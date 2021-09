Artigo: PTAX, indicador eficaz para o mercado cambial brasileiro?

CB Correio Braziliense

Por ALEXANDRE JORGE CHAIA e RICARDO HUMBERTO ROCHA — Professores do Insper, Instituto de Ensino e Pesquisa

O mercado cambial nacional tem passado por reformulações nos últimos anos para integrá-lo ao sistema internacional. O objetivo do Banco Central (Bacen) é tornar o Real uma moeda tradeble. A despeito desse nobre esforço, o Bacen mantém amarras ligadas ao período de menor liberdade cambial que geram distorções. A mais importante dessas amarras é a cotação da taxa de câmbio de real por dólar a mericano divulgada pelo Bacen conhecida como Ptax pois essa é a principal referência de preço desse mercado.

Essa taxa é chamada assim por conta da Ptax800, que era uma transação do SisBacen usada para consultar taxas de câmbio. Apesar de a transação ter sido desativada em 2014, o novo sistema manteve o nome Ptax por ser um termo usado pelo mercado. A primeira metodologia de apuração da Ptax foi apresentada pelo Bacen em 28 de junho de 1999, e era a média ponderada das cotações das transações cambiais à vista ocorridas no mercado interbancário. Para publicação, o Bacen decrescia à média em R$ 0,0004 para definir a Ptax de Compra e acrescia em R$ 0,0004 para definir a Ptax de venda. Essa metodologia produziu distorções em decorrência de dois pontos.

O primeiro era a artificialidade das cotações pois o spread fixo de R$ 0,0004 não representava a real dispersão do mercado. Além disso, esse spread representou 0,023% sobre a cotação da moeda no início da metodologia (± R$ 1,75/US$) e 0,010% no período de maior valor, às vésperas da primeira eleição do presidente Lula (± R$ 4,00/US$). O segundo ponto é a existência de operações específicas de importação e exportação da Petrobras, após o horário de mercado e, principalmente, junto ao Banco do Brasil, que distorciam as Ptaxs médias, porque em muitas vezes ocorriam com cotações superiores ou inferiores aos valores máximos e mínimos negociados pelo mercado durante esse dia.

Dado à evolução do mercado de cambial, ocorrido a partir de boom das commodities em 2004, e da maior inserção do Brasil no cenário econômico mundial, o Bacen foi obrigado a reavaliar a metodologia da Ptax. Assim, a partir de julho de 2011, a Ptax passou a ser calculada como média simples das cotações apuradas pelo Bacen junto aos dealers de câmbio em quatro momentos do dia, e a cotação oficial do dia é calculada como a média simples dessas quatro cotações apuradas durante o dia.

Apesar de a metodologia ter passado por processo de aperfeiçoamento, sua utilização continua gerando problemas às instituições financeiras e às corporações. Para avaliar esses problemas, foram calculadas as diferencias percentuais entre a Ptax e as cotações máximas e mínimas de mercado extraídas do sistema de dados Broadcast. Para ser possível a comparação, dividiu-se os dados em dois grupos. O primeiro correspondente ao período de 1999 até 2011, e o segundo de 2011 até 2021.

De acordo com os dados gerados, 84,23% das cotações máxima e mínima de mercado ficaram dentro do intervalo de até 1% com relação ao valor da Ptax na metodologia antiga e 78,15% na nova metodologia. Contudo, com oscilações entre 1% e 2%, a metodologia antiga apresentou 10,02% enquanto na nova metodologia, ocorreram em 17,79%, o que mostra que, apesar de a nova metodologia ser mais aderente ao mercado os valores da Ptax apresentaram mais erros.

Além disso, a existência de operação fora de mercado distorce a Ptax e coloca em xeque sua credibilidade. No período inteiro a Ptax de Compra foi inferior à cotação mínima do dia em 2,51%, e a Ptax de venda foi superior a cotação máxima em 1,65%. O problema, apesar de diminuir na nova metodologia, continuou existindo, sendo 1,89% na Ptax de compra e 1,37% na Ptax de venda.

Apesar da facilidade do uso da Ptax como dado oficial para o mercado cambial, os problemas apresentados causam erros na sua análise que podem inviabilizar os estudos. Para evitar esse problema, deveria ser criado outras referencias para taxa de câmbio de forma a capturar toda a complexidade da economia.