CB Correio Braziliense

Comparar fuzil com feijão? Isso é coisa de pessoa sem noção. A renúncia seria uma quarta opção, e uma quinta perder a eleição!

Marcelo Pompom — Taguatinga Norte



O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do mundo, o maior da América Latina. É um espaço público que deve ser valorizado. O novo viaduto da EPIG vai prejudicá-lo com um grande aumento do fluxo de veículos na região.

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras



Alô, Neoenergia, a nossa cidade está escura. Se a gente liga no 116, não é atendido. Volta, CEB!

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul