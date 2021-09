Artigo: Golpismo não resolve nada

CB Correio Braziliense

SACHA CALMON*

Bolsonaro arruinou o aprendizado democrático do país iniciado por Tancredo Neves em 1985, sua última cartada na política nacional, e possibilitou um governo democrático, ainda que sob um político longevo na vida pública, mas oriundo das hostes do regime militar, ou seja, José de Ribamar Sarney. Outro dia, o chefe do Executivo Federal disse, em alto e bom som, que, se não houvesse voto impresso, não haveria eleições em 2022, ao estilo dos antigos caudilhos. O Congresso não se intimidou e manteve a urna eletrônica. E, assim será!

Vai haver eleição ou não? Como será o posicionamento do povo brasileiro, especialmente da elite econômica e política e da classe média, por mais medíocre e autoritária que sejam alguns segmentos dela? Como é que um reles mandatário, que lá está por tempo certo (quatro anos de mandato como prescreve a Constituição) tem o desplante de jogar na nossa cara que ele manda e desmanda e decide moto-próprio se vai ter ou não ter eleições? É de se perguntar: “Sois rei?”

Um outro poder, incumbido de anular atos do Executivo e leis do Legislativo, por determinação da Constituição, tem necessariamente de conter esses arroubos e impor a prevalência da vontade constitucional. Entre nós, é o Supremo Tribunal Federal (STF) como determina a Constituição.

Além de arruinar o aprendizado democrático que se deu após o fim da ditadura militar de 21 anos (1964 a 1985), Bolsonaro, lado outro, nos prestou um favor, qual seja permitir que a classe média autoritária, golpista e nada democrática do Brasil, pela primeira vez, após a queda da ditadura militar, mostrasse a sua cara autoritária e antidemocrática abertamente. Agora sabemos que 65% dela, por aí, não presta, é capacho de políticos com pendores ditatoriais (e estão nas partes média e alta do estamento social sob comento).

Entretanto, o nosso país é complexo. Os partidos, aqui, estão longe dos dois grandes dos Estados Unidos, imbricados secularmente nas correntes de opinião daquele país em momentos decisivos. Estão distantes, outro tanto, dos partidos da Europa Ocidental. Encontramos lá partidos trabalhistas, sociais-democráticos, conservadores, neodireitistas, socialistas, liberais e, mais recentemente, verdes, devido à importância que o meio ambiente vem assumindo no continente.

Não devemos perder de vista esses quadros retrô broslados, por duas razões. A uma, tanto os Estados Unidos quanto a Europa tendem a ver o Brasil como um “vilão ambiental” (não apenas na Amazônia, mas em outros biomas, como a Mata Atlântica, ou o que restou dela, o cerrado, a caatinga, e a derrubada arbórea para fins comerciais). A duas, porque essa vilania ambiental, até mesmo exagerada, com constantes olhares de satélites e entidades de defesa do meio ambiente, tipo Greenpeace (que vigia inclusive rios e mares) condicionam, com intensidade, nossos interesses comerciais. Falo não apenas de acordos bilaterais, mas multilaterais, dos quais participamos, como o projeto de acordo Mercosul-União Europeia, ora vetado pelos europeus (pelo menos durante até o fim do governo Bolsonaro, muito mal avaliado lá fora).

Recentemente, o presidente da França, alguns líderes verdes da Europa e o próprio Joe Biden, presidente norte-americano, deixaram com claridade solar, que não queriam saber de acordos com Bolsonaro, ou em outras palavras, pelo seu viés de desmatador (independentemente de considerarmos certa ou errada essa visão externa). Eles não querem nada com o Brasil. É de se concluir que o nosso presidente, além de não fazer um governo dinâmico, com obras, expansão econômica e, tampouco, de melhorias sociais, é visto externamente como uma pessoa non grata. Estamos, assim, no pior dos mundos. A China absorve 70% de nossas exportações: soja e outros cereais e produtos da agroindústria (o que inclui na pauta, além de minério, outros semielaborados).

Não faz nem um mês que o presidente teceu, publicamente, elogios à China, mostrando que saiu daquela posição de atacar o nosso principal parceiro comercial. As relações Brasil-China envolvem acordos de cooperação em várias áreas (indústria de eletroeletrônica e de comunicações). As redes de telefonia brasileira têm equipamentos chineses da ordem de 70% a 80%. A privatização das Eletrobras não terá êxito sem a presença das empresas chinesas, sendo que pelo menos duas têm fábricas no Brasil.

Qual é a esperança? A de que um presidente caldeado pela experiência de governo e com a visão ampliada dos aspectos econômicos nacionais e internacionais atinja o ponto de equilíbrio. Diao Xiao Ping disse, certa feita, que não se importava com a cor do gato, “desde que ele comesse os ratos”. Sábio dizer. As nações têm amigos certamente, mas os interesses do país estão acima de todas as considerações.

Há tempo ainda, no campo interno e externo, para expandir nossos negócios com todos os países e governar com todas as correntes políticas em prol do povo brasileiro. Chega de assombrações! Deixar-se tomar pela fantasmagoria do PT é infantilidade. A melhor campanha é um governo certo e dinâmico. A disputa eleitoral é inevitável. Está no calendário. E quem ganhar toma posse.



