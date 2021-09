Vacina, sim. E para todos

CB Correio Braziliense

“O envio de vacinas para imunização de adolescentes, de 12 a 17 anos, deve começar no próximo dia 15 (de setembro) em todo o Brasil. Essa é a orientação do Ministério da Saúde.” “(O Ministério da Saúde) não recomenda, neste momento, a vacinação dos adolescentes que não apresentem algum fator de risco.” Apenas 14 dias separam as duas afirmações publicadas no site oficial da pasta que define diretrizes para a proteção contra a covid-19 entre os brasileiros.

Foi tempo suficiente para que o ministro Marcelo Queiroga mudasse de opinião em relação à recomendação de imunizar adolescentes — com ou sem fator de risco para a infecção pelo novo coronavírus. Mas os argumentos apresentados pelo ministério para isso soaram, no mínimo, frágeis.

Inicialmente, a pasta argumentou que “entre os adolescentes de 15 a 19 anos que morreram por covid-19, 70% tinham pelo menos um fator de risco”. Dado usado para sustentar a tese de que evidências científicas “consideram o baixo risco de óbitos ou casos mais graves” nesse público, sendo recomendável, portando, vacinar apenas jovens com alguma vulnerabilidade. A julgar pelos dados do próprio ministério, 30% dos mortos na faixa etária mencionada não enfrentavam condição de risco. Não parece pouco.

A mesma pasta alertava para a necessidade de aguardar a conclusão da investigação de um evento adverso grave pós-vacinação, com morte de uma adolescente de 16 anos em São Paulo. Nenhuma vida perdida pode ser minimizada, mas é preciso considerar que o caso ocorreu em um universo de mais de 2 milhões de menores de 18 anos vacinados com 1ª dose — isso ainda no início deste mês.

O episódio apontado como sinal de alerta, portanto, representa algo como 0,00005% no total de imunizados com dose inicial. Além do caso fatal — sobre o qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e autoridades de São Paulo, aliás, já indicaram não ser a vacina a causa —, o ministério foi notificado de 1.545 efeitos adversos pós-vacinação em adolescentes. Algo como 0,07725% entre 2 milhões.

Por outro lado, em 2020, morreram 1.207 brasileiros abaixo de 18 anos vítimas do coronavírus, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade Infantil. “À medida que mais adultos recebem suas vacinas (...), as crianças — que ainda não são elegíveis para vacinação na maioria dos países — representam uma porcentagem maior de hospitalizações e até mortes por covid-19”, alerta a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa F. Etienne.

A conjuntura ajuda a explicar a rejeição à nova diretriz do ministério, que reuniu cerca de 20 estados e igual proporção de capitais, mais o Distrito Federal, na decisão de ignorar a recomendação e manter a vacinação para todo o público entre 12 e 17 anos. A autonomia para isso foi referendada ontem, por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Integrantes de movimentos de pais que pressionam pela proteção de seus filhos esperam que a postura de governos locais que se posicionam a favor da imunização de crianças e adolescentes vá além do discurso, uma vez que o ministério já sinalizou que pretende limitar o envio de vacinas a esse público. É preciso pressionar por revisão da diretriz, dentro de critérios científicos. Missão que passa por prefeitos, governadores, secretários e parlamentares, além da própria sociedade civil. Enquanto isso não ocorre, a saída parece depender de reorganização das logísticas locais, a fim de garantir que as vacinas cheguem aos jovens, que esperaram, ansiosamente, por esse momento. Inclusive para que possam preservar sua saúde, física e mental, e recuperar parte da sua necessária liberdade.