Guerra ainda a ser vencida

CB Correio Braziliense

Conhecido e respeitado por fazer as projeções mais certeiras no mundo sobre a atual pandemia, o Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, traçou, em maio passado, três cenários sombrios sobre mortes por covid-19 no Brasil. No mais pessimista deles, o país chegaria a 973 mil óbitos no início de setembro. No intermediário, 832 mil pessoas perderiam a vida. No mais otimista, morreriam 779 mil brasileiros. Graças, principalmente, à vacinação, nenhuma das três hipóteses se confirmou. Mesmo assim, não há motivos para comemoração: o Brasil encerra agosto com quase 600 mil mortes por coronavírus.

Lamentavelmente, é uma perda assombrosa. Desesperadora. No mundo, de acordo com dados oficiais, o Brasil só fica atrás dos EUA em números absolutos de óbitos por covid-19. E, na estimativa com base na população, o país é o sexto do planeta no ranking macabro. Vale destacar que as projeções do IHME — que fornece dados para a Casa Branca e para a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), avaliarem medidas de combate à pandemia — foram feitas com base na realidade brasileira de maio, depois de o país registrar média diária de mais de 3 mil mortes em abril passado. À época, a vacinação no país ainda era incipiente.

Hoje, a realidade é outra. Pela quinta semana seguida, a vacinação vem derrubando o número de mortes e internações no país. Apesar disso, no mais recente Boletim do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, pesquisadores voltam a observar que a imunização, com cerca de 1 milhão de injeções por dia, ainda avança em ritmo aquém da capacidade de distribuição e de aplicação de doses pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que é de 2 milhões por dia. Mesmo assim, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de habitantes que receberam pelo menos uma inoculação de imunizante contra a covid-19 e se tornou um dos países com vacinação mais adiantada, um feito impensável havia poucos meses.

Contudo, o momento exige cautela redobrada. Sobretudo, destaca a Fiocruz, devido ao avanço da variante Delta. Identificada, primeiramente, na Índia, a cepa se transformou na principal causa global de novas infecções e mortes. Uma das provas desse perigo vem da cidade do Rio de Janeiro, que se tornou o epicentro da mutação no Brasil. Como ocorre em outros países, a Delta é mais contagiosa e voltou a impulsionar o número de casos, internações e mortes em outros países, mesmo entre pessoas vacinadas, como nos EUA. No entanto, os casos graves e mortes ocorrem, em mais de 99% das vezes, entre indivíduos que não se imunizaram. O que reforça a importância crucial da vacina.

No Brasil, mais um sinal da necessidade de redobrar os cuidados vem de outro estudo da Fiocruz. Divulgado na quinta-feira, a nova edição do Boletim Infogripe constatou interrupção na queda do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e indicou alta em quatro estados: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Atualmente, 98% dos casos de Srag são causados pela covid-19. Conclusão: o melhor é ninguém cair na tentação de tirar a máscara, agora. Além do pedido para que a população continue usando a proteção facial, que protege tanto da covid quanto de outras doenças respiratórias, pesquisadores da Fiocruz reforçam a importância do distanciamento físico entre as pessoas. Seguro, como bem diz o ditado, morre de velho.