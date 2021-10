CB Correio Braziliense

Sou cristão e não tenho absolutamente nada contra nenhuma religião, mas entendo que o Museu da Bíblia é a própria Bíblia.

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras



Ibaneis se rende aos caprichos dos fundamentalistas e vai licitar Museu da Bíblia. O desejo de se manter no poder supera o da fé.

Maria Amélia Vegas — Asa Sul



Entristece-me observar que o capitão do Exército Jair Messias tenha envergonhado tanto esta quarta parte nova de que fala Camões. Os honrados, como sempre, silenciam.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Um botijão de gás no valor de 10% do salário mínimo. Auxílio emergencial de

R$ 300. É o governo contribuindo para aumentar a fome e a miséria no país.

Alfredo Tavares — Taquari



Comemoração dos mil dias de governo sem a inauguração de uma obra expressiva para o país. Eta, governo bão!

Jair Pio de Andrade — Octogonal