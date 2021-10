Visto, lido e ouvido

CB Correio Braziliense

A hora e a vez da bola de cristal

Nos capítulos finais da CPI da Covid, o relator, senador Renan Calheiros, está prometendo, ao público que acompanha os trabalhos da comissão desde o primeiro dia, o indiciamento de mais de meia centena de indivíduos, pelos mais variados tipos de crimes. Para tanto, afirma que enviará cópias do volumoso relatório final a diversas cortes e instâncias da Justiça, dentro e fora do país. Se uma não der andamento, outra poderá dar. Não há grandes expectativas de que a Procuradoria-Geral da República, na figura de Augusto Aras, dará muita atenção ao calhamaço de denúncias.

No máximo, o procurador ensaiará alguns movimentos, processando, quem sabe, os peixinhos miúdos, deixando os tubarões de lado. Passados os primeiros dias, a repercussão definhará, como tudo neste país. Se nem mesmo os escândalos do mensalão e do petrolão, tiveram o condão de levar às últimas consequências as denúncias contra o magote de réus, sendo que a maioria hoje goza da mais ampla liberdade, deixando o dito por não dito.

Por isso mesmo, a população, escaldada com as consequências pífias dessas investigações, pouco ou quase nada espera de concreto com relação às condenações tanto daqueles que vendiam vacinas que não possuíam quanto dos que, por dever de ofício, tinham obrigação de comandar o combate à virose mortal. Os 600 mil mortos entram nesse relatório como detalhe estatístico, uma vez que ninguém responderá por esse morticínio, a não ser o próprio vírus.

Passadas as eleições, tudo voltará a ser como antes e a história toda cairá no mais nebuloso esquecimento. Nem mesmo restará aos mortos o estabelecimento de uma data nacional a lembrar o trágico acontecimento. A apuração das eleições de 2022, lançará uma pá de cal sobre o assunto e cuidará apenas de encaminhar os vencidos a seus devidos postos.

Alguns poucos políticos vão auferir ganhos graças aos holofotes da CPI. Outros cuidarão da vida. A população, a quem caberia cuidar para que personagens nefastos de nossa história política recente tivessem a merecida condenação da Justiça, não se manifestará, porque, talvez, nem se lembre do ocorrido.

Para o povo, ficará apenas o vazio aberto com o fim dos capítulos da CPI e o encerramento de mais um folhetim das nossas mazelas reais. Como ocorre a cada ano legislativo, é preciso providenciar, o mais ligeiro possível, outra CPI para agitar as massas, exibindo o mal cheiroso bastidor de nossa vida política. Caso aconteça de o país ter de assistir, assombrado, a volta do lulopetismo ao poder, numa espécie de vale a pena ver de novo, vai aqui uma sugestão aos nossos digníssimos parlamentares: cuidem de instalar no próximo ano legislativo a CPI da Lava-Jato e do Petrolão para investigar a razão de a mais exitosa operação de toda a nossa história, capaz de erguer o país ao primeiro mundo da ética, foi levada às cordas? É preciso que se investigue absolutamente todos aqueles que contribuíram para dar fim à Lava-Jato. Do mordomo ao dono do palácio. O país necessita dessa investigação para continuar existindo.



A frase que foi pronunciada

“A política é a habilidade de prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem e no ano que vem. E ter a habilidade de explicar depois por que nada daquilo aconteceu.”

Winston Churchill



Preto no branco

Quando a população se propõe a pensar, a solução sai a seu favor. Veja no Blog do Ari Cunha, o quadro comprobatório, desenhado por Marco Guskuma, sobre a vantagem de contratar um caminhão-pipa, dependendo do consumo. Ele relaciona o consumo, a cobrança oficial da água e esgoto e a alternativa de preço mais baixo com a contratação de um caminhão-pipa legalizado.



É notícia

Gustavo Dourado, escritor e poeta cordelista, tomou posse na Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), no Rio de Janeiro, cadeira 35, patrono Expedito Sebastião da Silva, antes ocupada pelo poeta Pedro Bandeira. Ele é o primeiro escritor do Centro-Oeste e do Distrito Federal a se tornar acadêmico titular da entidade, festejada e reconhecida no Brasil e no exterior. A solenidade foi conduzida pela presidente da entidade, a escritora Paola Tôrres, e pelo presidente emérito, poeta Gonçalo Ferreira da Silva, fundador da instituição. Sua obra literária foi recomendada pelo World Poetry Day e World Portal Libraries, ambos da Unesco.



História de Brasília

IAPM e Iapfesp reiniciaram as obras, e dizem que o IAPM fichou 500 candangos. Ninguém viu, até agora, nada a não ser limpeza do canteiro. (Publicada em 10/2/1962).