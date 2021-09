Os riscos da infraestrutura

CB Correio Braziliense

O Brasil ainda é assombrado por problemas que causaram prejuízos no passado e, hoje, representam risco para o país, mas também uma oportunidade para que se equacione definitivamente as soluções que reduzam a possibilidade de que venham a ocorrer novamente. Risco de racionamento de energia elétrica e paralisação dos transportes são eventos que mostram as dependências do país em relação à sua infraestrutura e seus gargalos. A mobilização dos caminhoneiros que aderiram às manifestações do 7 de Setembro, ocupando a Esplanada dos Ministérios em Brasília e chegando a promover bloqueios rodoviários em 15 estados antes de perder força e ser totalmente desarticulada, ameaçou comprometer o abastecimento nacional porque mais de 60% da matriz de transporte de cargas no país está no modal rodoviário.

Embora as reivindicações sejam diferentes e o impacto do protesto tenha sido contido pela ação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a paralisação trouxe à memória a greve do setor de transporte em 2018, que parou o país por cerca de 10 dias e causou queda do PIB, aceleração de preços e prejuízos para vários setores. O mesmo se dá com a energia elétrica, com a crise hídrica trazendo de volta o fantasma do racionamento. Embora a matriz energética brasileira tenha se diversificado desde 2001, quando o racionamento impôs perdas para a economia brasileira como um todo, a dependência da fonte hídrica continua.

Diante do risco crescente de racionamento de energia, a prolongação da manifestação dos caminhoneiros provocaria um estrondo na economia e não apenas um barulho que poderia afetar a economia este ano, como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao admitir o impacto do acirramento dos conflitos de poderes em Brasília. Seria um problema a mais diante de uma inflação que deve superar a dois dígitos em setembro por causa da bandeira de escassez hídrica e das altas nos preços de combustíveis e alimentos; da estagnação da economia; dos 14 milhões de desempregados; e do aumento da população em situação de miséria.