Sr. Redator

EUA

Brasil imuniza mais que os Estados Unidos (23/8). Trump foi um fracasso e Bolsonaro o copiou em seus atos estapafúrdios, levando o Brasil ao caos. Joe Biden teve sucesso nas eleições americanas. Houve justiça. Era o mais moderado e lúcido. Contudo, teve duas atitudes que não convencem. Negligenciou a vacinação e retirou as tropas americanas do Afeganistão, causando um transtorno para aquela região, demonstrando uma ingenuidade sem tamanho. Pior que a guerra do Vietnã. A maior potência mundial não pode ser tão ingênua em suas relações comerciais com o governo chinês, que pretende dominar o mundo. EUA e China são países competidores no cenário econômico e tecnológico.

Enedino Corrêa da Silva,

Asa Sul



Atenção, fiscais

Muito estranho um estabelecimento comercial de frente à igreja de N.S. de Fátima foi cercado com placas que formam ao seu redor um muro, igualzinho ao que os gregos acabaram de levantar, a fim de impedir a entrada dos desesperados afegãos. Mais estranho ainda é que, acima das placas, existe uma fileira com arame energizado ou cerca elétrica. Não sei se a obra é provisória ou para a segurança do estabelecimento. Seria recomendável a fiscalização ficar atenta para que outras cercas não surjam nem venham desfigurar o traçado da nossa querida Brasília, já tão alterado. Aquilo está muito feio.

Josuelina Carneiro,

Asa Sul



7 de Setembro

Ouvi na mídia radiofônica e assisti na televisão que a ex-autoridade policial, coronel Aleksander, em SP, fora exonerado pelo governador. Tudo porque se manifestou favorável à campanha do verde e amarelo; ou seja, propagou, democraticamente, em sua página, em rede social, sobre sua intenção em votar/apoiar o movimento de Sete de Setembro e a campanha do presidente Bolsonaro em 2022. Manifestar-se com base no artigo 5°e outros da Constituição virou peça de punição no Brasil? Pelo visto, a liberdade de expressão se chocou com as normas internas do Comando Policial Militar de SP, observada pelo governador e, assim, motivou aquele fato político. Por outro lado, vimos o caso do cantor Sérgio Reis, do deputado federal Otoni Júnior e de mais seis ativistas em blogs, que foram alvo de buscas e apreensões, pela PF, em suas residências. E as fervuras democráticas em Brasília aumentam, no dia a dia, ao passo que se aproxima a data de 7/9! As caravanas, por conseguinte, começam a chegar e vão armando seus acampamentos na Esplanada dos Ministérios; algo inédito em previsão do número de participantes, podendo trazer lembranças do movimento popular Diretas já, no período da redemocratização (1984/1985). Os principais da organização do Movimento Verde e Amarelo são os empresários, ligados ao agronegócio, e os caminhoneiros. É bem-ouvido e divulgado ante formadores de opinião e sociedade em geral, e pelos líderes do Movimento que a tônica — da megamanifestação — será recheada por momentos pacíficos e boas/edificantes estratégias da pauta de reivindicações, que será destinada aos poderes Executivo e Legislativo. Que Deus ilumine esse pleito democrático, levando a paz e certa tranquilidade para todos os envolvidos!

» Antônio Carlos Sampaio Machado,

Águas Claras