisão mundial ao qual estamos assistindo, derrubar esse gigantesco muro miscigenado é algo importantíssimo para o esquerdismo mundial — que de progressista não tem nada!

Se o Brasil não se dividir, seguirá mostrando que, sim, é possível o mundo miscigenado e não o projeto multicultural em andamento. O caso recente em que a esquerda brasileira imita a americana (gado?) ao tocar fogo em monumentos históricos é somente mais um capítulo dessa trama que visa destruir o maior legado do nosso país para o mundo.

Precisamos decidir qual rumo nós queremos para o Brasil: o que desenvolveu uma tecnologia de convivência social que é exemplo para todos outros países ou importar o que há de pior e mais destrutivo em termos de divisão social. Ao olhar para o cotidiano do brasileiro comum, a resposta está muito clara, jamais deixaremos o ódio artificial passar por cima da nossa essência como nação.

Visto, lido e ouvido Desde 1960 Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Ministério Público ou particular?

Reza a Constituição de 1988, denominada por Ulysses Guimarães como “o documento da liberdade, da dignidade e da democracia”, em seu artigo 127, que: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Regime Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” Com isso, fica ao menos assegurado na Lei Maior que caberia ao Ministério Público ser o principal defensor e fiscal do Estado Democrático de Direito, agindo em nome dos cidadãos, com o objetivo de defender os interesses de todos indistintamente, para o bem da ordem jurídica, do interesse social e individual.

Para tanto, foi o órgão dotado de ampla autonomia, justamente para que pudesse não apenas defender o regime democrático, mas para que permanecesse sempre como instituição apartidária, isenta e profissional. Não surpreende que, entre as conquistas trazidas pela Carta de 88, a atuação independente do Ministério Público foi considerada a maior de todas e um avanço sem igual, para a consolidação de nossa democracia depois de 21 anos de arbítrio. Dessa forma, ficou expresso que o Ministério Público, conforme projetado pela Constituição, deveria agir sempre em defesa da sociedade, de acordo com as boas práticas do Direito.

Não sendo subordinado a qualquer dos Poderes da República, o Ministério Público passa a se constituir num verdadeiro fiscal da moralidade pública, da legalidade e, por conseguinte, do regime democrático e dos direitos e garantias constitucionais. Pelo menos é esse o desenho feito por nove em cada 10 juristas deste país. Nesse quesito, fica claro que caberia ao MP fiscalizar a moralidade pública e toda e qualquer conduta que atente contra as leis e ponha em risco o Estado Democrático de Direito.

E é aí que começam as dúvidas sobre essa importante instituição e que, em última análise, pode colocar em sério risco todo o imenso edifício democrático. Esse risco é aumentado, ainda, a alturas estratosféricas quando o chefe do Executivo opta por nomear um procurador-geral fora da lista tríplice elaborada pelos membros desse órgão. Quando isso acontece, há o prenúncio de que, ao longo do governo, outras intervenções indevidas em órgãos do Estado virão em sequência. Ressalte-se: os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff seguiram regiamente a lista tríprice

Não há necessidade de uma bola de cristal para saber que a nomeação avulsa e subjetiva de Augusto Aras para a PGR viria num pacote de outras medidas arquitetadas para introduzir na máquina do Estado uma programação paralela àquela prevista pela Carta de 88. Para isso, basta verificar que nenhuma das ameaças veladas de endurecimento do regime, vindas diretamente do Palácio do Planalto, foram, sequer, alvo de apuração pelo MP, assim como nenhuma outra vinda também das cercanias do Executivo.

Após ser chamado de “Poste Geral da República” por um acadêmico, por sua atuação serviçal ao governo, Augusto Aras é acusado pelos próprios procuradores de se portar como advogado de defesa do presidente e contra qualquer procedimento jurídico que vá contra os interesses de políticos do alto clero.

Sua batalha inicial para fazer enterrar a exitosa Operação Lava-Jato custou-lhe a credibilidade como xerife do Estado. Nem mesmo seus pares apostam mais em sua atuação, sendo que sua administração à frente da PGR tem sido considerada, por muitos, inclusive dentro do Supremo, como a mais alheia de todos os ex-procuradores àqueles princípios listados na Constituição de 1988.

Não tem sido por outra razão que a longa duração da crise institucional que os cidadãos vêm experimentando tem na atuação omissa do atual procurador sua principal causa. Agisse ela logo nos primeiros arroubos do chefe do Executivo, nada disso estaria acontecendo. Possivelmente, nem a CPI da Covid estaria existindo, já que os vacilos iniciais para a compra dos imunizantes seriam logo questionados pelo MP, que tomaria as devidas providências.

A frase que foi pronunciada

“A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que ameaça”

Rui Barbosa

Election sistem

Divulgação pela imprensa nacional e internacional mostra a razão de as urnas eletrônicas serem estudadas mais profundamente nos Estados Unidos. O professor da Universidade de Michigan J. Alex Halderman faz uma experiência para comprovar a importância da impressão do voto. Veja no Blog do Ari Cunha.

História de Brasília

No supermercado UV-1 faltavam, ontem: cebola, carne, batata, verdura, arroz e álcool. Muitos outros produtos faltavam, igualmente. Estes, porém, são de um rol de uma dona de casa.

