Visto, lido e ouvido — Dialética destruidora

Quem viu as imagens mostrando gigantescas nuvens de poeira a tomarem de assalto muitas cidades do interior de Goiás, São Paulo e Minas Gerais, escurecendo o dia e cobrindo tudo com o manto sujo do pó e da fuligem, pôde pressentir que algo extraordinariamente anormal entrou em cena. Pior para aqueles que sentiram na pele e nos pulmões o irrompimento do fenômeno macabro.



Para eles, ficou a certeza de que um novo e angustiante tempo foi inaugurado, como se alguém abrisse, de repente, uma fabulosa caixa da Pandora e, de lá, emergissem os ventos de um inferno cuidadosamente preparado desde o surgimento da primeira máquina a vapor. Para céticos e todos aqueles que não se cansam de usar o cotidiano para chicotear a realidade corrompida pelas redes sociais, o que os cumulus nimbus de poeira estão a anunciar é a chegada definitiva do progresso na agricultura, não um progresso qualquer, mas um tipo especial que veio de mansinho, como os políticos nacionais, prometendo fartura e lucros para todos.

Para que todo esse desenvolvimento se tornasse possível, seria preciso romper de uma vez com as antigas práticas da agricultura familiar e com os velhos ensinamentos adquiridos, por séculos, pelos camponeses. A começar pelo fim do respeito ao meio ambiente, à rotação das culturas e à diversificação das espécies. Terminar com a ideia de que a manutenção dos veios d’água são necessários. Acabar com essa mania de produzir adubos a partir do que sobra na lavoura e dos excrementos dos animais.

Dar um fim às práticas de manutenção de uma espécie de ciclo completo dentro da terra, aproveitando os resíduos, produzindo bens sem o envenenamento por pesticidas e outros produtos químicos. Enfim, se libertar do passado e abraçar a nova agricultura, que vem com o nome pomposo e estrangeirado de agrobusiness. Com sementes geneticamente modificadas, adubos e defensivos proibidos noutros países, importados e que vão envenenar tudo, mas que prometem colheitas nunca vistas.

Esse é o progresso brotando no campo e dando um chega para lá nas modas antigas. Ele traz máquinas gigantescas que vão “limpar” o horizonte do mato secular, plantando em seu lugar monoculturas a perder de vista, que poderão muito parecer com o antigo milho, mas que tem nome batizado por letras sem nexo e números, tudo num código estranho.

Quem pode admirar esses gigantes de poeira e tem os olhos postos nos ensinamentos de um passado, em que as ideias não envelhecem, pelo contrário ganham força viva no presente, logo pode se lembrar da frase, um tanto enigmática, proferida por um pensador de nome Karl Kraus (1874-1936): o progresso vinha com o avanço inevitável da poeira. Queria, assim, assinalar exatamente o que vem ocorrendo agora no interior do nosso país.

São as frentes de rajada, nome estranho para um fenômeno que veio anunciar a chegada de um tipo de progresso que surge na esteira da Revolução Industrial, mas que coloca países como o Brasil na condição antiquada de colônia ou fornecedor de bens primários, mesmo às custas da destruição completa do meio ambiente e que opera segundo as regras de um deus ex machina, que virá para resolver o impasse e a contradição entre a produção de bens pela dilapidação do meio que a possibilitou, numa espécie de dialética do mal.



A frase que foi pronunciada

“O objetivo final da agricultura não é o cultivo de safras, mas o cultivo e o aperfeiçoamento dos seres humanos.”

Masanobu Fukuoka



