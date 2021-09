Inflação e fome sem controle

CB Correio Braziliense

Os recorrentes aumentos no preço dos combustíveis e o encarecimento da energia elétrica, devido à crise hídrica, foram os vilões do avanço do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que ficou em 1,14%, o mais alto dos últimos 27 anos, quando registrou 1,63%, em setembro de 1994, início do Plano Real. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada chega a 10,05% (ultrapassa os dois dígitos), segundo a prévia divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice não surpreendeu o setor financeiro, mas ficou acima do que projetavam os especialistas. A escalada inflacionária, somada à elevação da taxa Selic em um ponto percentual, anunciada no meio da semana pelo Banco Central, torna tudo mais difícil para o país se reencontrar com a trilha do crescimento. Juros mais altos travam o custo de vida, mas inibem o acesso ao crédito e, na sequência, os investimentos do setor produtivo. Ou seja, é mais um fator adverso à retomada do crescimento econômico e da oferta de oportunidades no mercado de trabalho.

A chaga do desemprego continua aberta e afeta cerca 14 milhões de profissionais, excluídos os desalentados — quase 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar uma vaga de trabalho. Assim, a crise se torna mais profunda, quando o país precisa emergir, levando em conta todos os danos sociais causados pelo desequilíbrio provocado não só pela pandemia do novo coronavírus, mas também pela paralisia do Congresso ante as reformas estruturais que patinam em debates estéreis e que nada somam a favor o país. Os gastos públicos, por sua vez, são inflados, mas sem impacto positivo na vida da população.

As recorrentes crises políticas envolvendo os Poderes também colaboraram para desviar as energias dos que têm prerrogativa de decisão sobre o que seria essencial para guindar o país do atual atoleiro. Diferentemente de outras nações, que conseguiram contornar os efeitos negativos da pandemia, o Brasil se vê mergulhado no caos socioeconômico. A fome e a miséria se alastram, vitimando os brasileiros com a mesma intensidade da pandemia.

Desde 2020, o número de brasileiros abaixo da linha da pobreza triplicou, ou seja passou de 9,5 milhões para mais de 27 milhões de indivíduos em situação de miséria. O valor dos auxílios emergenciais são pífios, considerando o aumento dos alimentos, e tornam inacessíveis o consumo de produtos essenciais à segurança alimentar das pessoas. Os alertas estão dados. O poder público precisa intervir na agenda econômica por meio de uma concertação positiva e eficaz com o Congresso. O momento impõe ações capazes de conter a inflação e mitigar o flagelo social. E isso é para ontem.

A arte de quebrar um time

Estive numa concessionária um dia desses para apreciar um carro 0km. Entrei no veículo, senti o cheirinho da tentação, fui convidado a fazer um test drive, sentei-me à mesa para simular um financiamento a perder de vista e levantei rapidamente. Saí correndo da loja conformado com meu automóvel velho quilômetro depois do choque de realidade. É duro, mas responsável e nada vergonhoso olhar no retrovisor surrado e dizer a si: “Não posso, ainda não cabe no meu orçamento”.

A maioria dos clubes do futebol brasileiro não pensa assim. Cartolas dirigem-se ao shopping da bola, compram, levam calhamaço de boleto para casa e ostentam aparência. Simulei o orçamento do humilde carro dos sonhos em 60 meses — exatamente o tempo que o São Paulo levará para quitar a dívida com Daniel Alves — e desisti. Assim como eu, o clube sabia que não teria condição de pagar o salário combinado em agosto de 2019. Forçou a barra e se deu mal.

O rombo estimado é de R$ 24 milhões. Logo, o São Paulo terá de pagar 60 vezes de R$ 400 mil por mês a Daniel Alves. Detalhe: ele não jogará mais pelo time. Diz a diretoria que poupará R$ 27 milhões com o rompimento. Daniel recebia cerca de R$ 1,5 milhão por mês. O time admitiu calote de R$ 18 milhões, ou seja, economia, mesmo, teria sido não contratá-lo.

O São Paulo tinha fama de clube correto, mas nesse episódio específico de Daniel Alves seguiu à risca o manual de como quebrar um time de futebol. Em vez de emular o Flamengo das eras Eduardo Bandeira de Mello ou Rodolfo Landim, se inspira nas controversas gestões de Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva e Patrícia Amorim. A saída de Daniel Alves do Morumbi é idêntica à das conturbadas rupturas de Romário e Ronaldinho Gaúcho com o Flamengo.

Romário voltou ao Brasil em 1995 para vestir a camisa rubro-negra. Saiu em 1996 para o Valencia, retornou em 1997, e permaneceu na Gávea até 1999. A dívida do Flamengo com o Baixinho atingiu a cifra de R$ 18 milhões e seria paga até 2022. Em 2016, o clube desembolsou R$ 6 milhões na gestão de Bandeira de Mello e encerrou o assunto.

Em 2011, Patrícia Amorim repatriou Ronaldinho Gaúcho sem condição de pagá-lo. O jogador eleito duas vezes melhor do mundo em 2004 e 2005 cobrou R$ 40 milhões de indenização, mas o departamento jurídico acabou com o caso, em 2017, por R$ 17 milhões.

