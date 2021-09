Visão do Correio

CB Correio Braziliense

A pandemia caminha para o fim no Brasil? A pergunta intriga especialistas, que pedem cautela. O fato é que, desde junho, mantém-se no país a tendência de queda na média móvel dos números relativos a mortes, casos e internações graves por coronavírus, apesar de uma ou outra flutuação pontual, geralmente provocada pela atualização de dados represados nos estados, a exemplo do que fizeram recentemente São Paulo e Rio de Janeiro.

Quanto aos motivos da redução desses indicadores, o Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que monitora semanalmente a evolução da pandemia no Brasil, não deixa lugar a dúvidas: a regressão nos indicadores, destacam pesquisadores da instituição, ocorre à medida que a vacinação avança no território nacional. Até ontem, o total de brasileiros adultos vacinados com a primeira dose ou dose única da Janssen estava em torno de 92%, enquanto esse percentual na população total era de cerca de 70%.

No que diz respeito ao contingente de habitantes totalmente imunizados, com duas doses ou dose única, o percentual é de pouco mais de 40%. Para epidemiologistas, o país precisa chegar aos 80% da população com vacinação completa para afastar de vez o risco de um retrocesso no combate ao coronavírus.

Por enquanto, alertam pesquisadores, países que, em determinados momentos, chegaram a ter taxas de imunização maiores que a do Brasil, como os Estados Unidos, Israel, Reino Unido e membros da União Europeia, enfrentaram reviravoltas provocadas pela variante delta e tiveram de recuar nas medidas de volta à normalidade.

Identificada na Índia, a delta é altamente contagiosa e logo se torou a cepa predominante no mundo. Nos EUA, a mutação fez o número de casos disparar de forma assustadora e elevou o número de mortes para mais de 2 mil por dia. Lá, mesmo contando com vacinas de sobra, a Casa Branca esbarra na resistência de cerca de 40% da população que se recusa a tomar o imunizante.

Felizmente, o Brasil é um dos países com melhor aceitação da vacina. Aqui, o número de imunizados só não é maior devido à escassez de doses disponíveis. E, na opinião de especialistas, essa pode ser uma das explicações para o fato de a delta não estar provocando danos ainda mais graves no território nacional.

Além disso, destacam os estudiosos, os brasileiros estão entre os povos com maior aceitação ao uso de máscaras, medida que, aliada à vacinação, ajudou decisivamente, a reduzir o contágio. De qualquer forma, eles observam que em outubro de 2020 o país parecia se inclinar para o fim da pandemia e, após as festas de fim de ano e carnaval, houve a reviravolta, chegando à média de mais de 3 mil mortes diárias em abril.

Por isso, o que os cientistas pedem é cautela e recomendam: além de tomar a vacina, todos devem continuar a usar máscara até a certeza de que, de fato, superamos essa etapa da pandemia.

Otimismo com responsabilidade

Quem não ouviu ou mesmo se queixou da quantidade de notícias ruins que são divulgadas diariamente? Há quase dois anos, o brasileiro tem enfrentado estoicamente a tristeza da perda, a tensão, a insegurança. Principalmente por causa da pandemia, e não só. Mas isso é tema para outro artigo. Precisamos falar da busca da alegria, da esperança de dias melhores, do resgate do nosso temperamento. Aos poucos, vislumbramos um novo tempo. Estamos reagindo.

Grande parte dessa retomada é explicada pela vacinação, que tem avançado, ao mesmo tempo em que se tem redução no número de mortes. O fato se configura numa boa notícia, embora sonhemos com o dia em que não sejam registrados óbitos por covid-19 no nosso país. Devemos comemorar a atitude do brasileiro, afinal, a maioria de nós foi e vai aos postos de vacinação e esta conquista é nossa, apesar dos maus exemplos de fake news, envolvendo a qualidade dos imunizantes e toda a negatividade com que o tema tem sido tratado em meios de comunicação e nos grupos de trocas de mensagens.

Alguns números sugerem o acordar do otimismo. O comércio tem um dos principais indicadores. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que a expectativa do setor para as festas do fim do ano é de contratar mais de 94 mil funcionários temporários para o atendimento dos consumidores. E nós ansiamos por um Natal feliz, aguardamos um Ano-novo verdadeiramente novo. Novo como antigamente, quando fazíamos festa, quando nem sabíamos que aquilo se chamava aglomeração, nos abraçávamos bem apertado, distribuíamos beijinhos, ficávamos colados uns aos outros.

