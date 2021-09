Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Finalmente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou o edital para o leilão da tecnologia 5G. O Brasil, sem nenhuma explicação concreta, atrasou demais esse processo. Não é possível que uma das maiores economias do planeta perca oportunidades por causa de interesses não republicanos ou por picuinhas do governante de plantão. A aposta é de que somente o leilão movimente R$ 50 bilhões. Imagine o efeito multiplicador disso num país em que o desemprego é recorde e a pobreza cresce sem parar. O Brasil precisa voltar a crescer com força, e isso passa por uma economia mais moderna, mais tecnológica. Tomara que consigamos correr para tirar o atraso.

Sebastião Lacerda, Asa Sul



Consignados

Não é possível que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não esteja vendo a bandalheira que está ocorrendo com dinheiro de aposentados e pensionistas do órgão. Bancos estão fazendo empréstimos consignados sem autorização dos segurados e cobrando juros superiores a 30% ao ano. Muitos idosos estão sendo surpreendidos com valores altíssimos depositados em suas contas sem que tenham pedido. São operações com prestações de quase R$ 1 mil por mês, que serão pagas ao longo de cinco anos. O pior é que muitos contactam os bancos pedindo a suspensão dos empréstimos e tudo continua como está. Nem os órgãos de defesa do consumidor estão agindo a contento. A pergunta que fica: como os bancos têm acesso a todos os dados de segurados do INSS?

Vera Lúcia, Lago Norte



CPI da Covid

São cada vez mais estarrecedoras as descobertas feitas pela CPI da Covid. Não bastassem as revelações de que o governo poderia ter gastado bilhões de reais com uma vacina que sequer tinha sido aprovada pelas autoridades sanitárias, agora, sabe-se que a tal Prevent Senior fazia experimentos com seus pacientes, impondo-lhes tratamentos não reconhecidos contra a covid e mudando as causas das mortes nos atestados de óbitos para agradar ao governo. Pode-se reclamar, em alguns momentos, da espetacularização criadas de senadores, mas a CPI da Covid está sendo fundamental para mostrar como o governo se deixou envolver com organizações criminosas, fraudes e lavagem de dinheiro e ainda contribuiu para a morte de quase 600 mil pessoas.

Célia Souto, Sobradinho



Inflação

Onde está o governo brasileiro? Será que o presidente Jair Bolsonaro não está se dando conta do sofrimento da população com a disparada dos preços? O IBGE apontou que o custo de vida já está em 10% em 12 meses. Isso mesmo, em dois dígitos. A inflação de setembro, de 1,14%, foi a maior em 27 anos. As famílias estão desesperadas. Já tiraram tudo o que podiam do carrinho de supermercado, inclusive itens básicos. Em muitos lares, estão escolhendo se almoçam ou jantam. Estamos diante de um total desgoverno, em que a população mais pobre não tem vez. É tanta mentira vinda do governo, que, a qualquer momento, vão dizer que as donas de casa estão mentido sobre a carestia. No Brasil de hoje, tudo é possível.

Sara Coelho, Asa Norte