CB Correio Braziliense

Os diretores do Iges não os utilizam hospitais sob sua gestão. Recebem contribuição para plano de saúde, e dane-se a população!

Marcelo Pompom — Taguatinga Norte



Brasília passa por um período de seca. Por isso, é preciso ficar atento

aos riscos à saúde e manter-se

sempre hidratado.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Aras diz que, tecnicamente, os crimes de responsabilidade são “meras infrações políticas”. Oras, a mera inspeção da Lei 1079/50 mostra que se tratam de crimes de elevada gravidade!

Marcos Paulino — Águas Claras



Bulha nas prévias tucana. Dória

chama Aécio de covarde, e leva o troco. Dúvida. Política do café com

leite estilhaçada?

José Matias-Pereira — Lago Sul



Quem diz que só as pessoas más vão para o inferno não passou pelo Brasil governado por Bolsonaro.

Joaquim Honório — Asa Sul



Rachadinhas: no Judiciário, a aplicação da lei é tão variável quanto a ambição do magistrado.

José Alberto Andrade — Park Way