Todos queremos fugir do que estamos vivendo hoje, quando os olhos se põem “nas pontas dos pés” para conseguir enxergar por sobre as máscaras, os sorrisos vivem encobertos e a preocupação é constante. Como bem diz a música de Liminha e Gilberto Gil, no ritmo do Skank, “vamos fugir deste lugar... vamos fugir pr’outro lugar...”, sentimos que é chegada a hora. Pesquisa da empresa Decolar aponta que o interesse dos brasileiros por viagens cresceu 63% na última semana em relação à anterior. Na verdade, não se trata de fugir, mas esta é a sensação. Queremos voltar a viver sem medo, sem a sombra pesada desse vírus ainda cercado de mistérios.

Países voltaram a abrir as fronteiras (alguns com restrições compreensíveis), o brasileiro descobriu que o próprio país é uma bela opção e o sonho de ter uma realidade diferente ainda neste ano começa se traduzir em bilhetes de viagens. Aqui, é preciso fazer uma ressalva em relação aos preços das passagens, que estão subindo na mesma proporção do número de voos.

Tudo se encaminha para uma realidade diferente daquele dezembro de 2020, quando as famílias ficaram distantes à mesa, quando o virtual transformou os encontros em “novo normal”, quando as crianças não sentiram o calor dos avós e havia pouco ou nenhum motivo para festas. Por falar nisso, é importante ter em mente que construímos a normalidade a cada dia, diante das nossas necessidades, com responsabilidade. Apesar das flexibilizações, é preciso ter cuidado, lembrar que a pandemia não acabou e que o fim depende de todos nós. O normal é ter saúde, por isso, vamos cuidar de nós.

Sr. Redator Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato. E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Dom Falcão

Dilacerado, recebi essa triste notícia “Morre cardeal Dom José Freire Falcão” (27/9, pág. 15). Dom Falcão foi um intrépido pastor, saiu desta vida e entrou na eternidade. Deixa de ser história viva para ser história escrita nos livros da vida e da história da Igreja do Ceará, Piauí, Brasília e do Brasil! Que dom José Freire Falcão descanse em paz! Que brilhe para ele a luz de Cristo.

José Ribamar Pinheiro Filho, Asa Norte



Sapateiros

Escravos não usavam sapatos. Daí, a corte se esmerava nos modelos, saltos, meias – símbolos de ‘distinção’. Andar descalço virou sinônimo de desmazelo, indisciplina ou pobreza. Até a saúde da criança é condicionada ao uso de apetrechos: sapatos, meias, chapéus, toucas, mantas, luvas – que indicam cuidados excessivos. Esse medo dos pés descalços e do sereno, bem como a mania do casaquinho e do agasalho, não podem ser infringidos porque constituem desobediência à mãe interna. Mesmo num país tropical feito o nosso. E se mamãe me visse agora? O cronista Adson Boaventura indaga onde foram parar os engraxates. Boa pergunta, se incluir os sapateiros. Nosso escritor mais ferino, Ezio Flavio Bazzo, tem um livro Os Sapateiros da Corte. A corte é Brasília – claro. Ele deu-se o trabalho de vasculhar as quadras, a W-3, a L-2, em busca de sapateiros para entrevistá-los. Descobriu que seu padroeiro é São Aniano – ou até São José, e que houve diversos santos sapateiros, como São Crispim e Crispiniano. E que é um ofício considerado divino, mesmo socialmente marginalizado e que já chegou a ter sindicato. O livro é interessantíssimo, e pode ser encontrado no blog do autor. Por que será que em nossa cidade — de tantos rapapés — tenham desaparecido os sapateiros e os engraxates? Culpa do tênis, que virou a cabeça dos americanos e dos brasileiros, com sua diversidade de modelos confortáveis. Do borzeguim às botinas, passamos às sandálias rasteiras e folgadas. Fato é que ministros e parlamentares ficam na ‘corte’ tão pouco tempo que nem precisam engraxar seus sapatos de alto coturno. Têm o auxílio-paletó, certamente também haverá o auxílio-calçados. Sapatos exclusivos, que só frequentam ambientes atapetados, não requerem engraxate.

