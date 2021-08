Sr. Redator

CB Correio Braziliense

É incrível a insensibilidade do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele insiste na aberração de que crianças especiais não podem fazer parte de classes “normais” de estudo, como se fossem bichos indomáveis. O mais assustador é que boa parte do atual governo pensa como ele. O ministro não está sozinho nessa empreitada de isolar meninos e meninas com algum tipo de deficiência, de escondê-los da sociedade, quando deveríamos estar falando em inclusão. A população de bom senso não pode aceitar esse descalabro. O Supremo Tribunal Federal precisa se posicionar com veemência contra Ribeiro.

» Suely Antunes,

Asa Sul



Polícias

A politização das polícias militares é um problema que deve ser combatido com veemência. Os quartéis não podem ser infestados por ideologias nem de esquerda, nem de direita. Policiais militares têm a nobre missão de proteger os cidadãos. São a nossa maior segurança no combate à violência. A partir do momento que se rendem à política, que se apegam à radicalização de governantes de plantão, perdem totalmente o rumo, distorcem o papel constitucional que devem seguir à risca. O risco disso acontecer, porém, está cada vez mais alto. Não podemos aceitar retrocesso desse tamanho.

» Mílton José,

Águas Claras.



Fé nos jovens

Ainda é possível ter fé nos jovens. Estou extremamente feliz com o engajamento deles no programa de vacinação contra a covid-19. Tenho observado, nos últimos dias, que o posto de saúde perto de onde moro está sempre lotado de jovens e adolescentes festejando por terem recebido a primeira dose do imunizante. Fazem a festa, cantam, dançam. Creio que, com esse comportamento, conseguem convencer pais, avós, tios que ainda não se vacinaram, acreditando nas mentiras disseminadas por um certo líder, que, além de desacreditar os imunizantes contra o novo coronavírus, agora está uma campanha enlouquecida para derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Não caiam nessa, meninos e meninas.

» Carla Cristina,

Asa Norte



Gasolina

O secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, prometeu reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre a gasolina ao longo dos próximos três anos. A diminuição será de um ponto percentual a cada ano. Pelos cálculos de representantes dos postos de combustíveis, com o ICMS menor, os preços da gasolina podem cair R$ 0,20 nas bombas. É muito pouco, mas é um alento. Agora, para que os consumidores realmente sintam no bolso o imposto menor, é preciso que as cotações do dólar não subam mais e que o valor do petróleo no exterior caia. Sem isso, de pouco adiantará a redução do ICMS. Ficará mais como propaganda política.

» Samuel Ramos,

Lago Sul



Bolsonaro

Apesar do pedido de trégua dos governadores, que defendem um quadro político mais tranquilo para que a economia recupere o fôlego, o presidente Jair Bolsonaro não dá sinais de que vai baixar a guarda e passar a trabalhar para o bem do país. Bolsonaro não consegue conviver com um clima de paz, está sempre disposto a tumultuar. O país, contudo, não aguenta mais tanta turbulência. A inflação está em disparada, os juros não param de subir e o desemprego assusta os trabalhadores. A situação está tão difícil, que famílias estão sendo despejadas porque não conseguem pagar o aluguel. Um presidente que não se dá conta da tragédia social que abate o país não merece o cargo para o qual foi eleito.

» Fernando Guedes,

Taguatinga