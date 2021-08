Um presidente sem modos

CB Correio Braziliense

Os presidentes exercem o mais alto cargo civil da República e são os comandantes em chefe das Forças Armadas. Os presidentes americano e russo, somente eles, carregam as maletas que acionam os foguetes com ogivas nucleares, mas ambos estão sujeitos às regras e ao Conselho de Estado, o Pentágono, no caso dos Estados Unidos, e o Estado-Maior, no caso da Rússia. Na China, os 22 partícipes do comitê supremo (cominform) devem ser ouvidos.

O “cavalão”, seu apelido na escola militar de São Paulo, acha-se como César ou Nero. Nunca, após a redemocratização, após o regime militar de exceção, o nosso país e as instituições militares e civis foram tão ameaçados. Alguém precisa ensinar ao presidente o que significa um regime democrático, especialmente o nosso.

Por pura consternação, resolvi transcrever-lhe alguns artigos da Carta Magna, à qual ele jurou obediência e cumprimento: Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I — a soberania; II — a cidadania; III — a dignidade da pessoa humana; IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019); V— o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

O Artigo 2º articula a tripartição dos poderes republicanos “verbis: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. O art.3º declara os objetivos fundamentais da nossa República: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I — construir uma sociedade livre, justa e solidária; II — garantir o desenvolvimento nacional; III — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV— promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Em nossa opinião, o presidente os obedece, em termos, e gostaria muitíssimo de agir contra eles e se tornar ditador, o que não fez nem fará por falta de apoio em nossas democráticas Forças Armadas e do Congresso Nacional.

O presidente deveria ler o capítulo 5º da Constituição Federal a cuidar dos direitos e garantias fundamentais, especialmente os seguintes incisos: II — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; IV — é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V — é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X — são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XLI — a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LXI — ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; LXIII — o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIX — conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX — o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; o artigo 60, “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I — a forma federativa de Estado; II — o voto direto, secreto, universal e periódico; III — a separação dos Poderes; IV — os direitos e garantias individuais”. São as chamadas “cláusulas pétreas”.

A CF/88 elenca as competências do STF e do Senado: admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. § 1º — O presidente ficará suspenso de suas funções: I — nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; II — nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Tome tento!