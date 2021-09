Artigo: Novacap, 65 anos: do concreto ao paisagismo

CB Correio Braziliense

Fernando Leite*

Criada em 19 de setembro de 1956, a história da Novacap, empresa destinada a erguer a nova capital do país no então inóspito planalto central brasileiro, confunde-se com a própria história de Brasília. Cada linha de concreto aplicada às suas largas avenidas e monumentos, cada árvore que compõe hoje exuberante paisagismo da cidade-jardim traz o legado de nomes como Israel Pinheiro, Ernesto Silva, Athos Bulcão, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Bernardo Sayão e tantos, tantos outros importantes operários anônimos, os candangos. Foram 1.309 dias de trabalhos corridos.

A Novacap tornou-se conhecida no mundo inteiro como a construtora de monumentos. Deu vida ao sonho de Juscelino Kubitschek e tirou das pranchetas os traços geniais de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Construir o Plano Piloto já bastaria como tarefa épica, porém foi de sua responsabilidade materializar a Torre de TV, o Brasília Palace, o Centro de Convenções, a barragem do Lago Paranoá, a Catedral, a Igrejinha, o Teatro Nacional e, mais recentemente, o Complexo Cultural da República e a Ponte JK. Trabalho de gigantes.

Contudo, nem só de engenharia é feita a Novacap. Se antes os primeiros moradores da nova capital estranhavam não só o clima, como também a vastidão quase desértica proporcionada por uma vegetação rasteira, hoje os visitantes se espantam diante de tanto verde. Não é por menos. Brasília foi transformada em uma das maiores florestas urbanas do mundo, com mais de seis milhões de árvores plantadas. O maior parque urbano do mundo está a poucos quilômetros do Palácio do Planalto. Mais de 700 canteiros ornamentais dão cor às nossas vias; mais de 300 mil ipês, roxos, amarelos, brancos, não só enfeitam, como também formam um quadro vivo que só o Criador é capaz de pintar. Sabiás (laranjeira e do campo), corujas buraqueiras, joões-de-barro e tantas outras espécies de aves vêm se juntar a essa epifania da natureza. Tornamo-nos cidadãos e cidadãs privilegiados.

A Novacap tem sido fiel à sua concepção original: é uma empresa que nasceu para executar. Pois traz o gene de célebres engenheiros, arquitetos e urbanistas, chegando mesmo a extrapolar a fronteira do quadrilátero do DF. Seu trabalho está presente, por exemplo, no arquipélago de Fernando de Noronha, para gerenciar a execução de diversas obras de revitalização. Cidades como Fortaleza, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Natal, Teresina, Belém, São Luís, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, possuem registros de obras desenvolvidas por engenheiros da Novacap.

A Novacap é cuidado, é zelo, é manutenção. Ela cuida de todo o Distrito Federal seguindo os passos do governador Ibaneis Rocha, de trabalhar ininterruptamente para que nossa capital seja um dos melhores lugares do mundo para se viver. Trata-se de uma realidade. O desafio é manter essa condição para que as gerações futuras continuem esse trabalho. Trabalho feito com amor. Não tem segredo.

Hoje, ao completar 65 anos, a empresa mantém-se como indispensável à qualidade de vida dos brasilienses e dos que aqui chegam. Mesmo com a surpreendente escalada populacional que faz do Distrito Federal o terceiro maior conglomerado urbano do país, seu Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil (IDH) ainda está acima de países como Rússia ou Uruguai. Algumas de nossas regiões, como Asa Norte ou Águas Claras, alcançam índices superiores ao da Noruega, país com maior desenvolvimento humano do planeta. Nosso PIB per capita é quase três vezes maior do que o do Brasil.

Aqui também é a sede da democracia, dos poderes. Para o bem ou para o mal, Brasília está envolvida com todas as decisões fundamentais para o nosso país. É o local que acolhe os poderosos, que vêm e vão

Nas palavras poéticas de Cecília Meireles, os dois arquitetos que fizeram a capital (Niemeyer e Lúcio Costa) não pensaram em construir beleza, pois seria fácil demais. Eles ergueram o espanto deles e deixaram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão é um novo mistério.

A Novacap continua a construir o futuro.

*Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)