Amazônia, zona de risco à vida

O descaso com a Amazônia, permitindo avanço do desmatamento e das queimadas — estratégia da política ambiental do país —, somado às mudanças climáticas, eleva o risco de calor extremo, insuportável ao corpo humano. O alerta foi dado, ontem, com a divulgação, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do estudo Desmatamento e mudanças climáticas projetam aumento do risco de estresse térmico na Amazônia Brasileira. Trata-se de um trabalho pioneiro de análise dos impactos combinados do desmatamento e das mudanças climáticas na saúde humana.

A elevação extrema da temperatura afetará diretamente pelo menos 12 milhões de pessoas no Norte e se estenderá por 16% de 5.565 municípios, atingindo 16% deles, que abrigam 30 milhões de brasileiros — números subestimados, por desconsiderar o ritmo do crescimento demográfico —, com a transformação da floresta em savana até 2100. As alterações afetarão a sobrevivência humana, pois “não seremos capazes de manter a nossa temperatura corporal sem adaptação”, advertem os autores.

O estudo foi elaborado pelos pesquisadores Beatriz Alves de Oliveira, da Fiocruz; Marcus Bottino e Paulo Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); e Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP). O estresse térmico — alta exposição a temperatura e umidade compromete a capacidade de resfriamento do corpo —, pode “ocasionar desidratação e exaustão e, em casos mais graves, tensão e colapso das funções vitais, levando à morte”. E acrescenta: “O estresse causado pelo calor pode afetar o humor, os distúrbios mentais e reduzir o desempenho físico e psicológico das pessoas”.

Além dos danos ambientais e letais à vida humana, o estudo alerta para os impactos sociais e econômicos provocados pela elevação da temperatura da Amazônia. O aumento de l,5ºC na temperatura média global, com base em modelos climáticos, resultará em 0,84% de perdas na jornada de trabalho até 2030 — ou seja, daqui a nove anos — o que equivale a 850 mil postos de trabalho, principalmente na agricultura e na construção civil.

Este fenômeno foi constatado entre os cortadores de cana-de-açúcar, submetidos a condições inadequadas de trabalho e à exposição direta ao Sol. No campo social, os pesquisadores preveem fuga da população para áreas menos inóspitas, o que representará a despovoação de regiões com elevada temperatura, por inadaptação humana ao estresse térmico.

Reverter essa trajetória de destruição da Amazônia não implica só dar um basta às queimadas e ao desmatamento. Exige a recomposição da floresta e das áreas degradadas por meio do plantio das espécies destruídas pelo descaso e pelo consentimento tácito do poder público. Não é balela, muito menos conversa de ecochatos, a defesa intransigente da floresta em pé, como recurso essencial à vida e com potencial para criar empregos, aumentar a renda e garantir um desenvolvimento sustentável da Região Norte.

Os estudos científicos mostram que a permissividade do Estado brasileiro com as ações criminosas contra a Amazônia — desmatamento, queimadas, garimpos e introdução primitiva de monoculturas — provocará gravíssimos danos socioeconômicos ao país.Hoje, a boiada encontra as porteiras abertas para passar. Mas, amanhã, o gado morrerá por falta de pasto.



Muito além da final no Uruguai

Como diria Nelson Rodrigues, “em futebol, o pior cego é o que só vê a bola”. Olhemos além das quatro linhas. Poucos clubes jogam tão fácil nos Três Poderes como os finalistas da Libertadores. Há quem ame, odeie, sinta vergonha e ouse negar os cordões umbilicais de Palmeiras e Flamengo com o presidente Bolsonaro, mas isso é tão fato quanto a proximidade de Lula do Corinthians — beneficiado pela construção de estádio no governo petista. Não importa se a orientação é de direita, esquerda ou centro. Política e futebol andam juntos e misturados.

A final da Libertadores é ideológica. O Flamengo é explícito. Curte ser amigo do rei. O Palmeiras posa de bom moço, mas é sonso. Adora pegar atalhos abertos pelo arquirival rubro-negro no Palácio do Planalto.

