Sr. Redator

Modernização

Se o papa Francisco quisesse uma mudança profunda e relevante na modernização da Igreja, principalmente em relação ao comportamento sexual dos padres, bastaria liberar o casamento para padres e freiras. A proibição foi criada pela Igreja Católica, e não pela palavra de Deus. A Igreja Católica precisa entender que sua sobrevivência depende da verdade com que agirá. Não haverá perdão para a omissão. A Igreja tem salvação?

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



CPI da Covid

A defesa cega da medicina das trevas volta sempre ao foco das discussões, na CPI, cujos depoentes ignoram a existência da epidemiologia e dos estudos clínicos, que buscam, precipuamente, a defesa da vida. Esta não pode depender de meras opiniões de leigos ou de entidades de classe contaminadas. O carimbo de médico não é autônomo; está atrelado a um juramento e a um código de ética. Isso implica respeito pela vida alheia e por princípios fundamentados na tradição de estudos permanentes. Não pode depender de meras opiniões insustentáveis, descompromissadas com a ética e o respeito para com aqueles que dependem de decisões sobre sua vida ou sua morte. De repente — não mais que de repente — as coisas estão se revelando muito mais graves do que jamais pareceram. Verdadeiro conluio para distribuir cloroquina a idosos do Prevent Sênior, dando-lhes a ilusão de tratamento preventivo. Enquanto isso, as vacinas demoravam a chegar aos brasileiros. Tudo por descaso dos mandatários. Chegamos a um projeto arquitetado por interesses escusos. A serviço da morte.

» Thelma B. Oliveira,

Asa Norte



Esporte

A Justiça Desportiva recentemente: 1) deferiu uma liminar a favor do Flamengo pelo retorno de sua torcida ao estádio, risível não na questão sanitária, mas, sim, por contrariar o Regulamento de Competições assinado pelos clubes, incluindo o próprio Flamengo (antes de mais nada, afirmo que sou flamenguista); 2) revogou essa liminar usando um argumento ainda pior, cedendo à ameaça dos outros clubes e da CBF de adiamento da rodada do campeonato, constando expressamente na decisão tal risco; 3) suspendeu por dois jogos Gabriel Barbosa por dizer que o futebol brasileiro é uma várzea, algo longe de ser direcionado a alguém e dentro dos liames da liberdade de expressão. Ora, o que se passa na cabeça dos membros da Justiça Desportiva? Trata-se de um órgão administrativo, cujos auditores são indicados pelos clubes, federações, atletas, árbitros e até pela OAB, a depender da esfera e da modalidade esportiva. Em artigo publicado no site do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, o articulista cita inúmeros casos de amadorismo e até de desconhecimento da legislação, faltando qualificação e treinamento. Mesmo no STJD do Futebol, não tenho dúvidas de que muitas de suas decisões seriam revistas judicialmente. Logo, é emendando a Constituição para mudar essa situação e transformar a “jabuticaba” Justiça Desportiva em verdadeira câmara arbitral ou retirá-la do escopo administrativo e acoplá-la ao Poder Judiciário como uma Justiça especializada, responsável por julgar casos atinentes ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva, às leis antidopagem, à Lei Pelé, ao Estatuto do Torcedor etc. Para decidir isso, que se meça a sua importância.

» Ricardo Santoro,

Lago Sul



Horário de verão

Uma das primeiras e sensatas medidas do estadista Jair Bolsonaro, no primeiro ano de seu ótimo governo, foi suprimir o péssimo horário de verão, que faz bastante mal à saúde. Espero que o ministro Beto Albuquerque mantenha a supressão desse terrível horário de verão, que não surte nenhum resultado prático, senão danificar o sistema imunológico dos brasileiros!

» Simão Szklarowsk,

Asa Sul



Dr. Flory

Lembremo-nos com um misto de alegria, orgulho e saudosismo do aclamado “cientista dos joelhos” — Dr. Flory Machado — cuja alma partiu ao encontro do Criador na última quinta-feira, 16/09. Pioneiro da capital candanga, além de professor universitário na UnB, onde formou inúmeros jovens médicos, o ilustre professor Flory foi fisiologista esportivo, presidente da regional da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sem, jamais, se esquecer, mesmo à frente de tão importantes cargos, de realizar, no mais nobre ofício, qual seja o do voluntariado, tendo clinicado, gratuitamente, em favor de seus semelhantes mais carentes e necessitados. A cidade chora mais uma baixa de renome no Distrito Federal. Já os céus, por sua vez, estão em grande celebração e animada festa por receber o sábio professor!

» Nelio Kobra Machado,

Asa Norte