Sr. Redator

Todos os eventos capitais, como a pandemia que enfrentamos, terminam gerando algum tipo de consequência que afeta a dinâmica política. A covid-19 tem causado efeitos políticos importantes. Por exemplo, o acirramento entre o governo central e os estados. Mas não é só isso. Provoca também a mudança radical na política econômica, o que tem desgastado a relação do Legislativo com a equipe econômica. E, no campo prático, as votações on-line realizadas por parlamentares com o uso de aplicativos. Mas que outras repercussões políticas devem ocorrer? Nas eleições de outubro de 2022, vetores relevantes de influência serão a crise sanitária e, também, a sensação térmica quanto ao meio ambiente econômico. Ou seja, os eleitores estarão com um olho no governo federal e outro, na conjuntura apresentada até o dia do pleito. Provavelmente, teremos uma eleição cujo principal tema será a qualidade da saída para crise econômica gerada pela pandemia. Sabendo disso, alguns potenciais competidores se movimentam.Os embates políticos em torno do combate à pandemia revelam motivações eleitorais. No limite, a pandemia engoliu 2020 e acelerou a corrida presidencial. O ano 2021 está economicamente perdido, e o governo terá que acelerar suas ações para ser competitivo em uma eventual tentativa de reeleição. Tanto no campo político, com a ampliação de sua base de sustentação, quanto no campo econômico, gerando crescimento e evitando uma recessão. A superação, ou não, desses obstáculos pode definir o cenário eleitoral para 2022.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Dr. Flory

Notícias tristes que abalaram minha alma: a partida do médico ortopedista Flory Machado e o brutal Alzheimer que atingiu Henrique Goulart Gonzaga Junior, o querido Gougon. Graças à competência profissional do “mago” Flory continuo jogando minhas “peladas”. Operou meu tornozelo há 40 anos. Grande figura. Bom meio de campo. O amado Flory foi morar nos braços de Deus. Por sua vez, Gougon, repórter qualificado, Com bom texto, artista plástico talentoso,junto da dedicada e amorosa mulher, Brígida, e com fé em Deus, Henrique continuará mantendo o sorriso aberto por muito tempo. Moramos juntos, no câmpus, nos tempos de chumbo na Universidade de Brasília. Dediquei o poema, Acalentos negados, para Gougon e Honestino, no meu livro Interior Inacabado, lançado em 1961: “Não podemos guardar delongas/nesta época de pesares/braços inertes/e mortalidade a proliferar/Não podemos tomar por ações/fatos sem noções”.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte

Professor

O Dia do Professor está chegando e, novamente, não há muito o que comemorar. Os salários pagos na área de educação, principalmente no setor público, estão entre os mais baixos, mesmo com a existência de uma lei que determina ao Estado valorizar a categoria. Até o momento, parece ser mais uma daquelas leis “para inglês ver”, pois, na prática, não produziu resultados.

» Washington Luiz S. Costa,

Samambaia

Paulo Freire

Se o teste de alfabetização de adultos, cortadores de cana, do Rio Grande do Norte, foi exitoso, onde e quando foi comprovada essa eficiência em escolas públicas e privadas de nível fundamental e médio? E cadê essas pessoas que usufruíram de tão pseudoacertivos ensinamentos? Progrediram, tiveram êxito na vida? Quais? Faz parte mesmo de mentes e interesses esquerdopatas usarem de estratégias do tipo para colocar alguém num pedestal e personificá-locomo se fosse o dono da única e inquestionável verdade. Quando e se alguém vai mais fundo e busca estatísticas e resultados reais, “vê que a conta não fecha”. Falácias. Tudo muito bonito, mas não traz os resultados que prometeram. As práticas de Paulo Freire sempre visaram tão somente à implantação de ideias comunistas/socialistas. Não fosse assim, como explicar que governos nacionalistas não o levaram em conta em seus programas de governo? Enquanto isso, os esquerdopatas fizeram dele seu mais bem-acabado representante pedagógico, pois ele se prestou a isso, certamente iludido também em algum momSento anterior. Convenceram ele para que, com sua retórica doutrinada, fosse facilitado infiltrar a divisão de classe, além de que prega abertamente o marxismo e o comunismo... Refletindo um pouco, pergunto: se o método dele é essa maravilha toda, por que não deu resultado, então? Por que o povo segue sem gostar de estudar, de ir à escola, sem gostar de ler? Por que o povo segue sem saber escrever, para, inclusive, emitir uma simples opinião? Por quê?

» Amilton Figueiredo,

Asa Sul