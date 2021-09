Reforço vacinal necessário

CB Correio Braziliense

Diante do avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil, com mais de 67 milhões de pessoas imunizadas (32% do público-alvo) com as duas doses, alguns estados começam a aplicar o reforço do imunizante na parcela mais idosa da população e também naqueles que apresentam comorbidades. A campanha ainda ocorre em ritmo diferente em algumas regiões, parte delas com pelo menos a cobertura da primeira dose para as pessoas acima de 18 anos, outras enfrentam problemas com a aplicação do imunizante e estão atrasadas em relação ao cronograma inicial.

O avanço da variante delta no país, o surgimento de novas cepas e as incertezas quanto ao tempo de cobertura da vacina levaram especialistas a defender a aplicação da terceira dose na população, principalmente os idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da área de saúde que se vacinaram no início do ano. O Ministério da Saúde tinha definido, no mês passado, a aplicação desse reforço a todos os indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para pessoas acima de 70 anos vacinados há seis meses.

Na reunião conjunta da pasta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasens) e a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (Cetai), que decidiu pela terceira aplicação, a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, estimou que cerca de 35 milhões de pessoas poderiam ser atendidas.

Ela alertou que o momento não é de “baixar a guarda” nos cuidados diante do aumento de casos da variante delta no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Especialistas já manifestaram preocupação para uma “explosão da delta” no país entre setembro e outubro, o que reforça a importância de agilizar a vacinação com as duas doses para toda a população e o reforço da terceira para os grupos já estabelecidos.

Embora o Ministério da Saúde tenha informado que só enviará as doses de reforço da Pfizer preferencialmente (na falta desse imunizante, Janssen ou AstraZeneca) depois do dia 15 deste mês, algumas capitais já se anteciparam ao calendário e estão aplicando a vacina em grupos elegíveis, casos de Belo Horizonte, São Luiz, São Paulo (utilizando também a CoronaVac), Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande, Curitiba e Goiânia. Já o Distrito Federal e Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins aguardam ofício do Ministério da Saúde, mas seguem o Plano Nacional de Imunização (PNI).

Apesar de nos últimos dias ter havido uma redução no número de mortes por coronavírus no Brasil, é importante manter os cuidados necessários para evitar a contaminação, principalmente pelo fato de a variante delta ter um poder de disseminação mais forte. O perigo que o país enfrenta é essa sensação de que a pandemia está acabando. O feriado e as manifestações de 7 de setembro mostraram praias, praças, ruas e avenidas lotadas com pessoas sem manter o distanciamento e sem o uso de máscara.

É fato que todos estão cansados da pandemia e sentem-se mais à vontade após a vacinação contra a covid-19, mas esta é uma batalha que ainda não acabou. Mesmo com a redução na média móvel do número de mortes pela doença, o patamar ainda é muito alto de óbitos e casos, e qualquer descontrole agora pode novamente impactar o sistema de saúde. Além da cobertura com as duas doses e a terceira neste momento para a parcela da população elegível, é fundamental manter todas as outras medidas de segurança para frear a transmissão do vírus e impedir o descontrole da doença e o aumento de mortes no país.