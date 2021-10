Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Pelo histórico das relações familiares, não me causou espanto a ajuda que o deputado Eduardo Bolsonaro ofereceu a um investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e por CPI do Congresso para se evadir do Brasil. O que me deixou estupefato foi como Allan dos Santos e família obtiveram o direito de entrar e residir nos Estados Unidos em plena vigência de restrições para imigração naquele país. Que tipo de passaporte e de visto receberam? Mas o mais estranho de tudo é a parte da conversa com o deputado, na qual Allan dos Santos informa que Trump, presidente da maior potência do mundo, “está ligando para seu pai às 17 horas”. Como um simples blogueiro brasileiro saberia disso? Quem é Allan dos Santos? Quem é Allan dos Santos para mobilizar em seu favor dois dos líderes de países importantes no mundo?

» Sylvain Levy,

Asa Norte

Hozanan

O saudoso dr. Hozanan Coelho nos doou uma muda de Juazeiro, há 20 anos, trazida por ele do Ceará. Plantamos adjacente ao posto policial da 715 Norte. Há dois anos, a Novacap decapitou a árvore, dizendo estar morta, uma falácia. Removeram o posto. Protestamos, inutilmente. Com a primavera, ela brotou. Está linda. Esperamos que a Novacap honre a memória do dr. Hozanan, não a corte mais, e venha apenas dar uma poda de conformação, colocando uma placa explicando sua origem. Isso podemos fazer também, com a autorização da Novacap.

» Humberto Pellizzaro,

Asa Norte

Mil dias

Mil dias de grosserias e agressões. Contra instituições, adversários e jornalistas. Mil dias esculachando a ciência. Mil dias de dissimulações. Mil dias xingando membros da CPI da Covid. Mil dias fugindo do trabalho. Mil dias passeando de motos. Mil dias falando mal do vice-presidente. Mil dias estimulando fake news. Mil dias de inutilidades. Mil dias com o povo sofrendo. Mil dias com milhares de mortes que poderiam ser evitadas se o governo tivesse logo tido sensibilidade de comprar vacinas. Mil dias do mito de araque fazendo pouco-caso do perigo do vírus da covid. Mil dias disputando com o vírus, para saber qual dos dois é mais nocivo. Mil dias vergonhosos para milhões de famílias passando fome. Mil dias de desprezo à saúde e à vida. Mil dias comendo pastel e cachorro-quente. Mil dias debochando do uso da máscara. Mil dias de pobreza de espírito. Mil dias manipulando fantoches e puxas-sacos para tumultuar os trabalhos da CPI. Mil dias fazendo demagogia com crianças no colo. Mil dias humilhando o Brasil com deslavadas mentiras, na ONU. Mil dias transformando o Brasil em cercadinho.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



Tempestades de areia

As seguidas tempestades de areia, pó e muita sujeira que estão acontecendo com frequência no interior de São Paulo (SP) é um primeiro aviso da natureza sobre o que virá no futuro próximo se os desmatamentos não cessarem, se a poluição dos rios e mananciais não forem contidas e revertidas há tempo. O problema é antigo, principalmente em SP, onde a plantação de cana-de-açúcar tomou milhões de hectares de terras de plantio e se transformou numa enorme monocultura para favorecer os usineiros. A situação é gravíssima, e no governo Bolsonaro isso ficou claro demais com as queimadas e a destruição do pantanal, Floresta Amazônica e área de proteção ambiental realizadas por madeireiros, garimpeiros, latifundiários e outros criminosos enquanto o presidente desautorizava a ação do Ibama. As mentiras contadas por Jair Messias Bolsonaro em discurso na ONU não enganam ninguém, não precisa ser ambientalista, ecologista ou cientista para saber do prejuízo proporcionado pela gestão medíocre e criminosa no Meio Ambiente nestes dois anos e nove meses.

» Rafael Moia Filho,

Bauru (SP)

Amazônia

Assustadora a Visão do Correio (2/10) sobre o futuro da Amazônia. Percebe-se o total descompromisso do atual governo com o nosso mais lindo e importante patrimônio natural, a maior floresta tropical do planeta, que corre o risco de ser eliminada ou substituída pela savanização, produzida pelo descaso do governo Bolsonaro. A população da Região Norte corre risco de morte caso a previsão dos cientistas se confirme. E essa confirmação não é improvável, considerando a expansão das queimadas e do desmatamento, estimuladas pelo governo, que não respeita o meio ambiente nem os povos originários, verdadeiros guardiões da floresta. Hoje, temos um governo que não valoriza o que há de melhor no nosso país. Mas o que esperar de um governante que despreza a vida dos cidadãos? Não se poderia esperar nenhuma sensibilidade desse ocupante do Palácio do Planalto em relação à flora, à fauna, aos recursos naturais. Mas reconheco, se há algo sobre o que o governo não mentiu a respeito da decisão de desconstruir o que havia de melhor no Brasil. E ele vem cumprindo à risca os seus objetivos em todos os setores, principalmente nas políticas sociais, ambientais e nos direitos dos povos tradicionais e originários.

» Euzébio Queiroz,

Octogonal