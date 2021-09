CB Correio Braziliense

Bolsonaro inova mais uma vez. Depois do Gabinete Paralelo na saúde, cria o Gabinete Transversal, aquele que atravessa todo mundo.

Sylvain Levy — Asa Norte



Mais monstro do que médico, o doutor Queiroga aviou uma receita = dose cavalar de mentiras.

Ludovico Ribondi — Noroeste



O que aconteceu com o ministro Queiroga, que parecia ser dotado de sensatez, apesar de aceitar o cargo no pior governo da República? Virou porta-voz do negacionismo bolsonariano?

Assis Bhenz Mesquita — Lago Sul



Pela primeira vez na história, maisde 70% dos brasileiros têm convicção de que o presidente é mentiroso. Que vergonha! Descrédito total.

Euzébio Queiroz — Octogonal