IR Irlam Rocha Lima



Autor de clássicos da música popular brasileira como Apesar de você, Cálice e Vai passar, canções que fustigavam os detentores do poder no período da ditadura militar, Chico Buarque de Holanda foi, na época, um dos alvos preferenciais da censura federal. Sem se intimidar, o compositor, dramaturgo e escritor carioca nunca produziu tanto quanto nos tristemente chamados anos de chumbo.

Com impressionante capacidade de criação e produção, ao longo do tempo, Chico Buarque escreveu espetáculos teatrais da importância de Roda Viva, Gota d’Água, Calabar e Ópera do Malandro e 10 livros, entre os quais Leite derramado, Estorvo, Fazenda Modelo e Essa gente. Este, de 2019, alude aos tempos de incivilidade e estupidez que o país vive atualmente. Pelo conjunto da obra, ele foi contemplado, em 2019, com o Prêmio Camões — um dos maiores reconhecimentos da literatura em Língua Portuguesa.

Não faltariam elementos para que Chico, com tudo que viveu, fizesse abordagem dos anos de chumbo num trabalho literário. Pois ele fez isso, inclusive usando essa expressão como título do livro. Em Anos de chumbo e Outros contos, o relato sobre aquele triste ciclo da história do país está restrito a apenas um dos oito textos, registrados nas 168 páginas. Os outros são: Meu tio, Os primos de Campos, Cida, O Sítio – no qual faz referência à pandemia da covid 19 –, Copacabana, o Passaporte e Clarice Lispector, com candura, em que explicita a grande admiração pela autora de A hora da estrela, cultivada desde a adolescência.

Sempre com o viés político-social e tendo o Rio de Janeiro como cenário, em Anos de chumbo e Outros contos, usando a fala de um personagem ficcional, o agora contista reporta aos métodos utilizados pelas sombrias figuras dos torturadores à época do regime ditatorial. Lançamento da editora Companhia das Letras, o décimo primeiro título da obra literária de Chico Buarque chega às lojas na próxima sexta-feira ao preço de R$ 59,90. Já o preço do e-book, em pré-venda, é de R$ 29,90