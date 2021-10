Feridas da desigualdade

CB Correio Braziliense

Se antes da pandemia do novo coronavírus as desigualdades sociais já faziam o Brasil corar de vergonha, agora, a situação se tornou insustentável. Famílias estão sendo obrigadas a conviver com hábitos do início do século passado, como cozinhar em fogão a lenha e a usar lamparinas, porque, simplesmente, não têm dinheiro para comprar um botijão de gás e arcar com a conta de luz. Nas ruas das grandes capitais, pessoas disputam com cachorros ossos jogados no lixo por açougues.

Boa parte desse quadro assustador decorre da combinação explosiva de inflação em disparada com baixo crescimento econômico e desemprego nas alturas, mas, também, da falta de políticas públicas inclusivas. Por falta de visão, o governo não consegue pôr em prática medidas voltadas aos mais pobres, a começar por uma educação de qualidade. Tudo é decidido com viés ideológico e sob a ótica fiscalista de que gasto social não é bem-visto, é dinheiro desperdiçado, sem nenhum retorno.

Não por acaso, estudo realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social), com base em dados internacionais do Gallup World Poll, aponta que o Brasil foi onde as desigualdades mais aumentaram nos últimos dois anos entre 40 países analisados. O Brasil se sai pior em todos os itens que medem a percepção da população em relação à saúde, educação e meio ambiente. A deterioração foi ainda mais forte entre aqueles de renda mais baixa.

Diz Marcelo Neri, do FGV Social: “A pandemia é um choque global que afeta o dia a dia do mundo inteiro. Mas, no Brasil, a administração e o gerenciamento das áreas de saúde, educação e meio ambiente foram piores. Por isso, tivemos resultado abaixo da média”. Ele emenda: “A crise sanitária deixou marcas sociais e econômicas muito fortes. Houve uma inversão de tendências. A desigualdade vinha diminuindo e a educação, apesar de ruim, também melhorava. Agora, tudo mudou”.

O entendimento dos especialistas é claro: se nada for feito rapidamente para reverter essa tendência, o Brasil, mais uma vez, deixará o futuro para depois. Não se trata de defender o inchaço do Estado ou políticas a qualquer custo. O momento exige foco e eficiência. É definir o que realmente é prioridade. Não é isso, porém, o que se tem visto. O Brasil se transformou em um celeiro de crises, em que o que menos importa é o bem-estar da população. Milhões caminham para a miséria.

É imperativo destacar, contudo, que o trabalho de reconstrução do país não cabe apenas ao Executivo. O Congresso também tem papel preponderante nesse processo. Deve, por ser a Casa do povo, aprovar medidas que incrementem o crescimento econômico, a renda e o emprego. Não se dedicar às miudezas da política, favorecendo grupos específicos, que usam emendas milionárias para superfaturar obras e engordar a conta-corrente de poucos.

O Brasil já deu mostras do seu potencial e foi referência mundial em inclusão social, na educação e no meio ambiente. Portanto, basta que as autoridades façam o seu trabalho e deixem de lado a visão estreita que resulta, por exemplo, em cortes de 90% das verbas para ciência e pesquisas e no veto à distribuição de absorventes íntimos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sem ações contundentes para curar as feridas escancarada pela pandemia, o país corre o risco de perder várias gerações.

Rock Brasil

O país vivia os estertores da ditadura militar, sob o comando do general João Baptista Figueiredo, quando, no verão de 1982, surgiu um movimento que trouxe nova sonoridade ao espectro do rico universo da música popular brasileira. Tinha início ali o que viria a ser chamado de Rock Brasil, protagonizado por bandas formadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul.

Um festival promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil, na capital carioca, aberto no final da última semana, celebra os 40 anos do Rock Brasil. Da extensa programação, que prossegue até março de 2022, os shows estão em destaque. Mas há também musicais, filmes e exposições nos quais são focalizados momentos e personagens marcantes da história do movimento.

Idealizado e produzido por Peck Mecenas, o Brock, propõe uma reflexão sobre o cenário político do Brasil da época. Aliás, foi num outro festival, o histórico Rock in Rio, de 1985, que Cazuza, à frente do Barão Vermelho, comemorou o início da redemocratização do país — com a eleição de Tancredo Neves — cantando Pro dia nascer feliz, acompanhado por coro de 200 mil vozes.

No Rock Brasil — 40 anos, obviamente, Brasília marca presença. Entre sexta-feira e domingo, esteve em cartaz Cássia Eller — O Musical, espetáculo sobre a vida e a carreira da cantora, dirigido por João Fonseca. A peça cumpriu temporadas aqui na cidade, com muito sucesso, em dezembro de 2014, no CCBB; e setembro de 2015, no Teatro da Unip.

Somos tão jovens, a cinebiografia de Renato Russo, com direção de Antônio Carlos Sampaio, será exibida no dia 20 próximo, enquanto o filme Faroeste Caboclo, de Renê Sampaio, poderá ser visto no dia seguinte. Já Renato Russo: o musical (visto aqui no CCBB, em novembro de 2015, e na área externa do Museu Nacional, em julho de 2017), estará em cartaz no teatro do CCBB-Rio nos dias 21 e 22.

Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, fará show no próximo domingo; e a banda Plebe Rude, liderada por Phelippe Seabra, será a atração do dia 23. Ficamos na torcida para que o Rock Brasil possa ocupar as instalações do CCBB Brasília em 2022, quando o movimento comemora, efetivamente, 40 anos.