O Flamengo ostenta o badalado elenco atual porque deu passos atrás para resolver perrengues jurídicos comos os de Romário e de Ronaldinho Gaúcho. Abriu mão de “Daniéis Alves” da vida até voltar a ter credibilidade na praça. O São Paulo e outros clubes deveriam seguir esse exemplo. É assim no futebol e na vida. Não dá para comprar carro novo sem ter condição de pagar o boleto.

Custo Brasil

Para saber quão rico é um país, basta somar o que cada um de seus habitantes ganha (ou produz). Chegamos ao PIB. Sucesso, pois somos a nona economia do mundo. Mas, para conhecer a qualidade de vida do povo, agora é hora de dividir o PIB pelo tanto de gente que há no país. Insucesso, pois estamos em 74º lugar no PIB per capita. Infelizmente, essa segunda medida é muitíssimo mais relevante. E o que determina o PIB per capita? Simplificando, heroicamente, depende do que se investe e da produtividade dos que trabalham. Vamos nos concentrar na produtividade. Ela é definida como o valor que a força de trabalho gera por hora (ou dia, ou ano). Outra notícia ruim: nossa produtividade é baixa e está estagnada há mais de um decênio, enquanto sobe a de nossos concorrentes. O agronegócio é o nosso salvador! Somos vítimas do maldito Custo Brasil, resultado de gargalos de infraestrutura e de um governo intrometido e punitivo. Para ilustrar: foi chamado à sede de uma multinacional americana o diretor de sua filial brasileira. Por que, no Brasil, havia 25 funcionários para pagar impostos, enquanto lá eram apenas cinco? De fato, em nossa sociedade convivem cabeças que pertencem a épocas diferentes. Os “meninos” das startups estariam perfeitamente ajustados ao ritmo do Vale do Silício californiano. Há quem viva, contudo, no século 19. A base da pirâmide é o Brasil velho, com seus valores e comportamentos incongruentes com uma sociedade moderna e industrializada. É preciso combater os cacoetes do atraso. Nosso peão de obra tem de ter cabeça de operário da Embraer. É possível? Sim, pois essa transformação ocorreu em segmentos do Brasil. Mas, espontaneamente, o processo é muito lento. Como empresas modernas e escolas são as melhores agências de modernização, cumpre dar-lhes um papel crítico.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras

Desalento

Pesquisas do Datafolha mostram que os brasileiros não acreditam nas instituições. Em todas elas. Não escapa nenhuma. Inútil esconder a cruel realidade. A situação é desalentadora. Esmaga o otimismo e acelera o desencanto. O caos nacional colabora intensamente para o desânimo. Fome, máfia de vacinas, miséria, desemprego, insegurança, assassinatos, golpes, sequestros, leis que protegem e libertam bandidos, pandemia desenfreada, estando perto de 600 mil mortos pela covid. É o reflexo de um país desgovernado, achincalhado, desmoralizado e humilhado. Aqui e no exterior. O voto é a esperança que resta aos cidadãos de bem. Oremos.

Vicente Limongi Netto, Lago Norte

Pária

Pela manhã, li um artigo muito interessante sobre a vexatória ida do presidente a Nova York, a fim de discursar na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), cumprindo uma tradição daquela instituição, que concede essa prerrogativa ao chefe do Executivo brasileiro. O discurso de curralzinho não causou nenhuma surpresa. Bolsonaro não tem vocação nem competência para ser um estadista. Mentir é essência do seu DNA. Mas ele não envergonhou somente os brasileiros, em parte, acostumados com o seu primitivismo. Concordo com a autora do artigo, quando ela afirma que a maior vergonha foi para os Estados Unidos e seu presidente, Joe Biden, para o governador de Nova York e para a ONU, ao consentirem a entrada de um chefe de Estado negacionista, não vacinado contra a covid-19 no país e participasse da assembleia. Poderiam ter fechado as portas, ante a afronta bolsonariana. Mas não o fizeram. Ao fim e ao cabo, os norte-americanos laurearam o chefe de Estado que odeia a ciência e todos os avanços em defesa da vida, um aliado incondicional da morte, que age em radical dissintonia com a inteligência planetária. As mentiras e o descrédito brasileiro, entre todos os males, foram os menores. Desde janeiro de 2019, o Brasil se tornou pária para o restante do mundo. Acredito até que o Congresso Nacional têm muito orgulho dessa nova posição ocupada pelo nosso país.

Daniel Pacheco, Asa Norte

Argumentos abastados de insultos e ofensas leva-me a indagar: CPI da pandemia ou pandemia na CPI?

José Matias-Pereira — Lago Sul

O elevado número de bolsomínions vítimas do coronavírus confirma que o “tratamento precoce” é mesmo uma farsa, mas defendido pelo presidente fake.

André Villas — Sudoeste

Com a chegada da primavera, chega a esperança de chuva para deixar Brasília mais colorida e os gramados cheios de vida.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte

Quando a pedagogia não é libertadora, faz-se necessário auxílio até mesmo para se elaborar discurso para a ONU.

Nelio Kobra Machado — Asa Norte

Guedes fracassou na economia. Agora, defende medidas para tornar mais flexível a política antiambiental do bolsonarismo.

Giovanna Gouveia — Águas Claras

A cada dia, a CPI da Covid descobre mais um ralo no esgoto da corrupção dentro do governo, enquanto os brasileiros morriam (e ainda morrem) pelo vírus.

José Amaro — Jardim Botânico

