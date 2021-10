A crise energética chinesa

CB Correio Braziliense

O crescimento desbragado da China, a segunda economia do mundo (cresce o triplo da primeira, os Estados Unidos), baseada prioritariamente no carvão abundante em seu território e adjacências, entrou em crise, apesar dos esforços do governo. Primrose Riordan, Edward White e Harry Dempsey, correspondentes do Financial Times em Londres, Seul e Hong Kong, nos fornecem informações e dados sobre o assunto.

Os donos de fábricas na China e seus clientes no mundo inteiro foram orientados a se preparar para o fato de que interrupções do fornecimento de energia passarão a fazer parte da vida, num momento em que o presidente do país, Xi Jinping, obstinadamente, tenta acabar com a dependência da economia chinesa do carvão.

Apesar da enxurrada de intervenções do governo central, encabeçadas pelo premiê Li Keqiang, tanto as indústrias chinesas quanto as multinacionais foram conclamadas a aumentar a eficiência energética de suas fábricas e a acelerar os investimentos em energia renovável, seja etanol, eólica ou solar, mas isso já está ocorrendo há um tempo. Empresas americanas na China insistem em usar carvão por uma questão de custos. O governo não tem na China o controle absoluto sobre os agentes privados, e age por indução de incentivos e sanções.

A Trueanalog Strictly OEM, uma fábrica de alto-falantes nas redondezas de Guangzhou, é emblemática da crise representada pelos apagões frequentes e que já atinge as exportações. Seu proprietário, Phillip Richardson, disse que sua empresa vive “tentando recuperar o atraso”. É o efeito dominó. Quando você corta a energia elétrica, afeta, diretamente, as colas nas linhas de produção. Temos de reiniciar a moldagem; isso tira de 20% a 30% da produtividade no dia. É um incômodo mesmo”, disse.

Na semana passada, o governo chinês determinou uma acelerada expansão das minas de carvão. Também baixou reformas de mercado abrangentes, ao obrigar todas as usinas de energia elétrica a carvão a vender no mercado de atacado, ao autorizar que os preços da energia elétrica subam nada menos que 20% e ao elevar os tetos de preços que beneficiavam alguns grandes usuários. A reformulação do mercado é “um enorme passo” na direção da liberalização do setor de energia elétrica, disse o analista David Fishman, do Lantau Group.

Não se prevê, no entanto, que as medidas do governo ponham fim, de imediato, às quedas de fornecimento de energia elétrica. Com as tensões observadas no setor de imóveis, os episódios de escassez incorporaram uma grande dose de incerteza aos números do crescimento chinês no terceiro trimestre, a serem divulgados. Comparativamente à abrasadora expansão de 7,9% registrada no segundo trimestre, as projeções dos economistas consultados pela Bloomberg variam entre uma marca máxima de 5,8% e uma mínima de 4,5%.

Em uma concessão à constatação de que os problemas não poderão ser resolvidos de imediato, autoridades de Guangdong alertaram, extraoficialmente, que o racionamento provavelmente persistirá. Também estimularam empresas a empregar sua própria geração de energia elétrica, o que, provavelmente, envolverá uma utilização ainda maior de diesel para geração de energia.

Nathan Stoner, que dirige as operações do grupo americano de mineração e do setor de energia elétrica Cummins na China, disse que, “embora haja algumas oportunidades”, as operações da empresa foram limitadas por cortes de energia elétrica que atingiram suas fábricas e as de seus fornecedores de peças.

No Reino Unido, Steve Levy, diretor-executivo da varejista britânica Heat Outdoors, disse que todas suas fornecedoras chinesas de aquecedores de espaços ao ar livre e de secadoras de mãos, principalmente sediadas em Jiangsu e em Guangdong, com exceção de uma, enfrentaram desativações semanais parciais.

Luedi, da Bain, alertou as pessoas a não “se deixarem enganar” pela reversão da China na direção do carvão para gerir a crise. “O eixo do gráfico é claro. Mas há muita volatilidade em torno do eixo”, diz ele. “São necessários só alguns pontos percentuais a mais de crescimento da economia para levar o sistema temporariamente ao caos.”

Seja lá como for, a China deve obrigar-se a diminuir o crescimento e a diversificar suas fontes de suprimentos. As usinas atômicas estão descartadas pelo tremendo perigo que representam num país com quase um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. Ao que se sabe, há uma pressão grande dentro do partido comunista chinês para diminuir a poluição que o carvão provoca, apesar do uso maciço de filtros.

Quando lá estive, vi in loco, em Nonging (nanquim em cantonês), a poluição nos ares da cidade, embora não tenha tossido ou avermelhado os olhos, talvez pelo pouco tempo de exposição. De todo modo, este é o próprio estado de coisas que mais incomoda o governo chinês.

