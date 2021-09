CB Correio Braziliense

A política ambiental dos verdes-amarelos retirou da Amazônia mais de 4.500km² árvores, o equivalente a três vezes o tamanho da capital paulista.

Elvira Soares — Noroeste



Quem é patriota e ama o Brasil repudia a violência e a divisão dos brasileiros por rixas políticas.

Elpídio Torres — Vila Planalto



Se Mourão for a terceira via dos militares, estaremos a três passos da retomada do regime de exceção.

Eliseu Buarque — Águas Claras



Insegurança: Mapa da Violência revela que PMs do Rio mataram 38% a mais na comparação com anos anteriores.

Antônio Jofre Braga — Lago Sul