Thelma B; Oliveira, Asa Norte



Veredito

Cada dia que passa, a situação do país piora, principalmente quando a maior autoridade abre a boca para expressar as ideias de um negacionista de primeira linhagem. A mais recente frase do dito cujo, promove tristeza a qualquer ser humano, vejamos: “Nada não está tão ruim que não possa piorar”, como diria um conhecido comentarista da TV Kibeleza. Nessa mesma linha, empresário conhecido por suas besteiras, e que deve ser convocado pela CPI, divulga que comprou as algemas para se autoprender. Ora, achamos interessante essa atitude, pois o cabra antecipou o veredito e, portanto, cana nele.

Montesquieu T. Alves, Lago Norte



» Interessante a reportagem dando conta que o presidente Bolsonaro (26/9) pensa num plano B, caso não se candidate à reeleição. De fato, com a inflação em alta, o desemprego em patamares recordes, a popularidade em queda e a rejeição em alta, é de se pensar melhor se vale a pena tentar uma reeleição incerta. Isso porque caso não conseguisse se reeleger, Bolsonaro ficar sem um mandato seria terrível, pois voltaria a ser um simples mortal, sem foro privilegiado, sujeito a ter uma prisão decretada por um juiz de primeira instância. Presidente Bolsonaro, pense numa candidatura com eleição certa ao Senado, e lance como candidato à Presidência da República o seu vice, o General Mourão. Teríamos uma vitória garantida contra a esquerda, e o senhor seria o Senador de maior prestígio no Congresso Nacional, com imensas chances de presidir o Senado Federal.

Paulo Molina Prates, Asa Norte



Segurança

Os dados da pessoa física ou dados individuais necessitam estar seguros, com uma proteção contra ação dos hackers, os quais utilizam meios muito avançados de acesso à internet. Isto é citado, por exemplo, no caso de pesquisa de domicílio por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesses casos são fornecidos ao pesquisador dados como CPF, rendimento, escolaridade, renda familiar. O desenvolvimento tecnológico permite o uso de métodos de proteção de dados trazendo maior segurança e uso adequado dos mesmos. Os métodos estatísticos, hoje desenvolvidos permitem uma prospecção bastante segura do futuro, baseada em índices que protejam o perfil de situações bem estruturadas e que servem para detectar possíveis políticas públicas. Em situações inversas, o mau uso da informação, grande nas mãos de pessoas inescrupulosas, permite possibilidade de mal-versação no uso dos dados, o que representa perigo para o cidadão.

Enedino Corrêa da Silva, Asa Sul

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Não há nada ruim que não possa ficar pior. Dessa vez, Bolsonaro foi verdadeiro. Enquanto ele estiver no Planalto, cada dia será pior que o outro para o país.

Joaquim Honório — Asa Sul



Incêndios na Chapada dos Veadeiros apagados. Chuva derramou, a natureza agradece.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Ninguém chama de “descontrolado’’ o senador dando chiliques para defender o véio que vende a morte da mãe. Já a senadora que confronta o aloprado controlador geral da união...

Ludovico Ribondi — Noroeste



Se Paulo Guedes tivesse estudado no Brasil, ele não teria errado tanto. Mas ele foi para Chicago...

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte

Inutilidade monumental

crédito: Editoria de arte

A usina de Belo Monte, inaugurada em 2011, é um museu do desperdício ao ar livre. Uma representação concreta do assalto aos cofres públicos. Neste sentido, é icônica. Estudos realizados nos anos 1970 revelaram que o rio Xingu poderia receber uma ou mais hidrelétricas capazes de gerar milhões de quilowatts para o consumo, mas havia a sazonalidade. Seca e cheia. O projeto recebeu pressões de todos os lados. Foi criado um grande e poderoso consórcio de empresas que construiu aquela monumental inutilidade.

Inútil porque foi prevista para gerar mais de 11.233 milhões de quilowatts/hora, a quarta maior do mundo, mas jamais alcançou este nível de produção. O rio Xingu, periodicamente baixa seu volume de águas. Os técnicos sabiam disso. Ainda assim, construíram o monumento com 18 turbinas. Neste momento crítico da geração de energia no Brasil, Belo Monte está operando com apenas a metade de uma turbina (cada turbina gera 600 quilowatts/hora, no momento produz 300), ou 2,67% da potência instalada. As outras 17 turbinas estã-o desligadas.

