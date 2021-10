Guerra ainda a ser vencida

CB Correio Braziliense

O Brasil vive o melhor momento no enfrentamento ao novo coronavírus desde o início da pandemia, que já tirou a vida de mais de 600 mil pessoas no país. Com o avanço da campanha nacional de imunização, os indicadores de mortes, casos graves e internações por covid-19 estão em queda há mais de três meses. Na sexta-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro celebrou o fato de a capital ter registrado o menor número de casos desde o começo da crise sanitária. “De cada 100 testes realizados, somente quatro são positivos. Já podemos dizer que, neste momento, temos a covid-19 controlada na cidade do Rio, devido à alta adesão dos cariocas à vacina”, postou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em rede social.

Divulgado na quinta-feira, o mais recente boletim da Fundação Oswaldo Cruz ressalta que os bons resultados se devem à vacinação e destaca que, das 27 unidades da Federação, apenas duas ainda permaneciam na zona de alerta; o Espírito Santo, onde a taxa de ocupação de UTIs para pacientes da doença tinha voltado a crescer, passando de 65% para 71%; e o Distrito Federal, onde havia caído de 89% para 80%. Como o estudo da Fiocruz se refere ao período de 10 a 16 de outubro, vale observar que, nesta última semana, os indicadores de gravidade da covid-19 voltaram a recuar em todo o país.

No boletim, sobre o caso específico do DF, pesquisadores da instituição ressalvam que o alto patamar de ocupação de UTIs também está relacionado à diminuição de leitos específicos para pacientes com coronavírus. “O Distrito Federal vem gerenciando a retirada de leitos de UTI dedicados à covid-19 há várias semanas, e parece haver algum controle sobre a taxa, apesar do nível elevado”, relatam. “A situação do Espírito Santo tem sido mais preocupante pela variação em um patamar que destoa do resto do país, mesmo com a manutenção do número de leitos há cerca de seis semanas”, analisam.

Diante do otimismo com a vacinação, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a intenção de flexibilizar o uso de máscara em espaços públicos abertos. No entanto, apesar de reconhecer e destacar a melhora consistente nos indicadores de gravidade da pandemia, cientistas da Fiocruz ainda temem a possibilidade de reveses. Eles voltaram a expressar preocupação com inconsistências na divulgação de dados oficiais sobre mortes e casos de covid-19 nas últimas semanas, como aconteceu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina no final de setembro, e no Ceará e Distrito Federal no início de outubro. Esse fato, analisam, pode levar a decisões erradas.

“A falsa impressão de que já vencemos a pandemia, com a flexibilização de medidas que protegem contra a transmissão do vírus, pode retardar o controle mais definitivo da epidemia”, sustentam os pesquisadores. Diante da incerteza, até que haja segurança e regularidade na divulgação dos dados, eles defendem a adoção do passaporte vacinal e reforçam que o uso de máscaras continua sendo muito importante em ambientes fechados ou espaços abertos com aglomeração. “É uma estratégia efetiva. Não há por que negligenciá-la”, recomendam.



Sobre ter uma equipe que orgulha

Se há uma fé que comungo, além da minha espiritualidade, é a crença na educação como motor das possibilidades. Em um mundo tão conturbado e ainda repleto de preconceitos, só a educação nos permite sair do lugar e pensar num futuro mais próspero. Hoje, com alegria, publicamos mais um caderno especial Escolha a escola do seu filho. Há mais de duas décadas, o Correio Braziliense se dedica a discutir as questões ligadas ao desenvolvimento pedagógico e às mudanças tecnológicas e conceituais dos estabelecimentos de ensino do DF.

Encaramos como missão ajudar os pais nessa escolha tão relevante. E, para isso, contamos com uma equipe sempre dedicada, que, neste ano, leva um conteúdo ainda mais interativo, além das páginas do impresso. Site, vídeos, lives e uma webserie ajudam a construir um ambiente moderno e favorável para discutir a educação e os temas mais pertinentes da atualidade em todas as plataformas.

Não posso deixar de destacar o empenho e o profissionalismo de minhas colegas de redação que participaram ativamente da construção de um produto que presta esse importante serviço ao leitor. Em especial, Mariana Niederauer, Sibele Negromonte e Carmen Souza, que deram forma, voz, cara e presença ao projeto, embalando um conteúdo de extrema qualidade como um verdadeiro presente.

Três profissionais competentes, com carreira longeva no Correio, que mais uma vez provaram o talento já conhecido. Mais do que isso, é preciso reconhecer que suas diferenças são a riqueza do processo. Profissionais diversas, mas que conservam sempre o espírito rico da aprendizagem e da colaboração em alerta, topando todos os desafios que se apresentam pela frente.

Numa redação, você precisa contar com pessoas que crescem num momento de adversidade, como uma pandemia; que trabalham com o mesmo afinco e acabam mostrando novas habilidades, enriquecendo o trabalho de sempre. Neste momento, em que saudamos todos os profissionais brilhantes que não pararam na pandemia para dar curso ao seu ofício, é uma alegria enorme poder contar com Mariana, Sibele e Carmen na equipe do Correio.

Auxílio Brasil

É compreensível que haja uma atitude com relação ao Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Contudo, quando não há recurso suficiente, essa passagem de R$ 300 para R$ 400 resulta num gesto demagógico e eleitoreiro. A economia está sendo derrotada pela política, e a pedalada está evidente. Isso já ocorreu com Dilma Rousseff em outras ocasiões, resultando na sua destituição. A responsabilidade fiscal é lei, está na Constituição (lei suplementar), e o seu não cumprimento é crime inafiançável. A situação é difícil e, quando se encontra uma solução, existem impedimentos que levam o governo a pensar melhor. O mercado reage rápido e negativamente. Os investimentos descem, levando o país a um movimento inflacionário que só causa prejuízo à classe mais pobre.

