Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Fake news

Enfáticos aplausos ao presidente do Senado e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, por decidir devolver ao Palácio do Planalto o papelucho indecoroso em forma de Medida Provisória que desqualifica e ultraja o Marco da Internet, além de blindar, descaradamente, as fake news. A atitude firme e serena de Rodrigo Pacheco enfatiza e exige que Bolsonaro respeite o Congresso Nacional. Em português claro, Pacheco avisa ao mito de plástico que o Parlamento não é latrina do Executivo.

» Vicente Limongi Netto, Lago Norte



Fila

Compareci a uma agência do Banco do Brasil para solicitar um atendimento presencial. Após esperar por 35 minutos e não ser atendido, fui embora, pois tinha outros assuntos a resolver. É lamentável que um banco que foi considerado um dos melhores no atendimento, hoje, não passe de um de quinta categoria, principalmente, pela falta de mão de obra para atender os clientes na forma presencial. E gostaria de saber onde estão os órgãos de fiscalização, que não veem o problema para aplicar as sansões cabíveis — lei da fila? Com a palavra, principalmente, o Procon.

» Joanir Serafim Weirich, Asa Sul



Fotografia

No torcido discurso proferido pelo presidente Bolsonaro em Brasília, no Sete de Setembro, em que convocaria o Conselho da República com intenção de “mostrar para onde nós todos devemos ir”, disse que seria uma reunião com os membros desse Conselho e “com essa fotografia de vocês”, referindo-se a ele. Até agora, de todas as suas falas em seu mandato, essa é a única frase verdadeira. Totalmente assertiva. De fato, o presidente sempre foi aquela fotografia oficial meramente decorativa em salas oficiais da burocracia. Nunca passou de uma fotografia pregada na parede, com a frieza de um sorriso artificial, significando a representação estática de sua gestão, desfocado da realidade nacional. Essa fotografia oficial passa ao longe de ser considerada arte, porque se trata de um colorido chapa-branca que renunciou à cultura do país, traço inexistente em sua formação. É uma foto sem dignidade. É uma imagem apática. Uma imagem que não vale uma palavra sequer, jamais mil! É uma foto retocada, maquiada, a ermo, distante do fazer natural de política. Até parece a foto dos fugitivos de alta periculosidade com o tradicional “Procura-se”. Coerente seria se fosse tirada de frente e de perfil, como nas delegacias.

» Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Malsucedido

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, disse que o presidente Jair Bolsonaro não cumpre a sua palavra, é covarde, e não tem coragem de enfrentar o Congresso. Barroso disse que a descompostura de Bolsonaro nos envergonha perante o mundo, nos tornando vítimas de chacota e desprezo mundial. Citou a tentativa de destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que vivemos atualmente no Brasil. Barroso foi impecável e primoroso em sua resposta aos pronunciamentos de Bolsonaro no Sete de Setembro. Bolsonaro foi malsucedido no Exército, na Câmara dos Deputados e, agora, como chefe do Executivo. Bolsonaro nos entrega inúmeras derrotas na economia e, principalmente, na saúde. Somente as funerárias e os cemitérios estão conquistando lucros com esse dirigente destruidor.

» José Carlos Saraiva da Costa, Belo Horizonte (MG)