Política Nacional da Infraestrutura da Qualidade: uma ferramenta para a competitividade MARCOS HELENO GUERSON - Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)



O mundo passa por uma intensa transformação provocada pela quarta Revolução Industrial, a chamada indústria 4.0. Não se trata apenas de uma mudança incremental sobre o que existia antes. As novas tecnologias digitais da informação, a rapidez de processamento e a conectividade estão transformando não só a indústria, mas a própria forma como produtos e serviços são ofertados e consumidos.

O Brasil encontra-se em uma encruzilhada característica de países em desenvolvimento, a convivência de estruturas modernas e arcaicas. Se, por um lado, temos uma Embrapa e uma Embraer, por outro, temos uma burocracia cartorial atrasada e um mercado em grande parte composto pela informalidade. Quando consideramos competitividade e inovação, a posição do Brasil, comparada com os demais países do globo, é baixa — ocupamos a posição 71 entre 141 nações no Global Competitiveness Report, 2019 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Trata-se de um resultado aquém das riquezas naturais e vantagens climáticas que o país possui e dos recursos humanos de que dispõe. Algumas das razões dessa posição ruim são a baixa eficiência de nossa educação, sobretudo tecnológica, a pouca qualificação técnica e os fatores que compõem o chamado “custo Brasil”.

Torna-se uma questão central nesse contexto a qualidade dos produtos e os serviços que são ofertados no mercado. Entende-se qualidade como o atendimento das expectativas dos consumidores e a realização dos padrões a que se propôs o produtor. Quanto maior a qualidade do produto, maior será seu valor agregado, o que significa segurança, desempenho, competitividade e tecnologia. Isso se traduz em melhor capital humano, melhores salários e maior poder de compra da população. O contrário disso, produtos de baixa qualidade, implica em baixa qualificação dos trabalhadores, menor renda e menor poder aquisitivo, gerando estagnação econômica.

Para que uma opção pela qualidade se torne efetiva no setor produtivo, é necessária uma infraestrutura especial. A qualidade tem que ser comunicada para a sociedade e deve existir um sistema de confiança atestando que requisitos de desempenho e segurança foram alcançados. Assim, o conjunto de políticas públicas, instituições, processos e sistemas que dão suporte para a inovação qualitativa dos produtos e serviços é denominado Infraestrutura da Qualidade (IQ).

A revolução científica e tecnológica inicia com o desenvolvimento da Metrologia, a base da IQ. Não se pode inovar o que não se consegue medir. A partir das medidas é que se pode definir os requisitos técnicos que os produtos e serviços devem atingir para serem comercializados. Um segundo componente da IQ é a normalização. O conjunto de requisitos que um produto ou serviço deve atender são consolidados em normas técnicas. Uma norma técnica bem-feita, com requisitos modernos de qualidade, estabelece um padrão de desenvolvimento de produtos, permitindo direcionamento para os empreendedores e difusão de conhecimento e tecnologia na sociedade.

A avaliação da conformidade é o terceiro aspecto, envolvendo questões como a definição dos ensaios, tamanho de lotes estatísticos, periodicidade de verificações e calibrações, entre outras. O programa de avaliação da qualidade é um passo fundamental para certificação ou inspeção de produtos e serviços. Por fim, há a governança do sistema de certificação, que verifica se os organismos de avaliação possuem corpo técnico adequado, estrutura de testes e ensaios e domínio do processo. Essas organizações são credenciadas para atestar, com confiança a conformidade dos produtos. Esta governança é chamada de Acreditação.

No Brasil, o responsável pela coordenação da Infraestrutura da Qualidade é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Como principal ator desse sistema, o Inmetro está iniciando a elaboração da Política Nacional da Infraestrutura da Qualidade (PNIQ) para promover uma eficiente integração das partes que compõem a IQ, dentro de um processo de alocação eficiente de recursos. A Política será imprescindível para tratar de uma das questões estratégicas do Brasil, a sua efetiva modernização e integração em um sistema global cada vez mais competitivo. O setor produtivo brasileiro terá, no sistema da IQ, o suporte que necessita para reduzir seus custos na promoção da qualidade, uma etapa fundamental para que tenhamos uma indústria moderna e competitiva.

Visto, lido e ouvido Desde 1960 Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

O agronegócio é um luxo só

Que relações poderiam existir entre o agronegócio e a indústria de artigo de alto luxo? À primeira vista, tendo como imagem os antigos fazendeiros e produtores de alimentos e sua vida de simplicidade, avessa aos luxos e ao conforto das cidades grandes, não parece haver nenhuma ligação entre o materialismo consumista dos cidadãos urbanos e a vida bucólica e despretensiosa do homem do campo.

Até pouco tempo, essas eram realidades bem distintas, sendo fácil identificar e diferenciar o indivíduo do campo e o da cidade. Nas últimas décadas, contudo, essa realidade mudou muito, principalmente, à medida que o agronegócio firmava o pé pelo interior das terras brasileiras.

Hoje, os produtores das chamadas commodities — milho, soja, algodão e alguns outros produtos como carne bovina, suína e frango — vivem cercados de todo conforto e luxo que o dinheiro pode trazer. Ciente dessa nova realidade, a indústria de artigos de luxo também fincou pé em regiões interioranas que, até pouco tempo, só conheciam esses produtos por meio das imagens de TV.