Vida e ciência

O Congresso Nacional aprovou o corte de R$ 600 milhões da ciência a pedido da equipe econômica do governo. Nada mais natural para quem acredita que o fazer ciência é atividade de desocupação acadêmica. Uma pergunta banal: dá para acreditar que, para alçar o ranking e o bem-estar da sociedade, não se faz necessário investir maciçamente em ciência? Quando se olha para o número de 600 mil mortos por covid e R$ 600 milhões cortados da Ciência, percebe-se que essa numerologia 600/600 se intercala no desprezo à vida/ciência. Ou, talvez, não haja o que se argumentar sobre essa dualidade tendo em vista o presidente do Brasil ter engendrado — é forte essa palavra, mas, lamentavelmente, é a realidade — esse genocídio, acreditando que ciência não tem nada a ver com política. Portanto, a resposta está também nas mãos do Congresso Nacional. Cristalino é que, no mundo contemporâneo, nenhum país, pequena ou grande potência, pode passar sem a existência de cientistas. Jogo rápido de palavras: devido à urgência, a ciência poderia não ter paciência com quem não tem consciência dos que lutam pela sobrevivência decorrente de vírus letal. No lumiar da evolução da ciência, em minguado tempo, descobriu-se a vacina, evitando milhões de mortes no mundo. No entanto, ainda há fúria contra a ciência para deslocá-la de seu centro benfazejo. Viva o SUS, as universidades, a Capes, o CNPq, o IBICT, a Finep e todos os órgãos de pesquisa científica do Brasil.

Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Chefe supremo

O leitor Ernesto Bezerra, residente na Asa Sul, desconhece a Constituição Federal ou é militante... Ele não sabe que o capitão agora é o presidente da República, eleito pelo povo, e, portanto, chefe supremo das Forças Armadas? Quer queiramos ou não...

Joares Antônio Caovilla, Asa Norte



Futebol

Brasileiros e brasileiras, como diria aquele manjado político, que não deixaremos voltar à Presidência da República, a Seleção do Brasil pode ser considerada uma das piores dos últimos 10 anos. É um time sem ritmo e sem qualquer sentido coletivo e, tampouco, individual, começando com Neymar, que está mais para jogador de pôquer do que para futebol. Em seguida, vejamos o Paquetá, com um futebol fraquíssimo, não teria vaga nem na pelada de rua. Portanto, estamos entregues às baratas, haja vista que o treinador mal sabe modificar, de forma técnica, o time que inicia a partida. Infelizmente, estamos fadados, na Copa do Mundo, a torcer por outra equipe, como já fizemos em outras ocasiões.

Montesquieu T Alves, Lago Norte



Nobel da Paz

Triste, repugnante e lamentável que jornalistas sejam ameaçados, perseguidos e assassinados por canalhas, corruptos e covardes que não admitem que a verdade seja revelada e publicada. Aqui, no Brasil, e alhures. O saudoso jornalista Carlos Chagas ensinava: “Quem não quiser ser alvo de notícias ruins, que evite que elas aconteçam”. Vivi e enfrentei, ao longo da minha extensa vida de repórter, episódios degradantes de desrespeito ao profissional. Nesse sentido, li, emocionado, o impecável artigo Ao jornalismo, com paixão (10/10), da jornalista e diretora de redação do Correio, Ana Dubeux, rejubilada com o Nobel da Paz que agraciou uma jornalista da Filipinas, Maria Ressa, e, outro, da Rússia, Dmitry Muratov. Dubeux tem razão, o prêmio não exalta apenas o profissionalismo investigativo da dupla, “mas deixa claro a importância do jornalismo para algo mais: justiça e paz”. Prossegue Ana Dubeux, sem esconder o orgulho inquebrantável de ser jornalista: “Continuo, com olhos graúdos e compridos, a observar como o jornalismo é essencial para preservar a democracia e a liberdade de expressão”.

Vicente Limongi Netto, Lago Norte



Falta de dinheiro?

O nosso irresponsável, delirante e fanfarrão presidente está ameaçando cortar verbas da “saúde e da educação” para atender as brasileiras em estado de miséria tão grande, que nem conseguem adquirir absorventes íntimos para prover às suas mais elementares necessidades de higiene. Ora essa, como bem lembrou a sua leitora Thelma B. Oliveira, na edição da segunda-feira, por que não economiza tirando do “leite condensado para o Exército, vinhos, chicletes, pizzas e refrigerantes”, que nós pagamos para as “autoridades” do governo? Isso, sem falar — ela continuou — no desvario das motociatas e viagens inúteis.

Lauro A. C. Pinheiro, Asa Sul



O Brasil está com má visibilidade internacional em uma série de itens, exceto quanto ao uso de máscaras. O Ministério da Saúde deve promover o seu uso, enquanto durar a pandemia.

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras



O pastor Malafaia falou que Fábio Faria, Flávia Arruda e Ciro Nogueira, ministros de Bolsonaro, “perderam a moral” e devem procurar a porteira da saída e outra laia. É o fogo do juízo final.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Absorventes ou Vacinas: a dicotomia parece verdadeira a quem cuja alma já morreu e sua mente nada absorve da realidade.

Marcos Paulino — Águas Claras



Falta dinheiro para comprar absorventes, mas não para “convencer” deputados a aprovarem lei que retira direitos dos servidores públicos. Governo exemplo de honestidade.

Arthur de Castro — Asa Sul