Enedino Corrêa da Silva, Asa Sul



Constrangimento

Constrangedores os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, da Economia, para justificar a decisão de furar o teto de gastos públicos, a fim de aumentar de R$ 300 para R$ 400 o Auxílio Brasil, um arremedo malfeito e mal acabado do Bolsa Família, que tirou milhões de brasileiros da indigência social e econômica. Esta semana, li uma belíssima reportagem no jornal O Estado de S. Paulo que trouxe os efeitos positivos do Bolsa Família, que completou 18 anos. No encontro de Bolsonaro e Guedes com os jornalistas, no Ministério da Economia, ficou claro que Guedes se segura no cargo, não porque seja competente, muito pelo contrário, mas pelo seu puxassaquismo. Bajulou o quanto pôde o ego de Bolsonaro, cuja expressão facial mostrava estar incomodado com o discurso vazio do auxiliar. Uma teatralização das fakes econômicas, quando o país está na ponta da prancha da Terra plana, a meio milímetro de ser lançado no abismo fiscal, sem perspectivas de recuperação, pela ambição de Bolsonaro de prorrogar o seu contrato como inquilino do Palácio do Planalto. Será que a esmola de R$ 400 será suficiente para comprar 17 milhões de votos e garantir a repetição do pior governo que o Brasil já teve desde 1985? Não podemos esquecer que mais 600 mil brasileiros morreram de covid-19 pela radical incompetência do governo bolsonarista.

Isadora Costa, Águas Claras



Arte e fome

Desempregados e pedintes. Em nosso país, sempre existiram. Hoje, de forma acentuada, estão nos semáforos das cidades. Reflexo eterno do desprezo das políticas públicas. Fechou a sinaleira, e eles têm que se apressar para angariar seu sustento. Difícil acreditar que quem pede auxílio, esmola ou outro substantivo seja por opção, por vontade própria. O excesso de comunicação dos tempos modernos também cria a linguagem de se pedir. Antes, nas esquinas — na simbologia dos locais dos mendigos de se pedir, Brasília tem, sim, suas esquinas aos montes —, era o braço estendido com uma vasilha evocando o nome de Deus por uma ajuda. Nos semáforos de Brasília e alhures — presenciei também nos Estados Unidos —, a forma criativa, para não dizer apelativa, para sensibilizar os que estão no conforto de seus automóveis com ar condicionado e música/notícia no rádio, em folha de cartolina, para economizar conversa, anuncia suas necessidades: comprar uma bicicleta para trabalhar; está desempregado; tem ene filhos para criar; pagar aluguel; comprar alimentos, remédios... E a inovação maior, em tempos tecnológicos, é o número do Pix em letras garrafais. Na pressa, como ocorreu comigo, o semáforo abrindo, o necessitado sugerindo fotografar com o celular o cartaz. Quando chego em casa transfiro 10 pilas. Em tempos digitais de falcatruas, é perigoso? O sistema bancário, altamente seguro, que resolva. Minha admiração e colaboração pelos artistas de rua: malabares, palhaços, músicos...

Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Precatórios

O Congresso está rasgando a Constituição aprovando o calote dos precatórios. O presidente da Câmara alega que a ilegalidade tem o apoio do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Ocorre que o precatório é um título reconhecido por sentença judicial em desfavor de um órgão público: União, estados e nunicípios. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVI da Carta Magna, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Portanto, são chamados direitos e garantias individuais, que a referida Carta considera como Cláusula Pétrea. Segundo o §4º do artigo 60 dessa Lei Maior, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente abolir: os direitos e garantias individuais. Como se vê, o aconselhamento do ministro Fux fere flagrantemente o referido preceito constitucional e se, realmente houve, ele fica impedido de votar no caso de ser o Supremo acionado para decidir sobre o caso. Além do mais, os congressistas estão ávidos por dinheiro, tendo em vista as eleições de 2022. Nesse bolo de ilegalidade, o ministro Paulo Guedes, da Economia, tem a faca para cortá-lo e rir da desgraça dos credores, colocando o presidente Bolsonaro como único culpado, alegando que o dinheiro se destina a pagar o Bolsa Família. Na verdade, o dinheiro servirá mais para cobrir despesas dos ministérios, do próprio Paulo Guedes e dos congressistas, pois os trinta bilhões já distribuídos a eles, como cala-boca, não foram suficientes. É o caos e a desmoralização total desses representantes do povo.

José Lineu de Freitas, Asa Sul

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição







Bolsonaro quer comprar 17 milhões de votos com R$ 400 para cada faminto. A inflação não vai colaborar.

José Emiliano Borba — Águas Claras



Guedes e Bolsonaro: abraço de afogados, símbolos do fracasso. Coitado do Brasil!

Mário Henrique Duarte — Park Way



O país está desabando, a fome cresce a cada segundo, mas o Centrão, grupo antibrasileiros com mandato, querem ver o Brasil no fundo do abismo. “E daí?”, reage Arthur Lira.

Euzébio Queiroz — Octogonal



O Brasil está derretendo. O outrora Posto Ipiranga hoje é lojinha de conveniência. O presidente, com ideias anacrônicas, leva o país à borda sul da terra plana. Só falta saltar!

Luís Baldez — Asa Sul



O Centrão é o mal maior do governo e da economia brasileira.

Francisco Pessanha — Brasília