Cidades do Centro-Oeste, como Goiânia, Rio Verde, passaram a experimentar, agora, uma grande e variada oferta de artigos e serviços de luxo, exclusivos para esses novos clientes de alto padrão econômico, que vão surgindo na esteira do agronegócio. São aviões, carros esportivos de última geração, imóveis de altíssimo padrão, joias, restaurantes, hotéis estrelados e outros mimos a que somente os muito endinheirados têm acesso.

Obviamente que toda essa bonança assistida em algumas regiões interioranas está circunscrita a um pequeno número de indivíduos, proprietários de enormes latifúndios, onde as monoculturas de soja, milho e algodão são cultivadas de forma mecanizada, à base do uso intensivo de muito defensivo agrícola e de agrotóxicos, muitos dos quais já banidos em outros países há anos. O que se produz nessas terras não pode ser classificado diretamente como alimento humano e, principalmente, para o consumo dos brasileiros, já que essas commodities se destinam à exportação para países como a China.

O aumento da riqueza nesses lugares trouxe consigo outros aumentos, como os do fosso entre ricos e pobres, da concentração de riqueza, do desemprego para trabalhadores pouco qualificados, dos preços nessas localidades, desde alimentos até moradias. Com isso, há registros de mais pobreza e do surgimento de áreas periféricas carentes, como encontradas nas grandes cidades. Mas o custo maior e até incomensurável de todo esse boom de riqueza e luxo nessas áreas recai mesmo sobre o meio ambiente.

De forma resumida, o que se pode afirmar, sem erro, é que, para que o agronegócio pudesse se firmar nessas regiões, enriquecendo uma parcela diminuta da população, foi necessário, antes, a dizimação quase completa do variado e outrora riquíssimo bioma do cerrado. Matas nativas foram derrubadas a correntes e queimadas, terrenos foram aplainados, rios pequenos e médios, assoreados, deixando apenas o rastro de areia pelo chão. Os mamíferos, aves, répteis, abelhas responsáveis pela polinização e outros simplesmente desapareceram.

O que se vê na paisagem são imensas plantações, identificadas com códigos formados por números e letras, mostrando aos entendidos que tipo de variedade geneticamente modificada é aquela. Com isso começou a formação de microclimas nessas regiões que jamais foram sentidos. Calor infernal, secas prolongadas, nuvens de poeira e poluição cobrindo tudo, secamento de poços artesianos e a lenta formação de imensas áreas em processo de desertificação, com a predominância de areia e pó.

Nos últimos 30 anos, houve uma triplicação da área plantada no Brasil, sobretudo no Centro-Oeste, o que equivale a dizer que houve, também, uma triplicação das áreas desmatadas para a formação desse tipo de plantio e para a formação de pastos. Passamos de 19 milhões de hectares plantados para 55 milhões de hectares, com a extirpação de área de igual tamanho das áreas nativas.

Trata-se de um crime, cujos responsáveis ainda se dão ao desplante de pousar como benfeitores, como se não existissem nem o amanhã nem as novas gerações que dependerão do meio ambiente e seus recursos para, ao menos, sobreviver no planeta. Desses 55 milhões de hectares, 36 milhões são de soja para exportação e engorda de porcos na China. Somente a soja ocupa cerca de 4,5% do território nacional, o que equivale a áreas de países como a Itália e outros pelo mundo. Em segundo lugar vem a monocultura da cana-de-açúcar, maior do que em todo o período do ciclo do açúcar, entre os séculos XVI a XVIII, e hoje avança com a soja sobre boa parte da floresta amazônica, deixando atrás de si areia e deserto escaldante.

Quem mais sofreu com toda essa expansão desordenada e apressada foi justamente o Centro-Oeste, onde esses novos fazendeiros encontravam até incentivos governamentais para desmatar. Ainda hoje o desmatamento é feito para a acomodação e expansão do agronegócio nessa região. A forte demanda, amparada por um poderoso lobby dos produtores e dos compradores internacionais, tem surtido efeito muito maior do que as reclamações dos ambientalistas, vistos ainda hoje como empecilhos ao avanço do agronegócio.

O que temos aqui é uma realidade que alguns tentam esconder sob o manto de números superlativos apresentados pela balança comercial. Por outro lado, o que se tem de fato é a destruição continuada da própria terra em troca de anéis de brilhante, carros importados e outros luxos consumidos por uma minoria que enriquece à medida que vai empobrecendo nosso meio ambiente, destruindo nossos preciosos recursos naturais em troca do vil metal.



História de Brasília

O turismo não pode organizar, porque o govêrno do dr. Jânio Quadros cortou tôdas as possibilidades. Foi construído o hotel, montado o hotel, está tudo comprado, abandonado, esperando o roubo, a destruição pelo tempo, a ferrugem.

(Publicada em 13/02/1962).