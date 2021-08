CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro diz que a culpa da inflação alta e da carestia da gasolina é dos governadores. Cara de pau é pouco.

Sandra Cristina — Águas Claras



Não é possível que os trabalhadores, que sofrem para colocar comida na mesa, acreditem no discurso enganador de Bolsonaro. A vida dos brasileiros está terrível com o capitão.

Luciano Patrício — Asa Sul



Quer dizer que os policiais que deveriam proteger a população querem ir às ruas armados para

apoiar aquele que está destruindo o país? Realmente, o mundo está de cabeça para baixo.

Pedro Souza — Planaltina



Os governadores não podem aceitar a insubordinação de policiais militares. Se perderem a mão, darão espaço para verdadeiras milícias. Um perigo.

João Santos — Lago Norte



Aqueles que estão preocupados com a situação do Afeganistão devem dar uma volta nas ruas perto de casa para verem a tragédia da miséria no Brasil.

Júlio Santos — Asa Norte