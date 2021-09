Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Mil dias

O presidente Jair Bolsonaro escalou ministros e secretários para comemorar, nesta semana, os mil dias de governo. Sinceramente, não há nada a ser comemorado. Não pela população, que sofre com o desemprego, com a inflação alta, com a falta de políticas públicas adequadas para melhorar a condição de vida das pessoas. Quando comparamos o que estamos vivendo neste momento com o final do governo de Michel Temer, temos a sensação de que entramos em um filme de terror sem fim. Tudo piorou. Temos um presidente que não cumpre os menores requisitos para o cargo, simplesmente não tem compostura. Entramos num barco furado, que chegará em 2022 quase que totalmente afundado. No Brasil, tudo pode piorar. E Bolsonaro é o maior exemplo disso.

Edna Romero,

Asa Sul

» Fiquei profundamente estupefato quando soube que o presidente Jair Bolsonaro mandou seus subordinados prepararem uma semana de comemorações para os mil dias de seu governo. Alguém em sã consciência acredita que temos o que comemorar no Brasil? Nesses mil dias com Bolsonaro governando, o Brasil retroagiu muito. A política ambiental foi completamente desmontada. Os direitos humanos estão ameaçados. O racismo se escancarou. A violência contra as mulheres atingiu níveis assustadores. O preconceito está escancarado contra gays. Não bastasse tudo isso, a economia foi para o buraco. Fico me perguntando quem terá coragem de bater palmas para Bolsonaro? Eu vou bater panela para protestar.

João Casemiro,

Jardim Botânico

Covidário

O governo Bolsonaro se transformou em um verdadeiro covidário, uma ameaça à saúde pública. Ainda que o presidente tenha testado negativo para a covid — pelo menos é que o Palácio do Planalto diz —, quatro pessoas da comitiva dele para Nova York foram contaminadas. Agora, sabe-se que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está com a doença. O interessante é que a maior parte das pessoas mais próximas de Bolsonaro recorreram ao kit Covid, se empanturraram de cloroquina e invermectina. Mas o presidente, ao anunciar o teste positivo dos subordinados, tenta desqualificar as vacinas que estão salvando muitas vidas. É de lascar.

Samuel de Jesus,

São Sebastião



Câncer

Em meio a tantas notícias ruins, é impactante ler nas páginas deste Correio (26/09) sobre os avanços promissores no combate ao câncer. A combinação de terapias dá novas esperanças aos que enfrentam essa doença tão cruel. São muitas as famílias que vêm sendo destruídas pela perda precoce de entes queridos. Não é fácil para filhos verem os pais definharem sem a perspectiva de que a doença possa ser revertida. Pior ainda para os pais que têm perdido filhos cada vez mais jovens. Aqui vai um aplauso entusiasmado para a ciência, que tem aberto portas importantes para a descoberta de medicamentos mais eficazes e que ampliam a sobrevida dos pacientes, sem sofrimento. Viva!

Jorge Felipe,

Taguatinga