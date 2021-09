Visão do Correio: Sinal de alerta

CB Correio Braziliense

Mais de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio, anualmente, em todo o mundo. O dado assustador é da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, são registrados cerca de 13 mil casos. A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida, sendo a maioria das mortes relacionadas a doenças mentais e ligadas à faixa etária mais jovem. Apesar de ser um tema pesado, doloroso, é preciso cada vez mais falar sobre o suicídio, abertamente, desmistificando e eliminando os tabus sobre o assunto.

Os números são preocupantes, principalmente porque houve aumento de 30% nas duas últimas décadas entre adolescentes e jovens, com impactos profundos na família e na sociedade como um todo. Os problemas que levam ao suicídio são, em grande parte, relacionados a transtornos mentais, principalmente a depressão, seguidos do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

A pandemia de covid-19 agravou ainda mais as doenças mentais. Casos de depressão e ansiedade, que já vinham aumentando nos últimos anos, cresceram 80% diante do estresse, medo de infecção e morte pelo coronavírus, insegurança e desemprego. A falta de convívio social com o isolamento pode ser um gatilho para aumentar o risco de suicídio.

Para orientar a população, prevenir e desmistificar o tema, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza todos os anos o Setembro Amarelo. A campanha tem como objetivo prevenir e reduzir os altos números de suicídio no país. Neste ano, a campanha também adverte para os efeitos da pandemia. O isolamento social e as sensações de medo vividas por muitos durante esse período devem ser observados com cuidado.

A campanha envolve um trabalho de conscientização de toda a sociedade para lidar com casos de ideação suicida e da importância de informar e acolher pessoas que se encontram vulneráveis mentalmente e estão mais suscetíveis a tirar a própria vida. Apesar de ter um mês dedicado à prevenção do suicídio, a campanha Setembro Amarelo ocorre o ano inteiro com a divulgação de materiais e cartilhas educativas.

E não tem como ser diferente. É preciso jogar foco neste tema diante da gravidade de um problema que poderia ser evitado aos primeiros sinais de alerta. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos nove em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas com educação e campanhas de prevenção. É importante promover a saúde mental, acolher pessoas em sofrimento e com ideações suicidas para reverter esses elevados números de mortes no país e no mundo. E isso envolve informação, campanhas educativas de conscientização e prevenção, além de um trabalho de escuta e acolhimento.

Especialistas em saúde mental orientam procurar ajuda profissional aos primeiros sinais de alerta. Nem sempre os sintomas são visíveis, mas é possível ficar atento a sinais como alterações no apetite e no sono, desinteresse por tudo, desânimo, agressividade e isolamento. Além disso, o círculo afetivo da pessoa com ideação suicida é fundamental no sentido de apoiar, acolher, encorajar e desenvolver uma escuta empática.

Além de não criticar ou banalizar os sentimentos de quem está em sofrimento emocional, é preciso buscar apoio médico e psicológico para que a pessoa consiga sair desse drama. Mais do que nunca, é papel da sociedade, dos órgãos de governo, das associações médicas e da imprensa falar sobre o assunto, esclarecer e conscientizar a população sobre o cuidado com a saúde mental e combater o preconceito que cerca o assunto. Da mesma forma, o poder público tem que disponibilizar atendimento médico e psicológico na rede de saúde para acolher pessoas em sofrimento mental. Informação, escuta ativa e acolhimento são o tripé que pode levar à prevenção e redução de casos de suicídio.