Sua direção cogitou até construir uma usina geradora de energia movida a óleo diesel para tentar repor parte do que foi prometido nos contratos de fornecimento, que não estão sendo cumpridos. As linhas de transmissão estão naturalmente ociosas. Esta hidrelétrica foi construída no sistema chamado de fio de água, técnica que dispensa a formação de grande reservatório. Isso aconteceu por pressão de organizações não governamentais nacionais e estrangeiras, artistas de cinema norte-americanos, pressão de políticos e de grandes empreiteiras. O mais importante era superfaturar do que construir a obra.

O falecido Mário Henrique Simonsen, economista de enorme saber, dizia que é mais barato pagar a propina do que construir a obra. É o caso de Belo Monte. A situação é tão crítica que a empresa recebeu proposta, séria, para vender 3,5 mil metros cúbicos de madeira cortada na construção da barragem e de equipamentos necessários, com o objetivo de produzir carvão para gerar energia elétrica. É o absurdo dos absurdos.

O Brasil neste momento está importando energia da Argentina e do Uruguai. Colocou para funcionar todas as usinas de energia movidas a gás ou a óleo diesel. Todas são poluentes e caras. O resultado vai para a conta do consumidor, duas vezes. Ele paga na sua conta particular e paga também no aumento dos produtos industrializados, que exigem utilização de energia elétrica. Produção de energia é algo sério. Seu planejamento deve andar dez anos na frente do consumo.

Neste momento, o Brasil está saindo da profunda recessão. O ministro Paulo Guedes celebra a chamada “‘retomada em V”’. Alguém precisa avisar ao ministro que se o Brasil engatar crescimento econômico robusto vai encontrar o problema logo ali na esquina. Não há energia suficiente para a retomada robusta da economia. As autoridades afirmam que o problema decorre da maior seca ocorrida no território nacional desde os anos trinta do século passado. Os reservatórios estão vazios. Hidrelétricas estão reduzindo sua geração porque as águas estão muito baixas. Algumas já estão no volume morto.

Não é consequência apenas da desorganização do governo Bolsonaro. Esta administração herdou o problema, mas não se preparou para enfrentar a estiagem embora a dificuldade tivesse sido anunciada no início do ano. Ao invés de ficar fazendo dança da chuva, na torcida para que as águas encham os reservatórios, é o momento de o governo radicalizar na busca de outras fontes de energia. Antes que alguém lembre da nuclear, é mais fácil, barato e viável financiar a construção de usinas de energia eólica ou solar. Há tecnologia disponível no Brasil. O custo é infinitamente menor, o prazo de construção é curto, e elas podem começar a produzir rapidamente.

O presidente viajou para Nova York acompanhado de séquito que não planejou agenda no exterior no momento especialíssimo da reunião anual das Nações Unidas. O presidente Biden se hospedou no mesmo hotel de Bolsonaro. Não se encontraram. Foi um festival de bobagens, proibido de entrar em restaurantes, pizza na rua, discurso destinado a seu público, baseado em argumentos esotéricos e números inexistentes.

E sobreveio o grande final: o ministro da Saúde ficou lá preso numa quarentena. Ele contraiu o vírus da covid-19. Vexame internacional. O filho Eduardo, deputado federal que foi aos Estados Unidos fazer compras, também contraiu a doença. Vexame nacional. Este governo, que não consegue organizar uma simples viagem, tem enorme dificuldade de planejar a expansão do parque gerador de energia no Brasil.

Femenagem a Lourdes Bandeira

A professora Lourdes Maria Bandeira graduou-se em ciências sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seu estado natal. Cursou o mestrado na Universidade de Brasília (UnB). Já doutora em antropologia pela Université René Descartes (França), após 14 anos na Universidade Federal da Paraíba, veio transferida para a UnB, em 1991, onde se tornou professora do Departamento de Sociologia e ingressou no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (NEPeM). Juntou-se à Lia Zanotta Machado, Mireya Súarez, Ana Vicentini, Lúcia Sanders e Doris Faria, professoras que haviam fundado o Núcleo em 1986, com a perspectiva de impulsionar uma práxis pedagógica feminista articulada com pesquisa e extensão, de caráter interdisciplinar.

