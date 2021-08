CB Correio Braziliense

Colheita recorde de papoula

no Afeganistão confirma que

‘guerra do ópio’ evaporou.

Lucros estufam cofres dos talibãs.

José Matias-Pereira — Lago Sul

Atletas brasilienses nas Paralimpíadas

de Tóquio. Apesar dos governos,

o Distrito Federal e muito da sua

gente são motivo de orgulho.

Eleonora Lima — Lago Norte

Quando o interesse político fala mais alto, até o ministro da Saúde começa a relativizar a necessidade de uso máscara em plena pandemia e com uma variante se alastrando como rastilho de pólvora.

Joaquim Honório — Asa Sul

UnB se mantém entre as

melhores do país, apesar de todas as perseguições de bolsonaristas.

Giovanna Gouveia — Asa Sul

Mourão diz ser difícil a relação

com Bolsonaro. O general bem sabia com quem estava lidando ao aceitar compor a chapa vitoriosa em 2018.

Mas o poder é sedutor.

Afonso Guimarães — Noroeste

Com R$ 100 mil na conta bancária, mensalmente, a convivência com Bolsonaro pode ser difícil, mas o

general aguenta. Não há jantar de graça.

Euzébio Queiroz — Octogonal