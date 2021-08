CB Correio Braziliense

Ministros escolhidos por Castillo, do Peru, vão passar pelo voto de confiança no parlamento. Prova de fogo.

José Matias-Pereira — Lago Sul



O Senado mostrou gestão objetiva

e rápida no pedido de impeachment

do ministro do Supremo.

Menos tumultos, mais resultados!

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras



O povo já é informadíssimo, sabe onde está o tumor e vai deixando a inocência. O câncer, ilustríssimo senhor, infelizmente está locado na nossa presidência!

Marcelo Pompom — Taguatinga



Se a obstinação de Bolsonaro para armar a população fosse a mesma para combater à covid, não teríamos 600 mil mortos pelo vírus. Mas ele é um emissário da morte.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Enquanto a maior parte do povo sobrevive (e até morre!) sem condições de habitação, alimentos, saúde, vestuário, transporte, a CPI da Covid tenta, bravamente, tirar água de pedra, num paradoxo detestável.

Benedito Pereira da Costa — Asa Norte



Para onde irá o “terrivelmente”

evangélico se os insanos bolsomínions invadirem o Supremo Tribunal Federal?

Jair Pio de Andrade — Octogonal