Essa perspectiva, que caracteriza o NEPeM, converge com a proposta que anima o Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares (Ceam), ao qual o Núcleo se vincula, e expressa o seu compromisso com a sociedade e com uma transformação que promova a justiça social, a equidade e garanta às mulheres uma vida sem violência. Nesse espaço, Lourdes desenvolveu trabalhos em parceria e redes com várias colegas expoentes da UnB, com estudantes de diversos níveis de formação e de variados campos disciplinares, bem como com outras universidades, organizações governamentais e não-governamentais, movimentos sociais e instituições multilaterais na garantia e expansão dos direitos das mulheres.

Sempre vinculado aos movimentos e agendas relacionadas aos direitos das mulheres, o NEPeM tem influenciado e formado gerações de pesquisadoras de diversas áreas de conhecimento, contribuindo para o enfrentamento às desigualdades de gênero. Assim, Lourdes orientou trabalhos e participou de bancas acadêmicas em dezenas de outros Programas e Faculdades, colaborando para desenvolver a transversalidade do tema também nas áreas da saúde, da comunicação social, do direito, das ciências biológicas e exatas. Uma de suas últimas investigações científicas foi justamente sobre as violências vivenciadas na universidade, intitulada “Percepções da violência contra as mulheres no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília”, em que se dedicou a compreender de que forma as assimetrias de gênero, somadas ao racismo, à lesbofobia, à transfobia e outras formas de discriminação, mantêm e aprofundam lógicas de desigualdade mesmo no ambiente universitário.

Fora da academia, também produziu críticas competentes e rigorosas das relações de gênero. Em especial, suas atuações como integrante do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal, como secretária de Planejamento e Gestão e secretária adjunta da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal, respectivamente nos períodos de 2008 a 2011 e de 2012 a 2015, constituem legado de grande relevância. Contribuíram para lançar o Brasil ao patamar do pioneirismo internacional na implementação da Lei Maria da Penha, na consolidação das Delegacias de Atendimento Especial às Mulheres e no fortalecimento das Casas Abrigo. Com o intuito de promover mudanças substantivas na responsabilização de agressores, Lourdes foi uma das idealizadoras da Lei do Feminicídio. Desde sua promulgação, em 2015, acompanhou de perto seus efeitos sociais e jurídicos e vinha realizando estudos sobre o modo como os assassinatos de mulheres são retratados na mídia. É este o tema de seu livro ainda inédito, sobre o qual se debruçou durante seu último pós-doutorado, na Universidade do Porto, em Portugal, em 2018, e que será publicado em breve pela Editora da UnB.

Alinhadas com essa trajetória tão singular e potente, prestamos esta femenagem à Professora Lourdes, falecida no último 12 de setembro. Femenagem, e não homenagem, palavra cujo radical vem de homo, homem valoroso e validado pelo clero e nobreza da Idade Média. Femenageá-la se coaduna com o que ela propunha e dava exemplo na vida pessoal e profissional: deixar de prestar vassalagem ao patriarcado. A referência ao modelo patriarcal, que se isola da comunidade e se aparta da plenitude humana em si e nos outros, não condiz com a memória de uma feminista de vanguarda, com os propósitos do NEPeM e os seus valores éticos, discursivos e práticos.

Sua Bandeira, seu companheirismo e sua amizade, Lourdes, ficarão eternizados na história e nos vínculos de afeto do NEPeM, bem como em todas as sementes por você lançadas dentro e fora da universidade!

Da obscuridade ao acesso linguístico, como aprender Libras mudou minha vida

Minha trajetória até eu me identificar como uma mulher surda, sinalizante, foi longa. Acredito que é uma dificuldade também para muitos surdos como eu, que levam muito tempo para serem diagnosticados como surdos. Minha família nunca teve uma definição certa de como me tornei surda. Até os seis anos, eu me recordo que faziam inclusive simpatias para me “curar”, para que começasse a falar como todas as crianças da minha idade… Mas isso nunca aconteceu.

O processo de diagnóstico para surdez levou muito tempo. Como eu não conseguia me comunicar, eu me irritava com muita facilidade na escola e era constantemente castigada. Passei por vários médicos que diziam para minha mãe que o que eu tinha era um problema psicológico, e não surdez. Quando, por fim, eu fui diagnosticada como surda, tardiamente, enfrentei o tratamento que a maioria dos surdos da minha idade já enfrentou — o treino oral — para aprender a falar. É um processo cansativo e difícil.

