Visto, lido e ouvido — No espaço dos leitores, a modernização dos jornais

CC Circe Cunha (interina)

Como tudo na vida, a imprensa, no geral, e os jornais, em particular, se veem obrigados a seguir as mudanças impostas pela sociedade e pelo mundo. Aqueles que teimam em prosseguir com velhas fórmulas correm o risco de se verem varridos da paisagem ou deixados para trás. A evolução exige mudanças e é preciso evoluir sempre.



Com relação aos jornais impressos e toda a sua enorme e intrincada cadeia de necessidades para existir concretamente, que vai, resumidamente, da compra do papel, passando pelo levantamento das notícias, sua impressão até a distribuição final para os diversos pontos de venda na cidade, esse é um esforço que somente àqueles que lidam com essa faina sabem o quanto é árduo e trabalhoso, nesses tempos de mídias instantâneas e notícias fáceis, fazer chegar aos leitores, a tempo e a hora, uma seleção das mais importantes informações do momento.

Mesmo assim, independentemente da velocidade impressa por outras fontes de notícia, os jornais, de um modo geral, imprimem mudanças significativas em sua confecção, de modo a acompanhar o ritmo dos novos tempos, de acordo com exigências contemporâneas. Não tem sido uma tarefa fácil. Pelo contrário. Exige de todos empenho e dedicação permanentes.

A democracia e a sociedade, como um todo, devem muito ao papel desempenhado pela imprensa. Até o exercício da cidadania está muito vinculado a fatores como a correta informação, que só um jornalismo de qualidade pode oferecer. E é nesse sentido que muitos jornais têm buscado maior interação com os cidadãos, como forma de apresentar aos leitores, exatamente aquilo que eles querem ver noticiado, com toda a transparência, mesmo que isso acarrete contratempos aos jornais.

É comum encontrar no espaço dedicado aos leitores, análises e pontos de vista que vão muito além do noticiado, enriquecendo e dando novas visões sobre determinada notícia. Tem sido comum até o aproveitamento de muitos assuntos enviados pelos leitores, para pautar algumas matérias jornalísticas. A voz do leitor é a voz de Deus, dizia, com muita propriedade o filósofo Mondubim. É pelo veio aberto nas Coluna do Leitor, nas “Cartas do Leitor, na Opinião do Leitor ou no espaço deste jornal, chamado Sr. Redator, que muitos órgãos de imprensa, principalmente os jornais ,encontraram a fórmula correta de manter aceso um diálogo permanente com a sociedade, doando e recebendo informações, numa interação sadia que faz bem a ambos.

É impossível pensar em jornal sem um espaço adequado ao leitor correspondente. Entre os muitos esforços feitos pelos jornais para manter o movimento permanente, um dos meios mais criativos, seguros e, quiçá, menos dispendiosos para isso, foi a ampliação e valorização do espaço dedicado aos leitores, formando assim, de modo espontâneo, a maior rede de informação possível, ou no jargão jornalístico, um pool numericamente fabuloso de setoristas, espalhados por toda a cidade e por outras partes do planeta, enviando e análises variadas. O que muitos jornais modernos começaram a perceber é que, para fazer frente às novas tecnologias da informação, nada é mais necessário do que buscar uma interface com o leitor, dando-lhe aquilo que lhe é de direito: espaço para sua manifestação sincera.



A frase que foi pronunciada

“Pobrezinha, fizeram de você um mero capacho para limpar os pés antes de entrar no Universo…”

Mafalda olhando para a Lua



Reconhecimento

É bom que o país saiba que, graças ao trabalho acadêmico de Ana Lúcia Novelli, o reconhecimento da presidência da Casa, da Diretoria-Geral e da Comunicação Social, à época ACM e Agaciel Maia, e Fernando César Mesquita, a interação entre o Senado e os cidadãos tornou-se realidade. Com um projeto competente, ao ser classificada no concurso do Senado e tomar posse, já tinha o plano de implementação do Alô Senado. Hoje, o DataSenado, por exemplo, é o instituto de pesquisa mais confiável do país.



Sábado

Vão chegar as chuvas, conforme anunciam os sabiás. É o momento de pintar os quebra-molas e as faixas de pedestres, além de verificar as bocas de lobo pela cidade.



História de Brasília

Toda repartição quando traz funcionário para Brasília, já o fazia com designação de apartamento. No DCT, há mais de cinquenta funcionários vindos do Rio, e até hoje aguardam moradia. E, como injustiça, citamos que não há critério na repartição, para a entrega de apartamentos. (Publicada em 9/2/1962).