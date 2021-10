Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Aventureiro

Se algo que o Brasil não merece é outro aventureiro para comandar o país a partir de janeiro de 2023. O apresentador de tevê, José Luiz Datena, garante que será o sucessor de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Qual é experiência desse jornalista com o setor público? O risco é os eleitores entederem que ele pode ser a terceira, quarta via para se livrar o pior governante de todos os tempos, em todos os setores da nação: na economia, na saúde, na educação, na segurança pública, no meio ambiente, na questão sanitária e em muitos outros que foram desmanteladodos pelo pelo capitão psicopata. Datena garante ser honesto e que não rouba. Bolsonaro dizia o mesmo... Mas os seus pródigos filhos.... Hum! Mostraram que não são confiáveis e o zeloso papai não sabe o que fazer para livrá-los do camburão. Se eleito, Datena ou algo assemelhado aprodundará o fosso de desgraças cavado pelo bolsonarismo. Acho, como grande parte dos brasileiros, que os nomes até agora cogitados, mesmo com experiência no setor público, não despertam confiança. Mas Datena seria a repetição da tragédia que Bolsonaro representa para o país: uma variante mais agressiva ainda do novo (velho) coronavírus. O Brasil não merece mais quatro anos de um governo tóxico, que envenena diariamente a nação.

» Marco Antônio de Assis,

Águas Claras

Eleições

Entra e sai governo e as cenas se repetem. No ano que antecede as eleições, a capital federal vira um canteiro de obras. Os políticos se assanham e passam a cumprimentar os eleitores, estranhamento, com tanta gentileza... Visitam instituições. Oferecem-se para ajudar aqui e acolá. É um temporal de hipocrisia que causa muito medo. Quem tem alguma experiência e vem acompanhando a vida política do país tem certeza que eles só querem ser reconduzidos aos postos que ocupam ou passar a outro patamar, que lhes garanta mais regalias e mais ganhos. Quando alcançam seus objetivos, danem-se os eleitores, exceto aqueles que fazem do grupelho que pretendem beneficiar, com cargos ou com aquela granda que corre por debaixo do tapete. As reivindicações da sociedade não serão atendidas. O ideal é manter e aprofundar as necessidades, pois, caso contrário, não terão o que prometer no próximo pleito, para enganar os tolos eleitores. As obras são outro fenômeno semelhante. Por que tudo acontece na véspera das eleições? Sabe-se que as inaugurações servem de palanque para o governante que deseja a reeleição. Mas deve haver algo mais. Até suspeito, mas o bom senso recomenda não dizer nem escrever o que me vem à mente. Porém, uma coisa fica claro: nada é feito em benefício da sociedade, sem que haja algo de muito podre misturado ao cimento.

» Afrânio Mendonça,

Núcleo Bandeirante

Limites

O desgoverno que rege o país está ultrapassando todos os limites. Culpar a pandemia da covid-19 é muito fácil por todo o desmantelo. Sabe-se que se trata de desculpa esfarrapada, reveladora da incompetência do chefe do Executivo. Para um país que se orgulha de ter uma das maiores reservas de petróleo do planeta, o que justifica o preço do litro da gasolina estar algemado às oscilações do mercado internacional? Por que há 19 milhões de brasileiros passando fome, quando chega-se quase a idolatrar o agronegócio? Por que sobra dinheiro, mais de R$ 6 bilhões, para comprar os votos de parlamentares da base de apoio(?) do governo para a aprovação de projetos no Congresso? Não se vê um gesto do governo para amenizar as agonias enfrentadas pelos brasileiros. Motociata pra cá e pra lá. E não passa disso. Decisões que ajudem a sociedade nesta travessia agonizante, causada por todos os desconfortos provacados pela carestia, vírus e serviços essencias precários, não existem. O presidente só abre a boca para falar bobagens ou criar confusão. É um governo de matar, se não é pelo vírus, é pela incapacidade de gerenciar crises. O Congresso é outro fracasso.

» Humberto Vieira,

Asa Norte

Divisão

Devemos observar as maneiras pelas quais os brasileiros estão se separando de seus patriotas. Comece com as maneiras pelas quais os cidadãos buscam novas ideias e informações sobre o seu país e o mundo. Sim, parte do problema reside no fato de que brasileiros de esquerda e direita assistem a canais de televisão diferentes. Redes inteiras são dedicadas a alimentar preconceitos sobre fulano e beltrano. Isso dá aos consumidores de notícias e opiniões visões totalmente distintas do mundo e das ameaças que o poder pode conter. As diferenças ficam ainda mais evidentes na internet. Cada vez mais, os brasileiros se reúnem on-line dentro de suas chamadas bolhas de filtro. O mesmo ocorre nas mídias sociais, que nos permitem seguir aqueles com os quais concordamos e ignorar aqueles de quem discordamos. É uma pena, pois tira de nós a chance de conhecer o que outras pessoas estão vendo, ouvindo, pensando e sentindo. Isso torna mais difícil compreender melhor nosso país. Até recentemente, muitos acreditavam que a internet e as mídias sociais tornariam impossível o controle das informações pelo Estado e que a fragmentação da opinião pública seria inevitável. Como disse certa vez o notável filósofo americano Yogi Berra: “É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro”. Há uma previsão, porém, que podemos arriscar sobre o Brasil: sempre haverá esquerda e direita. A direita jamais eliminará a esquerda nem a esquerda exterminará a direita. No Brasil e em qualquer outro lugar, as pessoas de todas as tendências políticas precisam encontrar um terreno comum para construir uma nação segura, saudável e próspera.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Clara