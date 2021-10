Visto, lido e ouvido — Novos registros da história do Brasil

D1 Desde 1960 Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Sejam quais forem as consequências, na esfera judicial e penal, que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, CPI da Covid, terá, um fato é indiscutível: todas as acusações apontadas ali merecem desdobramento e atenção. Destarte, ficará esse documento, a despeito ou não de ter sido elaborado por políticos em desacordo com a condução do atual governo, como uma página triste de nossa história recente.



Para aqueles que possam duvidar do surrealismo dessa peça da nossa realidade, tamanho seus relatos, ficam os mais variados registros de imagens e sons que comprovam um comportamento discutível diante de uma situação de calamidade que vinha num crescendo e acabou por engolir mais de 600 mil mortos. Em países sérios, onde a lei está acima de todos indistintamente, bastariam os depoimentos finais de familiares na CPI para que providências institucionais fossem adotadas de imediato.

Há que ser confessado nesse episódio lamentável: falharam todos os órgãos do Estado ao permitirem que a mortandade chegasse aos níveis que agora temos e, com eles, todos os Poderes da República ao fecharem os olhos para a ceifadeira de Caronte.

Encastelado em suas fortificações no Olimpo da Praça dos Três Poderes, toda a augusta elite do Estado assistiu de camarote à açougagem dos sans-culottes, segundo relatórios médicos. Por certo, as mais de mil páginas reunidas no volumoso relatório final da CPI da Covid, mais do que serem jogadas na cara do futuro candidato à reeleição, serviram, interna e externamente, para reforçar negativamente o perfil do atual governo, que, aceitem ou não, continua aclamado por parte da população.

Infelizmente, esse documento servirá também como munição para personagens como o ex-presidente Lula da Silva, na sua cruzada insana para voltar ao governo e mergulhar, de vez, todo o país no inferno em que vive desde a redemocratização.

Nesse sentido, têm culpa também nessa mortandade os eleitores desses governos, ao colocarem seus interesses pessoais e inconfessáveis como argumento para o voto em candidatos que, inegavelmente, deixaram atrás de si terra arrasada, famílias enlutadas, cofres vazios, empobrecimento da população e outras catástrofes e flagelos humanos.

Ao documento final dessa última CPI de 2021, vem se juntar outros relatórios, também enciclopédicos dos crimes contra o país, como a CPI do PC, de 1992; CPI dos Anões, de 1993; CPI dos Bancos, de 1999; CPI do Judiciário, de 1999, CPI do Narcotráfico, de 1999; CPI do Futebol, de 2000; CPI dos Bingos, de 2005; CPI dos Correios, de 2005; CPI do Mensalão, de 2005; CPI do Cachoeira, de 2012. Páginas e páginas infelizes da nossa história.



A frase que foi pronunciada

“Neste momento, estou comovido com a sensação de não poder fugir a uma assunção de responsabilidades para com a nação, acreditando que lhe corresponde uma assunção de responsabilidade coletiva semelhante.”

Giorgio Napolitano



Consome dor

Um reajuste de 11% nas contas de energia não corresponde ao serviço prestado. Numa das áreas de IPTU mais caro da cidade, a queda de energia é constante. Para a Associação dos Moradores do Trecho 9, os chamados só são atendidos quando todos se unem e registram um protocolo. A situação está ficando insustentável.



Esperança

Vamos ver se, com a recente inauguração do novo Centro de Operações Integradas a Neoenergia, melhora o atendimento. Agora, há equipamentos de primeira linha para auxiliar, numa central, o monitoramento para antecipar o serviço em caso de interrupção de energia.



Mão na massa

Não são os mendigos que incomodam. São os impostos que pagamos e não vemos aplicados em serviços como contrapartida. A falta de política pública para quem tem saúde para trabalhar, para os deficientes sem amparo, para as crianças em situação de vulnerabilidade é o que faz com que pessoas com potencial precisem implorar por comida. Não nos acomodaremos vendo essa situação voltar à capital.



Para pensar

Recebido um protesto pelo WhatsApp. Quem grava se diz neto de um circense. Muito contrariado com o uso da palavra palhaço e circo tanto pelos políticos quanto por nós, jornalistas na CPI do Covid. Vale ver. Postamos no Blog do Ari Cunha para você.



História de Brasília

Já chegou a Taguatinga a patrulha de pavimentação, para concluir a ligação daquela cidade satélite com a estrada Anápolis-Brasília. (Publicada em 10/2/1962).