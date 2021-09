Prevaricação e improbidade

CB Correio Braziliense

Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal — composta por 27 senadores — o tradicional processo de sabatina do indicado ao posto, bem como análise dos seus predicativos técnicos e morais: notável saber jurídico e reputação ilibada.

Aprovada no âmbito da Comissão de Constituição de Justiça, a escolha é, finalmente, submetida ao plenário do Senado Federal, ao qual compete a aprovação do nome proposto pelo chefe do Poder Executivo, em regime de votação que exige a maioria absoluta dos senadores.

Verifica-se que a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal constitui ato complexo, por depender do concurso da vontade de mais de um órgão do Estado. Assinale-se que ato complexo não se confunde com morosidade e infidelidade aos princípios constitucionais a que se sujeitam os agentes públicos envolvidos na escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, registra-se comportamento inusitado do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ao retardar e procrastinar a instauração do procedimento de sabatina de André Mendonça, homem reconhecido pela comunidade jurídica pelos predicativos morais e profissionais, em relação ao qual se impõe tratamento deselegante e desrespeitoso.

A rigor, a conduta do senador Davi Alcolumbre, típica de vontades ocultas e oclusas, sem transparência e lealdade aos princípios constitucionais, tem todos os elementos que tipificam a prevaricação, como ilícito penal e administrativo. Certamente, o represamento injustificado do processo apequena, mais ainda, os critérios republicanos, tão escassos na vida político-administrativa nacional, sem olvidar o prejuízo ao interesse público da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, carente na sua composição plena.

Malgrado o cochilo legislativo, à falta de fixação do tempo em que o ato deva ser produzido, carece de legitimidade o arrastamento da solução, ao alvitre de quem se sente desconfortável em cumprir uma obrigação legal, que não pode sofrer tratamento arbitrário, em claro desvio de finalidade e abuso de poder.

No jogo de cena político, há, também, limites para a atuação dentro da competência conferida pela lei, a qual escancara a compreensão segundo a qual o agente público, excessiva e injustificadamente moroso, busca amealhar vantagens ou benefícios impróprios, principalmente porque contrários ao interesse público, prejudicado pela mora, criada por artificialismo tático.

Há flagrante tirania na omissão do Senado da República, notadamente da Comissão de Constituição e Justiça, que distorce as prerrogativas para transformar o uso desvirtuado do poder político em poder absoluto, que se confunde com arbitrário, flagrantemente adversário do interesse público e contrário à lei, bem como aos princípios cardeais da Constituição da República.

A ninguém é facultado, mesmo sob o poder vinculado ou discricionário, deixar de praticar ato de ofício, inclusive de natureza de expediente, sem qualquer conteúdo de mérito, haja vista que apenas se destina a preparar a deliberação pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo plenário do Senado da República.

À falta de motivo juridicamente relevante, a omissão deliberada em retardar a sabatina denota censurável conduta ético-moral, bem como, por força do descumprimento do dever de ofício, o injusto penal de prevaricação, com repercussão, ainda, na esfera da improbidade administrativa. Por último, cabe dizer que a ruptura com o princípio da impessoalidade reforça a tese de que sobeja tolerância com aqueles que fazem do exercício do mandato a fonte para amealhar vantagens ou benefícios pessoais inconfessos.

No Brasil, os fracos se transformam em fortes intolerantes com o regime democrático-constitucional, quando, por influência do destino, ocupam cargos, sem compromisso com os princípios e preceitos legais. Para evitar que situações vexatórias se repitam, valeria o esforço do Legislativo para estabelecer prazos que obrigassem o agente público a praticar os atos de ofício. Mas, pelo desleixo com o interesse público, talvez nem a fixação de prazo resolvesse o atraso moral dos homens públicos.