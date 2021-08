Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Provérbios

É de pequenininho que se deveria torcer o pepino. Uns são ouro de lei, outros enchem o papo da galinha. Há quem se deite tarde e há quem cedo madruga. Dona Justa não socorre os que dormem nem quem vive fora da casinha. Lá vem aquele cara jogando verde para colher maduro. Uns dormem no ponto, outros na pontaria. Uns comem da banda podre, outros capricham no churrasco. Para uns, dinheiro é mato; para outros, chororô. Dinheiro aplaina montanhas, mas devagar se vai mais longe. Deus pode ser grande, mas a ganância é maior. De tostão em tostão, não se chega ao milhão: melhor é ter grana na cueca. Quem dá com a língua nos dentes é cancelado de repente. Excesso de complacência deixa a boca torta. Quem mal se comunica se trumbica. Nossa moeda não vale um biscate. Mas, ruim com ela, pior sem ela. Gato escaldado não mais tem medo de água fria. Brasília não tem mar, mas tem peixinhos dourados. Está faltando óculos para tanta vista grossa. Na Esplanada, é que se doura a pílula. Nesse mato, tem dente de coelho. Tantos com a faca e o queijo, outros de mão abanando.Não adianta chorar sobre a rachadinha derramada. Queiroz, Queiroz, o que será de nós? Quem com tanque fere, com ferro será conferido. Adeus às armas, cabeças de papel! Quem tem telhado de vidro, um dia a casa cai. Não digam que não avisei.

» Thelma B. Oliveira,

Asa Norte



Privilégios

Nada pode ir bem num país quando juízes e procuradores se aproveitam da vantagem de não poderem ser punidos nunca, por ninguém e por nenhum motivo, para desrespeitarem a lei em busca de um benefício pessoal ou de terceiros. Felizmente, não são todos. O país teria ido para o diabo se fossem. Mesmo entre os magistrados federais, o problema está concentrado num desses grupos que transformaram suas associações em sindicatos trabalhistas com militância (corporativismo) política. Não são muitos, mas falam, decidem e agem por todos. O resultado, de qualquer jeito, é que temos mais uma agressão aberta à democracia no Brasil. Não há um regime democrático em funcionamento normal, quando juízes de direito dão a si próprios direitos diferentes e maiores que os do cidadão comum. O Supremo Tribunal Federal (STF) faz o que quer e o que bem entender, segundo ameaçam, ou enfatizam e deliberam monocraticamente. Isso, obviamente, não existe em democracia nenhuma do mundo. Mas aqui, hoje, está valendo tudo! Acontece que o Brasil não vive, já há muito tempo, uma situação normal no Poder Judiciário. O motivo da anomalia é que se transformou num hábito, no sistema de Justiça brasileiro, ignorar a lei e a Constituição Federal em benefício dos interesses materiais e ideológicos dos que tem um emprego ali dentro.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Paulo Octávio

Notícia alvissareira da colunista Denise Rothemburg (25/8) destaca que Paulo Octávio não descarta a possibilidade de candidatar-se ao senado, além de garantir apoio do PSD a reeleição do governador Ibaneis Rocha. A informação salienta que André Kubitschek, filho de Paulo e de Anna Cristina, também esquenta as canelas para ingressar na vida pública. Do céu, JK, o avô amado, respeitado e saudoso, saúda e estimula a decisão do neto. A rinha política ficará valorizada e grandiosa com a participação de Paulo Octávio e filho.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Sul



Mercado

O deputado Arthur lira (PP -Alagoas), embora com pendências na Justiça, tem se mostrado eloquente e perspicaz. Ele está à frente da Câmara dos Deputados. Comanda o Centrão com custo político para si. Contudo, sua voz é escutada numa situação em que demonstra ao que veio. Bastou dizer que defende o teto de gastos para que o mercado sofresse uma reação significativa. O aumento no Bovespa foi mais de 2% e também caiu o preço do dólar (24/8). O mercado mostra-se muito sensível às atitudes do governo Bolsonaro. Um mero pronunciamento, quer favorável quer desfavorável à economia, repercute com veemência, dando sinais de quanto esse governo é nefasto ao desenvolvimento do país, o qual tem como termômetro a Bolsa de Balores.

» Enedino Corrêa da Silva,

Asa Sul