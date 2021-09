CB Correio Braziliense

O governo Bolsonaro está completando mil dias. Na verdade, de terror e pânico. Nunca se viu uma administração

tão ruim no país.

Pedro Célio — Lago Sul

É terrível saber que o Brasil ainda terá

de aguentar mais um ano e três meses

do governo Bolsonaro. Ninguém

suporta mais inflação, desemprego, pobreza, falta de compostura.

Sílvia Hollanda — Lago Norte

Inflação de 10% em 12 meses. Juros subindo. Famílias sem ter o que comer.

Até quando os apoiadores do presidente da República continuarão com os

olhos fechados para a realidade?

Martins Correia — Jardim Botânico

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi tomar vacina nos Estados Unidos. Que tapa na cara do Sistema Único de Saúde (SUS) e de todos os brasileiros de bem.

Cilene Pereira — Octogonal

O governador Ibaneis Rocha diz que apoia Bolsonaro, mas todo mundo sabe que, se a popularidade do presidente cair ainda mais, ele vai pular de barco rapidinho.

Francisco Carlos — Águas Claras

As chuvas, enfim, chegaram. Mas é impressionante que, logo no primeiro dia, as ruas fiquem alagadas, a energia elétrica caia e a população se sinta desamparada.

Cristiana Borges — Samambaia