Os tentáculos de Flamengo e Palmeiras vão além de elencos milionários. Ambos estão entre os maiores lobistas do futebol no Executivo, Legislativo e Judiciário. Às vezes, tabelam entre si por interesses comuns.

Bolsonaro é torcedor do Palmeiras. Ergueu o troféu da Série A no Allianz Parque, em 2018, ao lado de Felipe Melo, do presidente Mauricio Galiotte e de Luiz Felipe Scolari. Mas ele também veste a camisa do Flamengo para fazer média com a “nação”.

Deu manto rubro-negro — e não alviverde — ao presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. Tem linha direta com o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim — um dos vices dos sonhos de Bolsonaro nas eleições de 2022 —, e o apoio de Renato Gaúcho.

A diretoria do Flamengo desfruta de passe livre com Bolsonaro. Foi até criticada pela cúpula do Palmeiras quando esteve no Palácio do Planalto para forçar a volta do futebol, da torcida e a Lei do Mandante. Meses depois, o clube paulista liderou caravana com outros sete clubes até o gabinete de Bolsonaro para defender a... Lei do Mandante!

Flamengo e Palmeiras são articulados no Legislativo. Influenciaram na suspensão do pagamento das dívidas na pandemia. Mexeram os pauzinhos nas discussões da Lei do Mandante, Clube-Empresa, Sociedades Anônimas de Futebol e outras tantas.

Os dois clubes também são influentes no Judiciário. Lembra a guerra no tapetão para a realização da Supercopa do Brasil em Brasília? I TRF1 determinou lockdown no DF. Vetou o evento. Rejeitou recurso. O caso foi parar no STJ. Caiu nas mãos do presidente Humberto Martins. E o ministro liberou rapidamente a decisão no Mané Garrincha.

Os cartolas dos dois times são habilidosos no mercado financeiro estatal e privado. Graças ao governador rubro-negro Ibaneis Rocha, o Flamengo tem orçamento turbinado pelo parceiro máster Banco de Brasília. Patrocinado pela Crefisa, o Palmeiras rivaliza alguns produtos com o BRB. Sim, títulos se ganham nas quatro linhas, mas também nos campos da política, justiça, economia...

Meio ambiente

Renato Russo cantou em sua música Tempo Perdido: “Todos os dias quando acordo/Não tenho mais/O tempo que passou/... Somos tão jovens/Tão jovens! Tão jovens!”. A repetida exclamação é um alerta, um grito de que, enquanto jovem, temos muito tempo pela frente para se usufruir da vida. No entanto, se não organizarmos essa vida, principalmente nosso planeta, não usufruiremos nada, e aí o tempo estará perdido. Foi exatamente esse raciocínio implícito da ativista Greta Thunberg na reunião preparatória — última quinta-feira (30) — para a 26ª Conferência do Clima da ONU, em novembro próximo, em Glasgow, na Escócia. E qual foi o discurso eloquente de Thunberg? Enfática e exclamativa, como Renato Russo, ela falou: “Blá-blá-blá. É só o que temos ouvido dos nossos líderes”. De 1972, em Estocolmo, com a Conferência sobre meio ambiente, passando pela ECO-92 no Rio de Janeiro e, pelo jeito, nessa de Glasgow, tudo não passou de blá-blá-blá, como expressa a jovem ativista. Nem é preciso elencar desastres ecológicos recentes e remotos no Brasil e no mundo, para entender que o blá-blá-blá dos discursos oficiais é uma constante em contraste com a reivindicação da bandeira ecológica da juventude, desde os anos 1960, com os hippies, considerados lunáticos; os anos 1980, com o Partido Verde alemão advertindo o mundo para o perigo de extinção do meu, do seu, do nosso, do vosso planeta. Infantil é autoridade acreditar que Thunberg é pirralha, que as reivindicações ecológicas dos jovens são excessos de hormônios. Se as autoridades continuarem com esse blá-blá-blá, iremos todos para o beleléu.

Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Vou embora

Não vou mais esperar. Já estou de malas prontas. Vou embora para aquele Brasil que foi apresentado na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York. Fiquei entusiasmado. Pelo que foi dito, é terra que emana leite e mel. Não acredito que seja fake news. Eu vou. Quero ver um povo feliz; mesa farta; contas de água e energia baratas, consumidores podendo pagar em dia; ninguém gastando sola de sapato procurando emprego e voltando para casa desiludido; não verei carros parados nos acostamentos por falta de combustível, os tanques estarão sempre abarrotados; nos finais de semanas verei fumaça saindo pelas chaminés das churrasqueiras e o cheiro de carne assada sendo sentido a distância; não ouvirei as pessoas dizendo que estão endividadas; verei nos supermercados os carrinhos saindo cheios, e as famílias sorridentes por terem condições de abastecer suas dispensas. Tem gente achando que vou “dar com os burros n’água.

Jeovah Ferreira, Taquari



Improbidade

Um homem que carrega pecha de improbidade administrativa. Quem não lembra quando ele, entre outras coisas, usou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar com a família de Brasília a Maceió. Isso se relaciona com Renan Calheiros que, por coisas do destino e de acordo com o Regimento Interno do Senado, foi escolhido relator da CPI da Covid. Essa foi uma iniciativa meritória dos senadores, pois procurou dar um rumo às malversações no assunto sanitário no país. Renan tem ambições políticas e seu foco é simplesmente destituir o presidente da República, o que ele faz muito bem. Seus questionamentos na CPI levam uma certa tendência equivocada de punir, sem medir as consequências, quando quem tem o maior “rabo preso” é ele. Espera-se um relatório por parte do senador que seja coerente com as reais necessidades do país, punindo quem deve ser punido e levando justiça os seus resultados, não terminando “em pizza” como outras CPIs. Após essa, Renan será julgado por improbidade administrativa, se é que a justiça se faça sentir.

Enedino Corrêa da Silva, Asa Sul



CPI da Covid

CPI vira palco para autopromoção de Hang (CB, 30/9). O que vejo, desde o início da CPI, é autopromoção dos seus integrantes por meio de agressões, ameaças, desrespeito, humilhações, deboche, abuso de autoridade, covardia, perfídia, traições à verdade, desonestidade intelectual, crueldade, destruição de reputações, ofensas, farisaísmo, vileza, indignidade, vilipêndio, imoralidade, mentiras, aleivosias, ordens de prisão, proteção aos que desviaram dinheiro da pandemia. O presidente age ditatorialmente: “Você não acha nada, quem acha aqui sou eu; não vou dar direito de resposta; é porque eu quero; você não fez nada para ajudar na pandemia”. Hang: “Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para sua cidade”. O relator se comporta como advogado de acusação, colocando palavras na boca dos inquiridos. O vice-presidente, que queria condecorar médicos, que fizeram tratamento de covid, no Amapá, hoje os escracha como negacionistas. Quebram sigilos por atacado e permitem sua criminosa divulgação. Gritam e desqualificam as testemunhas, mas exigem ser respeitados como condestáveis da República. Toda CPI é para autopromoção, mas esta destila raiva e vingança. É o real gabinete do ódio.

Roberto Doglia Azambuja, Asa Sul

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Caminhões autônomos de longa distância rodando pelas estradas do mundo: o futuro já chegou.

José Matias-Pereira — Lago Sul

Não há via que precise de mais pontes do que a chamada “terceira via”. Tem um grande segmento da população, cansada de radicalismos e confusões, que almeja uma política de resultados.

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras

O que mais me entristece, passando dos sessenta, é o amargo gosto do fracasso de minha geração, que sustenta uma imprensa que enaltece um genocida confesso.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte

Libertadores: confiantes, as galinhas do céu já sobrevoam o Porcão...Que horror, isso é urubullyng!

Marcos Paulino — Águas Claras