Na escola, era duro não ter comunicação e ver que eu ficava para trás, enquanto meus colegas iam para as outras séries. Sofria bullying todos os dias e lembro-me dessa época com muita tristeza. O grande problema de crescer como uma criança surda, tardiamente diagnosticada e sem input linguístico na Língua de Sinais é que você cresce sem entender os conceitos das coisas. Alguns surdos, como eu, até aprendem a oralizar, mas, muitas vezes, não entendem os conceitos e os significados daquilo que verbalizam.

O aprendizado de uma língua que seja confortável — no caso dos surdos, a língua de sinais — é vital para o desenvolvimento em muitas áreas da vida. É muito triste não ter acesso ao mundo e às informações porque te negaram uma língua. Já adulta, fiz um implante coclear, confiando em falsas promessas de que ele me “curaria”. Depois da cirurgia minha vida não ficou mais fácil nem passei a entender melhor o mundo ao meu redor. Foi no curso de pedagogia que tive minha primeira disciplina de libras e meu primeiro contato com a língua.

Mas foi frequentando a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e conhecendo outros surdos sinalizantes e mais tarde na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), matriculada no curso letras libras — que o universo linguístico da Libras se abriu para mim. Quando aprendi a língua de sinais, passei a entender muitas coisas que antes não entendia. Pude olhar para meu passado e dar novos significados às coisas que passei… Até hoje, pego-me conhecendo o significado de palavras que sei escrever e falar, mas que foi a Libras que pôde me esclarecer o sentido. Passei a militar pela causa surda em Laguna, cidade de minha residência na época, e criamos a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Laguna (Alpas).

Com essa experiência, pude ter contato com muitos surdos que foram privados da Libras e tinham imensos problemas de comunicação, além de não conseguirem acessar os serviços públicos básicos, porque não tinham intérpretes. Essa vivência me preparou para lutas maiores. A trajetória acadêmica me levou para a Diretoria de Políticas Educação Bilíngue de Surdos (DIPEBS), por meio de um convite de Karin Strobel, professora surda, referência na área dos estudos surdos. Foi um caminho novo, de muita responsabilidade e que eu não imaginava jamais que trilharia. Porém, quando a oportunidade de trabalhar na equipe me foi estendida, me senti não só honrada, mas também com a grande responsabilidade de difundir a Libras e a cultura surda. Para além disso, de trabalhar para que nas escolas os surdos tenham acesso à Libras o mais precocemente possível, para que não tenham experiências duras como a minha, privados do direito básico de exercer sua cidadania, de se comunicar e de acessar o mundo.

A Dipebs tem vários projetos voltados para o fortalecimento de políticas bilíngues de surdos. Nossos projetos vão desde o apoio às escolas bilíngues, onde a língua de sinais é a língua de comunicação, interação e expressão, como de parcerias para a criação de documentos norteadores na área e de cursos de formação. Há muito trabalho para ser feito e, como todo trabalho, que envolve uma diretoria transversal, leva tempo.

Mas sinto-me muito orgulhosa do que conseguimos e de ver representantes surdos, exercendo protagonismo no governo — algo que vimos muito pouco até hoje. A sociedade é muito capacitista. E ainda vê os surdos como pessoas a quem falta algo — a audição. Porém, não nos identificamos na falta. Somos pessoas que nos comunicamos por meio de uma outra língua. Se a sociedade se abrir para essa ideia, nossa vida será muito mais fácil, e muitas barreiras serão eliminadas. Hoje, depois de todas essas experiências, eu compreendo que a comunidade surda é fundamental na minha vida, pois me possibilita a construção do meu ideal de futuro, redefinindo minha voz e atitude em relação às dificuldades, desafios e obstáculos.

Desejo e luto para que os meus pares surdos possam viver com mais dignidade, que não se sintam deficientes ou incapazes, e, sim, como sujeitos surdos, que têm identidades surdas e culturais. Faço minhas as palavras de Emmanuelle Laborit (1994): “Recuso-me a ser considerada excepcional, deficiente. Não sou. Sou surda. Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz, e meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, nada me falta. É a sociedade quem me torna excepcional”.

Charge